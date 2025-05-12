Производитель солнцезащитных очков помогает финансировать PADI AWARE

Учебное агентство PADI объединилось с Costa Sunglasses в этом начинании, которое, по их словам, связано «общей страстью к исследованию и сохранению океана». Производитель очков взял на себя обязательство поддерживать Фонд PADI AWARE с нераскрытым пожертвованием.

«PADI и Costa имеют давнюю общую приверженность защите нашей голубой планеты, но вместе мы можем сделать еще больше», — заявил директор по бренду Costa Джед Ларкин. «Мы гордимся партнерством с PADI, чтобы усилить значимые действия и вдохновить новую волну защитников океана».

«Благодаря этому партнерству PADI объединяет более 20 сторонников сохранения природы и 2,400 профессионалов Costa, которые разделяют то же призвание, что позволяет нам активизировать наши усилия», — заявила Кэти Томпсон, старший директор PADI по вопросам окружающей среды и устойчивого развития.

Производитель солнцезащитных очков Costa заключил соглашение с PADI

Флорида основе Побережье (официально Costa Del Mar) начала свою деятельность в 1983 году и позиционирует себя как первого производителя цветных поляризованных стеклянных линз для солнцезащитных очков.

В 2015 году компания запустила программу под названием Пластиковый удар для борьбы с одноразовым пластиком, загрязняющим водные пути. Сообщается, что за прошедшие годы эта инициатива привела к переработке 45 тонн линз и ликвидации 3 миллионов пластиковых бутылок.

Компания представила бумажную альтернативу одноразовым пластиковым пакетам, а также ежегодно перерабатывает полтонны выброшенных рыболовных сетей для создания своей линейки очков Untangled. Широкий ассортимент солнцезащитных очков Costa варьируется в диапазоне цен от 100 до 300 фунтов стерлингов.

Погружение против мусора по версии PADI Программа привлекает водолазов к уборке подводного мусора и сбору данных для содействия глобальным усилиям по охране природы, формируя основу того, что она называет крупнейшим в мире гражданским научным движением по исследованию морской среды.

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