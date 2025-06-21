Дайвинг-тур на Фиджи поставлен на карту в испытании PADI Master

PADI запустила свой конкурс Master Scuba Diver Challenge 2025, направленный на то, чтобы мотивировать дайверов по всему миру «достичь вершины» любительского подводного плавания, получив свой собственный рейтинг MSD. Это означает присоединение к элитному кругу, в который входят менее 2% дайверов, согласно данным учебного агентства.

«Рейтинг PADI Master Scuba Diver считается «черным поясом» любительского дайвинга», — говорит Кристин Валетт Вирт, главный бренд-менеджер и директор по членству PADI Worldwide. «Мы бросаем вызов дайверам, чтобы они продолжали свое обучение и превращались в уверенных и подготовленных дайверы готовы искать приключения и спасать океан в любой точке мира».

Конкурс открыт до конца октября, а участники получат возможность принять участие в розыгрыше дайвинг-поездки на Фиджи при поддержке Tourism Fiji.

Поездка на Фиджи может стать возможной (PADI)

Приз включает в себя перелет туда и обратно на две и шесть ночей проживания и четыре дня погружений с PADI dive resort Paradise Taveuni. Два финалиста получат рекреационный курс PADI eLearning по своему выбору.

Продолжение реферальной программы PADI, розыгрыш открыт для всех студентов, работающих над получением рейтинга MSD в период соревнований. Претенденты на MSD должны были завершить курсы Open Water, Advanced Open Water и Rescue Diver, а также пять специализаций и совершить 50 зарегистрированных погружений.

В процессе обучения (PADI)

Участниками кто регистрируется здесь и ответьте на вопрос «Почему вы хотите стать мастером подводного плавания PADI?», чтобы получить заявки на участие в розыгрыше, основанном на ваших достижениях на этом пути.

MSD получает 10 заявок; дайвер-спасатель и член клуба получают по пять заявок; AOWD — по три заявки; специализации и приобретение сертификата — по две заявки; а OWD и принятие Клятвы спасения океана получают по одной заявке.

Профессиональным членам PADI предлагается принять участие в собственной версии конкурса, при этом те, кто продемонстрирует наибольший рост рейтинга MSD среди своих учеников из года в год в своем регионе, получат бесплатное членство PADI в 2026 году.

Подробности задачи можно найти на сайте PADI Worldwide.

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