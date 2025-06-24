PADI объединяется с производителями снаряжения для ловли новых дайверов

В своей последней попытке стимулировать набор новых дайверов учебное агентство PADI объединило усилия с производителем оборудования для дайвинга Fourth Element. Garmin, Shearwater, Suunto и TUSA запускают кампанию по привлечению дайверов.

Их программа «Приведи друга» поощряет существующих дайверов привлекать друзей и членов семьи в качестве новых напарников по дайвингу, поощряя их снаряжением для подводного плавания и поездками для погружений в Карибское море.

По данным PADI Worldwide, опросы недавно сертифицированных дайверов показывают, что «сарафанное радио» остается для них главным мотиватором: 52% назвали друга или члена семьи ключевым фактором, повлиявшим на их решение пройти обучение.

(Тобиас Фридрих / PADI)

«Когда мы обнаруживаем в себе любовь к дайвингу и океану, большинство из нас хочет поделиться ею с другими — я думаю, мы просто так устроены», — говорит Джим Стэндинг, коммерческий директор Четвертый элемент«Это отличный способ для Fourth Element стать частью растущего сообщества единомышленников, искателей морских приключений, и защитить нашу игровую площадку для будущего».

О платформе

Каждый месяц рефереры и рефералы получают шанс выиграть коллекцию фирменного подводного снаряжения, сообщает PADI. Заходя в свою учетную запись, чтобы отправить реферальные ссылки друзьям и семье, дайверы PADI получают право на получение 20% скидки на PADI continuation education eLearning, когда кто-то, кого они пригласили, регистрируется на Open Water Diver eLearning.

За каждого привлеченного человека вы также получаете право на участие в ежемесячном розыгрыше призов на снаряжение для дайвинга.

Приглашенные получают скидку 20% на электронное обучение PADI OWD при активации ссылки, а также право на участие в ежемесячном розыгрыше и право рекомендовать других людей для получения дополнительных билетов.

(ПАДИ)

Все дайверы, которые пригласят друга, автоматически становятся участниками конкурса на главный приз: тот, кто пригласит наибольшее количество новых дайверов PADI в 2025 году, выиграет пятидневный дайвинг-отпуск на двоих в любую точку мира. Сандалии Сент-Люсия имущество по своему выбору.

Членам PADI предлагается посетить блог PADI Pros, чтобы узнать, как интегрировать новую реферальную программу в свой бизнес. Узнать больше о кампании PADI «Приведи друга».

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