Семья и друзья стали целевыми группами в реферальной кампании PADI

«Дайвинг позволяет мне исследовать красоту океана, и я бы с удовольствием делился этим с моим партнером Брэди», — говорит PADI AmbassaDiver Кейли Слоуи from the UK, talking about the обучение agency’s new “Seek Adventure. Save the Ocean Together” recruitment scheme.

«Он вырос вдали от моря, без выхода к морю, и не всегда был в восторге от холодных вод. Но после переезда в Корнуолл он нашел любовь к океану через серфинг и сноркелинг.

«Теперь получение им сертификата — это следующий шаг, поскольку это открывает нам совершенно новый подводный мир для совместного исследования. Я не могу дождаться, когда Брэди испытает магию под поверхностью в качестве дайвера PADI».

Дайвер PADI AmbassaDiver из Великобритании Кейли Слоуи: «Следующий шаг — получение сертификата Брэди».

PADI is encouraging scuba divers to recruit friends and family-members as their dive-buddies with its new “diver-acquisition” campaign, an incentive scheme that enables PADI divers at any level to send out a 15%-off link for the PADI Open Water eLearning course, via their PADI Account.

By using the link, the new recruit in turn unlocks a 30-day trial to the PADI Club for the diver who sent out the offer. Club membership costs US $50 a year and offers access to discounts on PADI’s eLearning programmes and certification cards, a free ReActivate programme and a подписка до Интернет version of PADI’s Подводное плавание с аквалангом журнал.

«PADI вкладывает большие средства в эту кампанию, и мы призываем наше сообщество дайверов, профессионалов в области дайвинга, дайвинг-центры и курорты сделать то же самое», — говорит Валетт Вирт, главный бренд-менеджер и директор по работе с членами PADI Worldwide.

«Прославленное оправдание»

Команда обучение agency is running four mini-campaigns in connection with the referral programme, focusing on the prime reasons for learning to dive, which it says are wellness, connection, education and purpose.

Программа предлагает профессионалам PADI дополнительный стимул продавать больше курсов за счет внесения вклада в PADI Вызов мастера подводного плавания и предоставление студентам MSD возможности выиграть поездку на Мальдивы для погружения с аквалангом.

Индия Блэк: «Я бы с удовольствием порекомендовала всем, кто немного боится океана»

«Есть так много разных причин, по которым я люблю дайвинг», — говорит другой британский представитель PADI AmbassaDiver, Индия Блэк. «Я считаю, что это способ заземлиться, теснее связаться с природой, лучше понять подводный мир, и это великолепное упражнение на осознанность... но на самом деле, это для меня славное оправдание, чтобы провести день в океане, наблюдая за моими любимыми морскими обитателями и притворяясь русалкой.

«Я бы с удовольствием порекомендовал всем, кто немного боится океана. Я говорил со многими людьми, которые говорили, что дайвинг полностью изменил их взгляд на воду, и я думаю, что это просто такое целительное место, к которому каждый заслуживает доступа.

«Я собираюсь порекомендовать свою маму Кэти! Она немного колеблется, но я думаю, что было бы здорово, если бы она попробовала!» Узнайте больше о PADI Приведи друга

