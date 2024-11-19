RAID восполняет недостающие звенья найтрокса и деко

Dive RAID International представила два новых курса, призванных сократить разрыв между техническими и любительскими программами: Nitrox Plus и Decompression Diver.

Рейд Найтрокс Плюс Курс предназначен для любителей дайвинга, которые хотят продлить время под водой и получить представление о техническом дайвинге, но без необходимости делать крупные инвестиции в новое снаряжение, говорит RAID. Он касается использования двух баллонов (один плюс ступень) для обеспечения безопасности дополнительного газа до 40-метрового предела для любителей и изучения наиболее эффективного способа его установки и использования.

Курс посвящен использованию нитрокса для погружений с максимальной продолжительностью остановок безопасности 10 минут и включает консервативный градиентный фактор.

Декомпрессионный дайвер разработан как «мягкое введение» в поэтапное декомпрессионное погружение с использованием сайдмаунта или сдвоенного баллона и позволяет погружаться на глубину до 40 м с использованием трех баллонов, два из которых содержат донный газ, а один — декомпрессионный газ с содержанием кислорода от 50 до 100%. Курс можно совмещать с обучением RAID сайдмаунту или сдвоенному баллону.

Студенты должны быть опытными дайверами в открытой воде в возрасте от 18 лет и старше, имеющими опыт погружений под воду не менее 30/25 часов по специализациям Deep, Nitrox (или Nitrox Plus) и Explorer 30 или Advanced 35. Курс могут проводить инструкторы RAID Deco 40 или выше.

Студенты должны будут выполнить как минимум одно погружение в закрытой воде и как минимум четыре тренировочных погружения в открытой воде в течение как минимум трех часов. Одно или несколько из них должны быть декомпрессионными погружениями.

Бесплатные сертификаты реагирования на чрезвычайные ситуации

Для своих тренеров, тем временем, RAID предлагает бесплатную сертификацию инструктора по оказанию первой помощи и инструктора по подаче кислорода, если они подадут заявку до конца апреля 2025 года.

Цель состоит в том, чтобы «обеспечить присутствие хорошо подготовленных специалистов по оказанию первой помощи и обеспечению кислородом при каждом погружении, в каждом месте, по всему миру», — заявляет агентство, — что сделает погружения «немного безопаснее».

К концу 2025 года все специалисты по руководству RAID должны иметь обе сертификации. Для действующих инструкторов RAID, которые еще не получили их, кредиты будут доступны бесплатно до конца апреля, после чего кандидатам необходимо будет заплатить эквивалент 50 долларов США за каждый.

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