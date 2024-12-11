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Стив Бэкшолл берет Ocean Down Under

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Стив Бэкшолл

Телеведущий, писатель, искатель приключений и всесторонне развитой человек Стив Бэкшолл в 2025 году отправится со своим живым сценическим шоу Ocean в Австралию.

После своего главного выступления на главной сцене выставки дайвинга GO Diving Show ANZ в Сиднее в сентябре Стив возвращается в Австралию, чтобы отправиться в тур по семи различным местам со своим знаменитым вдохновляющим шоу Ocean, подзаголовок которого вполне соответствует фразе «воплощая морские мечты в жизнь».

Океан Стива Бэкшелла — это любовное послание самой захватывающей природе на нашей планете и отличный способ узнать больше о том, что нам нужно сделать, чтобы спасти наши моря.

Будучи звездой популярного телешоу Deadly 60, Стив воплощает свою фирменную энергию в жизнь с помощью трюков, экспериментов, реквизита, передовой науки и широкоэкранных кадров из своих двух десятилетий на телевидении. От больших белых акул до больших китов, от тюленей до косяков сардин, от косаток до странностей глубин — он запечатлел символы Big Blue в потрясающих деталях.

Это фантастическая возможность для поклонников всех возрастов погрузиться в прекрасный мир под волнами. Обязательно для посещения всей семьей!

Его тур по Австралии включает:

9 января – Перт, Театр Риверсайд

11 января – Аделаида, Театр AEC

13 января – Брисбен, QPAC

15 января – Ньюкасл, Civic Theatre

16 января – Сидней, Театр Энмор

17 января – Театр Канберры

18 января – Мельбурн, Хамер Холл

Билеты сейчас в продаже здесь.

Назад в Блайти

Не волнуйтесь, если вы пропустили тур Стива по Великобритании в рамках проекта Ocean в октябре и ноябре, он возвращается на главную сцену GO Дайвинг Шоу на конференции NAEC Stoneleigh 1–2 марта в качестве главного докладчика.

Билеты по цене двух уже поступили в продажу билеты на это главное событие в календаре дайвинга Великобритании.

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
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Испытайте Freebreathe, первое в своем роде устройство для подводных исследований. Персональное портативное устройство для сноркелинга, которое дает вам доступ к неограниченному запасу воздуха на глубине до 15 футов под поверхностью воды за счет силы движения вашего тела.
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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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Партнерская ссылка Scuba.com:
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#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
01:20 Scuba.com
02:20 Продевание кулачкового ремня
04:15 БоуЛайн
06:42 Снятие ремней с плавников
08:19 Скользящий свинец
10:16 Молнии на спине
12:56 Складывание Регламентов
14:26 Мокрая шея

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Еще больше проблем, с которыми сталкиваются дайверы, на @scubacom #scuba #tips #howto

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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