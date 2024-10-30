«One Dive Family» выстраивается под знаменем SDI

Базирующаяся во Флориде компания International Training (IT) решила привести в порядок свой бренд в сфере обучения дайвингу, объединив свои различные агентства под одной крышей — SDI, или Scuba Diving International.

То, что компания называет «One Dive Family», объединяет TDI (Technical Diving International) с ERDI (Emergency Response Diving International) и PFI (Performance Freediving International), включая технические и спасательные погружения, а также фридайвинг с услугами по любительскому дайвингу самой SDI.

«С 1994 года TDI устанавливает стандарты безопасности и инноваций в техническом дайвинге», — говорит генеральный директор по информационным технологиям Брайан Карни. «Наследие TDI — это фундамент, на котором построены SDI и наша One Dive Family, гарантируя, что все дайверы получат такое же высококачественное обучение и поддержку, которые определяли нас на протяжении десятилетий».

По данным IT, объединение брендов в рамках SDI «позволяет нам лучше доносить наши общие ценности и обеспечивать дайверам по всему миру оптимизированный, целостный опыт».

СОИ была сформирован в 1998 для охвата обучения дайверов-любителей с начального уровня и выше. TDI, ERDI и PFI продолжают существовать как суббренды, сохраняя свою специализированную направленность.

«Кампания One Dive Family отмечает все, за что мы выступаем с 1994 года», — говорит главный операционный директор по информационным технологиям Стефани Миле. «Как семейный бизнес с глобальной сетью профессионалов и дайверов, это объединение позволяет нам четко выразить нашу цель и ценности.

"Под SDIМы продолжим лидировать как глобальная, разнообразная семья дайверов, способствуя инклюзивности в наших усилиях, чтобы помочь большему количеству людей безопасно исследовать подводный мир с уверенностью и неизменным благоговением».