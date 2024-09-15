Огромный океанский лайнер SS United States станет крупнейшим в мире искусственным рифом. Поступила новость о том, что округ Окалуза подписал соглашение о покупке судна и планирует затопить его у побережья Дестин-Форт-Уолтон-Бич.

302-метровый SS United States был спущен на воду в 1952 году и до сих пор удерживает Голубую ленту за самое быстрое трансатлантическое пересечение океанским лайнером. В настоящее время он пришвартован в Филадельфии.

Известный как «флагман Америки», он был спроектирован так, чтобы при необходимости превращаться в транспорт для перевозки войск, способный перевозить 14,000 10,000 солдат на расстояние XNUMX XNUMX миль без дозаправки. За время своей службы корабль перевозил четырех президентов США и множество знаменитостей.

Пещеристый интерьер лайнера SS United States

Лайнер присоединится к авианосцу USS Oriskany, который в настоящее время является крупнейшим в мире искусственным рифом и был затоплен у берегов Пенсаколы в 2006 году. Ежегодно он привлекает 10,000 3.6 дайверов, принося примерно 2015 млн долларов прямых расходов в год (по состоянию на XNUMX год).

Планируется погрузить судно вертикально на глубину, которая сделает его доступным для всех: любители дайвинга смогут исследовать верхнюю надстройку огромного корабля, в то время как технические дайверы смогут отправиться в более глубокие зоны и секции.

С экологической точки зрения искусственный риф создаст новые места обитания для морских обитателей, а возросшая популяция рыб, в свою очередь, привлечет больше рыболовов-любителей, которые также вносят вклад в местную экономику, тратя средства на снаряжение, аренду лодок, топливо и чартеры.

Огромная надстройка SS United States предоставит массу возможностей для исследования

Фото предоставлено: Майклом Барнеттом.