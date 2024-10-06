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SSI назвала имена 9 дайверов, которые распространят информацию

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Глобальный посол SSI Миранда Боуман из Мексики
Глобальный посол SSI Миранда Боуман из Мексики

Обучение Агентство SSI (Scuba Schools International) запустило собственную программу «Глобальный посол», в которой участвуют девять дайверов, которые, по их словам, представляют собой «вершину мастерства» в подводном плавании, фридайвинге, дайвинге с расширенным диапазоном и других специальностях.

Инициатива является продолжением того, что, по словам SSI, стало успешным пилотным годом с первой группой послов, профессионалов в области дайвинга. Энди Кросс, муж Адам Мур и Марла Томоруга, которые осуществляют проект, который они называют Экспедиция «Край Земли».

Первоначально группа состояла из шести человек, но за год она, как сообщается, посетила около 30 стран, чтобы поделиться историями отдельных людей и сообществ, «посвятивших себя сохранению хрупких подводных экосистем», и наладить контакты с другими потенциальными послами.

Края Земли
Адам Мур, Энди Кросс и Марла Томалуг

«Для нас было честью представлять SSI в течение прошлого года и встречаться с исключительными дайверами по всему миру», — говорит руководитель экспедиции Энди Кросс. «Теперь пришло время представить еще больше невероятных личностей, преданных делу». 

В 2023 SSI назван Крестом для своего первого в истории «Посольского партнерства», всего через четыре месяца после того, как она перешла на уровень SSI Мастер погружения«Нам действительно понравилось работать с этими профессионалами, которых объединила компания SSI, стремящаяся помочь сформировать лучших профессионалов в мире», — говорит она о новых членах команды.

Нав Рута из Индии
Нау Рут из Индии

Цель программы — побудить потенциальных дайверов пройти обучение в SSI, демонстрируя им широкий спектр подводных видов деятельности, доступных в этой школе. дайв-центры, и вдохновлять существующих дайверов продолжать расширять свои знания и продвигаться к профессиональному уровню. Он также призван усилить SSI Голубые океаны инициатива по сохранению природы. 

Команда обучение Агентство описывает своих девятерых послов как новых влиятельных лиц, профессиональных дайверов и рассказчиков, отобранных на основе приверженности передовому опыту в области дайвинга, сохранения океана и построения сообщества. 

Адам Яниковски из Гонконга
Адам Яниковски из Гонконга
Аманда Хорн из Канады
Аманда Хорн из Канады

К Кроссу присоединяются Мур и Томоруга. Аманда Хорн (Канада), Адам Яниковски (Гонконг), Миранда Боуман (Мексика), Голшид Делаварторбехбар (Иран/Австралия), Нау Рут (Индия) и Марко Манчини (Италия).

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00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

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На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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