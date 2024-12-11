Стив Бэкшолл берет Ocean Down Under

Телеведущий, писатель, искатель приключений и всесторонне развитой человек Стив Бэкшолл в 2025 году отправится со своим живым сценическим шоу Ocean в Австралию.

После своего главного выступления на главной сцене выставки дайвинга GO Diving Show ANZ в Сиднее в сентябре Стив возвращается в Австралию, чтобы отправиться в тур по семи различным местам со своим знаменитым вдохновляющим шоу Ocean, подзаголовок которого вполне соответствует фразе «воплощая морские мечты в жизнь».

Океан Стива Бэкшелла — это любовное послание самой захватывающей природе на нашей планете и отличный способ узнать больше о том, что нам нужно сделать, чтобы спасти наши моря.

Будучи звездой популярного телешоу Deadly 60, Стив воплощает свою фирменную энергию в жизнь с помощью трюков, экспериментов, реквизита, передовой науки и широкоэкранных кадров из своих двух десятилетий на телевидении. От больших белых акул до больших китов, от тюленей до косяков сардин, от косаток до странностей глубин — он запечатлел символы Big Blue в потрясающих деталях.

Это фантастическая возможность для поклонников всех возрастов погрузиться в прекрасный мир под волнами. Обязательно для посещения всей семьей!

Его тур по Австралии включает:

9 января – Перт, Театр Риверсайд

11 января – Аделаида, Театр AEC

13 января – Брисбен, QPAC

15 января – Ньюкасл, Civic Theatre

16 января – Сидней, Театр Энмор

17 января – Театр Канберры

18 января – Мельбурн, Хамер Холл

Билеты сейчас в продаже здесь.

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Не волнуйтесь, если вы пропустили тур Стива по Великобритании в рамках проекта Ocean в октябре и ноябре, он возвращается на главную сцену GO Дайвинг Шоу на конференции NAEC Stoneleigh 1–2 марта в качестве главного докладчика.

Билеты по цене двух уже поступили в продажу билеты на это главное событие в календаре дайвинга Великобритании.