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RAID восполняет недостающие звенья найтрокса и деко

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RAID-дайвер декомпрессионной охоты

Dive RAID International представила два новых курса, призванных сократить разрыв между техническими и любительскими программами: Nitrox Plus и Decompression Diver.

Рейд Найтрокс Плюс Курс предназначен для любителей дайвинга, которые хотят продлить время под водой и получить представление о техническом дайвинге, но без необходимости делать крупные инвестиции в новое снаряжение, говорит RAID. Он касается использования двух баллонов (один плюс ступень) для обеспечения безопасности дополнительного газа до 40-метрового предела для любителей и изучения наиболее эффективного способа его установки и использования.

Курс посвящен использованию нитрокса для погружений с максимальной продолжительностью остановок безопасности 10 минут и включает консервативный градиентный фактор.

Декомпрессионный дайвер разработан как «мягкое введение» в поэтапное декомпрессионное погружение с использованием сайдмаунта или сдвоенного баллона и позволяет погружаться на глубину до 40 м с использованием трех баллонов, два из которых содержат донный газ, а один — декомпрессионный газ с содержанием кислорода от 50 до 100%. Курс можно совмещать с обучением RAID сайдмаунту или сдвоенному баллону.

Студенты должны быть опытными дайверами в открытой воде в возрасте от 18 лет и старше, имеющими опыт погружений под воду не менее 30/25 часов по специализациям Deep, Nitrox (или Nitrox Plus) и Explorer 30 или Advanced 35. Курс могут проводить инструкторы RAID Deco 40 или выше. 

Студенты должны будут выполнить как минимум одно погружение в закрытой воде и как минимум четыре тренировочных погружения в открытой воде в течение как минимум трех часов. Одно или несколько из них должны быть декомпрессионными погружениями.

Бесплатные сертификаты реагирования на чрезвычайные ситуации

Для своих тренеров, тем временем, RAID предлагает бесплатную сертификацию инструктора по оказанию первой помощи и инструктора по подаче кислорода, если они подадут заявку до конца апреля 2025 года.

Цель состоит в том, чтобы «обеспечить присутствие хорошо подготовленных специалистов по оказанию первой помощи и обеспечению кислородом при каждом погружении, в каждом месте, по всему миру», — заявляет агентство, — что сделает погружения «немного безопаснее». 

К концу 2025 года все специалисты по руководству RAID должны иметь обе сертификации. Для действующих инструкторов RAID, которые еще не получили их, кредиты будут доступны бесплатно до конца апреля, после чего кандидатам необходимо будет заплатить эквивалент 50 долларов США за каждый. 

Также в Дивернете: «БУДЬ ЛУЧШИМ ДРУГОМ!» ГОВОРИТ РЕЙД, ИНСТРУКТОРЫ RAID SCUBA ПРИГЛАШЕНЫ ЗАНЯТЬСЯ ФРИДАЙВИНГОМ, РЕЙД-КУРСЫ ДЛЯ ОК-ДАЙВЕРОВ НА ГЛУБИНЕ ДО 100 М

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
@adefrutos63 #askmark Как вы справляетесь с последующими погружениями, если последнее было очень стрессовым из-за нехватки воздуха? #scuba #scubadiving #scubadiver ССЫЛКИ Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

@adefrutos63
#askmark Как вы справляетесь с последующими погружениями, если последнее было очень стрессовым из-за нехватки воздуха?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист
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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RjgyNkZCNjkwMkZDMzcz

Обзор фонарика OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical #Распаковка #Обзор

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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Проводникам платили за граффити-кораллы #подводное плавание #новости #подкаст

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