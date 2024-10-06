SSI назвала имена 9 дайверов, которые распространят информацию

Обучение Агентство SSI (Scuba Schools International) запустило собственную программу «Глобальный посол», в которой участвуют девять дайверов, которые, по их словам, представляют собой «вершину мастерства» в подводном плавании, фридайвинге, дайвинге с расширенным диапазоном и других специальностях.

Инициатива является продолжением того, что, по словам SSI, стало успешным пилотным годом с первой группой послов, профессионалов в области дайвинга. Энди Кросс, муж Адам Мур и Марла Томоруга, которые осуществляют проект, который они называют Экспедиция «Край Земли».

Первоначально группа состояла из шести человек, но за год она, как сообщается, посетила около 30 стран, чтобы поделиться историями отдельных людей и сообществ, «посвятивших себя сохранению хрупких подводных экосистем», и наладить контакты с другими потенциальными послами.

Адам Мур, Энди Кросс и Марла Томалуг

«Для нас было честью представлять SSI в течение прошлого года и встречаться с исключительными дайверами по всему миру», — говорит руководитель экспедиции Энди Кросс. «Теперь пришло время представить еще больше невероятных личностей, преданных делу».

В 2023 SSI назван Крестом для своего первого в истории «Посольского партнерства», всего через четыре месяца после того, как она перешла на уровень SSI Мастер погружения«Нам действительно понравилось работать с этими профессионалами, которых объединила компания SSI, стремящаяся помочь сформировать лучших профессионалов в мире», — говорит она о новых членах команды.

Нау Рут из Индии

Цель программы — побудить потенциальных дайверов пройти обучение в SSI, демонстрируя им широкий спектр подводных видов деятельности, доступных в этой школе. дайв-центры, и вдохновлять существующих дайверов продолжать расширять свои знания и продвигаться к профессиональному уровню. Он также призван усилить SSI Голубые океаны инициатива по сохранению природы.

Команда обучение Агентство описывает своих девятерых послов как новых влиятельных лиц, профессиональных дайверов и рассказчиков, отобранных на основе приверженности передовому опыту в области дайвинга, сохранения океана и построения сообщества.

Адам Яниковски из Гонконга

Аманда Хорн из Канады

К Кроссу присоединяются Мур и Томоруга. Аманда Хорн (Канада), Адам Яниковски (Гонконг), Миранда Боуман (Мексика), Голшид Делаварторбехбар (Иран/Австралия), Нау Рут (Индия) и Марко Манчини (Италия).

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