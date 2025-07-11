Награды PADI за исследование индустрии дайвинга

Глобальное членство PADI опережает конкурентов по доходам, производительности и лояльности к бренду — к такому выводу пришел автор исследования индустрии дайвинга 2025 года, проведенного независимой исследовательской компанией Boston Consulting Group (BCG).

В число членов ассоциации входят 128,000 6,600 профессиональных дайверов и XNUMX дайв-центров. По данным BCG, её исследования показывают, что партнёрство с PADI приводит к реальному росту бизнеса. Учебное агентство признано лидером отрасли по уровню доверия потребителей, получив самый высокий индекс потребительской лояльности (NPS) среди всех организаций, обучающих дайверов.

Индекс NPS (NPS) — это показатель готовности клиентов рекомендовать продукцию или услуги компании друзьям и близким. Результаты BCG совпадают с результатами исследования PADI, согласно которым 91% новых дайверов PADI Open Water Diver порекомендовали бы этот бренд.

По данным отчета, дайвинг-центры, работающие только с PADI, заработали в 186,000 году на 137,000 2024 долларов США (15 20 фунтов стерлингов) больше, чем дайв-центры, не имеющие сертификатов PADI, и сообщили о более высокой производительности на XNUMX–XNUMX%.

«Эти результаты подтверждают, что бренд PADI, наряду с его учебными и маркетинговыми программами, способствует процветанию дайв-центров», — заявила Кристин Валетт Вирт, директор по бренду и членству PADI Worldwide. «Членство в PADI — это прибыльная бизнес-стратегия».

«Благодаря глобальной узнаваемости, лучшему в своем классе обучению и непревзойденным бизнес- и маркетинговым инструментам организация PADI помогает своим членам не только добиться успеха, но и стать лидерами на своем рынке».

PADI выдала более 30 миллионов сертификатов

В настоящее время учебное агентство предлагает 94 курса на 27 языках и, приближаясь к своему 60-летию, которое отметит в 2026 году, заявляет, что выдало более 30 миллионов сертификатов.

Оказалось, что агентство пользуется в 21 раз большей популярностью в СМИ, чем любое другое агентство по обучению дайвингу, имея 90% мирового охвата аудитории, а также в 3.6 раза больше подписчиков в социальных сетях, чем его ближайший конкурент, и в четыре раза больше трафика на веб-сайте. Благодаря этому, по словам Вирта, 75% новых дайверов узнают о PADI ещё до начала обучения.

Исследование BCG показало, что члены PADI зарабатывают больше, работают более продуктивно и получают выгоду от повышения вовлеченности клиентов с помощью таких инструментов и акций, как PADI Adventures, PADI Club, Refer-A-Friend Challenge и Вызов мастера подводного плавания.

PADI также утверждает, что помог мобилизовать более 70 миллионов участников движения «Факел океанов», выделил более 6 миллионов долларов в виде грантов на охрану природы, поддержал более 350,000 2,700 местных инициатив и выступил за то, чтобы более XNUMX мест для дайвинга получили статус охраняемых морских зон.

ЮНЕСКО поддерживает проект DAN/PADI

Дайвер PADI, работающий над исследованием коралловых рифов

В других новостях PADI: проект агентства «Океанская грамотность» совместно с Divers Alert Network (DAN) был официально признан «Действием Десятилетия океана» ЮНЕСКОМежправительственная океанографическая комиссия России.

Она присоединяется к другой программе «Океанская грамотность для всех» в рамках Десятилетия ООН, посвященного науке об океане в интересах устойчивого развития (2021–2030 гг.).

Проект DAN.PADI «Океанская грамотность» — это международная образовательная инициатива, призванная повысить осведомленность и дать молодым поколениям возможность стать хранителями океана. С помощью электронного обучения, научных знаний и повествования проект стремится сделать знания об океане доступными и увлекательными.

Программа содержит материалы, разработанные DAN Europe совместно с университетскими профессорами и исследователями в области океанологии. Программа используется инструкторами DAN и PADI в школах, дайв-центрах и молодёжных инициативах на английском и итальянском языках. Она основана на успешной инициативе Scuola D'Amare, запущенной итальянской ассоциацией PADI.

Проект призван побудить молодое поколение стать хранителями океана.

С 2019 года программа познакомила более 80,000 XNUMX студентов с различными аспектами Средиземного моря. Четыре основных учебных модуля охватывают гражданскую науку, загрязнение пластиком, изменение климата и подводную археологию.

PADI утверждает, что поддержка ЮНЕСКО позволит проекту «Океанская грамотность» расшириться и охватить образование в области океанологии для людей всех возрастов, происхождения и национальностей. Доступ к программе здесь.

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