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Грант расширяет возможности дайв-клуба острова Мэн

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Клубный дайвер IoMSAC, Ли Моррис в синей кепке. Член Лара Хоу — координатор IoM Seasearch.
Клубный дайвер IoMSAC, Ли Моррис в синей кепке. Член Лара Хоу — координатор IoM Seasearch.

Старейший клуб подводного плавания острова Мэн получил лотерейный грант, который позволит ему обучать больше новых дайверов – и, как он надеется, снизить возрастной диапазон набора.

«Было бы здорово увидеть больше молодых людей, желающих научиться нырять», — говорит председатель клуба Ли Моррис, написавшая заявку на финансирование, которая только что была одобрена Фондом лотереи острова Мэн.

Подводный клуб острова Мэн (ИОМСАК), которому уже 66 лет, фонд наградил его 2,500 фунтов стерлингов, чтобы он мог предлагать бесплатный пул. обучение до восьми молодых людей в течение следующих двух зим.

«Мы стремимся обучать молодых людей получению квалификации Ocean Diver, и у нас есть два стажера, которые только начали обучение», — сказал Моррис. Диверне. Дополнительные деньги покроют расходы на поставку снаряжения для дайвинга подходящего размера, а также аренду бассейна для дополнительных занятий.

Логотип ИОМСАК

IOMSAC также является одним из старейших отделений Британского подводного клуба (BSAC 76), основанного в 1959 году сотрудниками ныне закрытой морской полевой исследовательской станции Порт-Эрин. Остров Мэн находится под контролем британской короны и «единственной целой нацией в мире, которая является биосферой ЮНЕСКО», — говорит Моррис.

В настоящее время в клубе около 50 членов, в том числе около десятка стажеров. Он занимается дайвингом большую часть недель, в зависимости от погоды, и имеет две надувные лодки, расположенные на разных сторонах острова для обеспечения гибкости, хотя участники также могут воспользоваться жесткой лодкой, которой управляет единственный на острове Мэн магазин дайвинга Discover Diving.

Бассейн обучение проводится в колледже короля Уильяма и на открытой воде. обучение в основном с пристани Порт-Эрин, 

Ли Моррис рассказывает о возможностях фотографирования морской жизни на острове Мэн, став лауреатом премии «Всплеск биосферного биоразнообразия» в июле.
Ли Моррис отразил морскую жизнь острова Мэн фотография возможности в качестве лауреата премии «Всплеск в биосферном биоразнообразии» в июле этого года.

Моррис работает в Фонде дикой природы острова Мэн, как и секретарь клуба доктор Лара Хоу, морской офицер фонда и МОМ. Морской поиск координатор, а офицер по дайвингу Джон Кермод является национальным BSAC. инструктор.

Помимо тех достопримечательностей морской жизни, которые указаны на острове ЮНЕСКО Биосфера статус, клуб имеет доступ к затонувшим кораблям на разных глубинах и владеет тем, что он называет «одним из самых исторических затонувших кораблей на Британских островах» – Его Величество Шлюп Скаковая лошадь, который затонул в 1822 году и был вновь открыт клубом ровно 200 лет спустя. 

В прошлом году на месте крушения были обнаружены три пушки. «Мы регулярно погружаемся в это место и при каждом погружении находим новые артефакты», — говорит Моррис. Следующим проектом этого активного клуба, в ответ на внешний запрос, станет концентрация погружений вокруг маяка Дугласа в поисках утраченного исторического фонаря.

Также в Дивернете: Wreck Tour 78: Ливерпуль, Wreck Tour 84: Рингволл, Wreck Tour 107: фракийский, Крушение Тур 59: Фенелла Энн

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
@allanwilliams6259 #askmark эй, я недавно смотрел фильм на Netflix о погружении и дайвере, попавшем в ловушку (погружение). Мой вопрос: можете ли вы на самом деле снять регулятор под водой, чтобы поместить его на новый баллон? #scuba #scubadiving #scubadiver ССЫЛКИ Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------- -------------------------------------------------- ----------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Веб-сайт Единственное дайв-шоу в Соединенном Королевстве: https:// www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов --------------------------------------- ------------------------------------------- СЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK : https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https На сайте ://www.mikesdivestore.com вы найдете все необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

@allanwilliams6259
#аскмарк
эй, я недавно смотрел фильм на Netflix о
погружение и дайвер, попавший в ловушку (погружение), мой вопрос: можете ли вы
на самом деле уберите регулятор под воду, чтобы поместить
на новый цилиндр?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист
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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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Можете ли вы снять и заменить регулятор под водой? #подводное плавание #аскмарк

На этой неделе в подкасте пара заблудившихся дайверов была спасена благодаря фонарям для дайвинга, видео от первого лица, на котором гигантская акула сбита лодкой, а также есть место для дайвинга, которое выставлено на продажу, если у вас есть лишняя мелочь https://divernet. com/scuba-news/health-safety/dive-lights-saved-couple-on-38hr-drift/ https://divernet.com/scuba-news/capernwray-put-up-for-sale-again/ https: //divernet.com/scuba-news/marine-biology/basking-shark-boat-strike-captured-under-water/ https://www.scubadivermag.com/women-dive-together-on-padis-landmark- день/ Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------- -------------------------------------------------- ------------------ НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Веб-сайт подводного плавания, подводной фотографии, советов и рекомендаций, обзоров подводного снаряжения: https:/ /www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и советы, веб-сайт отчетов о путешествиях: https://www.godivingshow.com ➡️ Веб-сайт единственного дайв-шоу в Соединенном Королевстве: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов --------------------------------------------- -------------------------------------- СЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https:// www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www. На сайте mikesdivestore.com вы найдете все необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте пара заблудших дайверов была спасена благодаря фонарям для дайвинга, видео от первого лица, на котором гигантская акула сбита лодкой, а также есть место для дайвинга, которое выставлено на продажу, если у вас есть лишняя мелочь.

https://divernet.com/scuba-news/health-safety/dive-lights-saved-couple-on-38hr-drift/
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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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Дайверы обнаружили северный топор бронзового века #scuba #news #podcast

На этой неделе в подкасте много подводных артефактов, в том числе рекордный топор бронзового века и множество недавних выброшенных на берег китов: у китов выдалась довольно тяжелая неделя.


https://www.scubadivermag.com/norwegian-celt-axe-dive-site-sparks-speculation/
https://www.scubadivermag.com/divers-big-glass-haul-in-bulgaria/

https://www.scubadivermag.com/this-is-huge-worlds-rarest-whale-washes-ashore/
https://www.scubadivermag.com/mass-pilot-whale-stranding-in-orkney-islands/


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS44MjZDNDYzQjgwQzkzQzkz

Дайверы обнаружили северный топор бронзового века #scuba #news #podcast

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