BSAC запускает курс Adventure Diver

Британский клуб подводного плавания (BSAC) представил то, что он описывает как расширенный опыт пробного погружения для потенциальных новых членов, добавив два модуля электронного обучения к самому погружению.

Компания утверждает, что программа Adventure Diver, являющаяся «более полным курсом обучения подводному плаванию», — это способ для ее филиалов и дайвинг-центров ускорить подготовку увлечённых любителей подводного плавания к программам Discovery Diver или Ocean Diver.

Завершение двух теоретических модулей, «Введение в Discovery» и «Ocean Diver & Adapting To The Underwater World», означает, что они будут засчитаны в официальный курс BSAC стажера. обучение если они решат продолжить в течение 12 месяцев.

Они также получают годовое членство в BSAC и Интернет подписка для членов журнал как часть пакета Adventure Diver.

(Шеймус Кирби / BSAC)

Любители дайвинга могут продолжить свое путешествие обучение с дополнительным пакетом обучения Discovery Diver или Ocean Diver, по завершении которого им будет предоставлена ​​квалификация дайвера.

«Это универсальный пробный курс, который может использоваться как клубами, так и центрами BSAC для повышения коэффициента конверсии начинающих дайверов в стажеров», — говорит руководитель отдела дайвинга и обучение Софи Хепстонстолл.

«Благодаря своему модульному формату Adventure Diver также является отличным способом вовлечения в дайвинг-программу BSAC молодежных групп, таких как скауты или кадетские корпуса. обучение и привлечь в клуб следующее поколение дайверов».

Приключенческий дайвер Вход открыт для всех желающих в возрасте от 10 лет и стоит 60 фунтов стерлингов.

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