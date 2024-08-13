Грант расширяет возможности дайв-клуба острова Мэн

Старейший клуб подводного плавания острова Мэн получил лотерейный грант, который позволит ему обучать больше новых дайверов – и, как он надеется, снизить возрастной диапазон набора.

«Было бы здорово увидеть больше молодых людей, желающих научиться нырять», — говорит председатель клуба Ли Моррис, написавшая заявку на финансирование, которая только что была одобрена Фондом лотереи острова Мэн.

Подводный клуб острова Мэн (ИОМСАК), которому уже 66 лет, фонд наградил его 2,500 фунтов стерлингов, чтобы он мог предлагать бесплатный пул. обучение до восьми молодых людей в течение следующих двух зим.

«Мы стремимся обучать молодых людей получению квалификации Ocean Diver, и у нас есть два стажера, которые только начали обучение», — сказал Моррис. Диверне. Дополнительные деньги покроют расходы на поставку снаряжения для дайвинга подходящего размера, а также аренду бассейна для дополнительных занятий.

IOMSAC также является одним из старейших отделений Британского подводного клуба (BSAC 76), основанного в 1959 году сотрудниками ныне закрытой морской полевой исследовательской станции Порт-Эрин. Остров Мэн находится под контролем британской короны и «единственной целой нацией в мире, которая является биосферой ЮНЕСКО», — говорит Моррис.

В настоящее время в клубе около 50 членов, в том числе около десятка стажеров. Он занимается дайвингом большую часть недель, в зависимости от погоды, и имеет две надувные лодки, расположенные на разных сторонах острова для обеспечения гибкости, хотя участники также могут воспользоваться жесткой лодкой, которой управляет единственный на острове Мэн магазин дайвинга Discover Diving.

Бассейн обучение проводится в колледже короля Уильяма и на открытой воде. обучение в основном с пристани Порт-Эрин,

Ли Моррис отразил морскую жизнь острова Мэн фотография возможности в качестве лауреата премии «Всплеск в биосферном биоразнообразии» в июле этого года.

Моррис работает в Фонде дикой природы острова Мэн, как и секретарь клуба доктор Лара Хоу, морской офицер фонда и МОМ. Морской поиск координатор, а офицер по дайвингу Джон Кермод является национальным BSAC. инструктор.

Помимо тех достопримечательностей морской жизни, которые указаны на острове ЮНЕСКО Биосфера статус, клуб имеет доступ к затонувшим кораблям на разных глубинах и владеет тем, что он называет «одним из самых исторических затонувших кораблей на Британских островах» – Его Величество Шлюп Скаковая лошадь, который затонул в 1822 году и был вновь открыт клубом ровно 200 лет спустя.

В прошлом году на месте крушения были обнаружены три пушки. «Мы регулярно погружаемся в это место и при каждом погружении находим новые артефакты», — говорит Моррис. Следующим проектом этого активного клуба, в ответ на внешний запрос, станет концентрация погружений вокруг маяка Дугласа в поисках утраченного исторического фонаря.

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