Soft Magic Descending покоряет сердца судей-дайверов

Британский инструктор по подводному плаванию и профессиональный художник Лора Паркер не знала о конкурсе «Голос океана» на выставке Asia Dive Expo (ADEX), пока случайно не прочитала о нем в Диверне путеводитель по международным выставкам дайвинга в начале этого года.

Однако она рада, что последовала примеру, потому что ее картина Мягкая магия нисходящая только что стала победительницей престижного конкурса в категории «Художественные работы». «Я приняла участие в нем по прихоти, надеясь стать финалисткой, но была удивлена ​​и взволнована, услышав, что одна из моих двух работ стала настоящим победителем в категории», — рассказала Паркер. Диверне.

Картина, недавний пример того, что она называет своими «водными отражениями», явно произвела впечатление на выдающееся жюри на сингапурском мероприятии по дайвингу, когда его члены выбирали победителей в прямом эфире на главной сцене выставки 6 апреля.

ADEX — крупнейшее и старейшее шоу дайвинга в Азии, а конкурс «Голос океана» охватывает природу в фотографии и видеосъемке, а также в искусстве.

В состав жюри из 10 фотографов, занимающихся подводной фотографией, вошли, в частности, звезды: Дэвид Дубиле, Дженнифер Хейс, Беркли Уайт, Эрин Куигли, Франко Банфи, Кейт Джонкер, Кей Берн Лим, Николя Реми, Тобиас Фридрих и Уильям Тан.

Победитель конкурса ADEX 2025: Soft Magic Descending

Лора Паркер, художница-самоучка из Ричмонда, графство Суррей, представила две картины, и обе вошли в финальный список, но Мягкая магия нисходящая Жюри охарактеризовало картину как «поистине потрясающую работу», а несколько судей выразили желание повесить ее на стену у себя дома.

Теплый свет

Картина размером 46 x 46 см выполнена акриловыми красками и карандашом на деревянной панели. Многие из предыдущих работ Паркер были напрямую основаны на ее подводном опыте, с изображениями, как правило, отражающими морскую жизнь и ржавеющие обломки, но Мягкая магия нисходящая вид сверху, вдохновленный прогулками вдоль извилистых ручьев.

Мягкая магия нисходящая «Это исследование цветов и узоров, которые преследуют и переплетаются, когда теплый свет проносится над темными водными глубинами», — написала Паркер в описании своей конкурсной работы. «Я наслаждаюсь бесконечными возможностями изменения форм и образов, созданными этими рябящими движениями, и реагирую интуитивно, перемещая краску смелыми выразительными жестами.

«Используя кельму штукатура вместо кисти, я не могу полностью контролировать, как краска движется и смешивается. Эксперименты и риск — вот что меня волнует, когда я могу открывать удивительные, неожиданные образы, накладывая несколько слоев краски, чтобы вызвать танец света на воде, отбрасывая тени, создавая формы и настроения».

Другая работа Лоры Паркер «Затонувшая», основанная на ее опыте дайвинга, также вошла в финал.

«Для меня создание искусства — это одновременно и волнительно, и страшно, и расстраивает, и затягивает, и вознаграждает, и это совершенно необходимая часть моей жизни», — добавляет Паркер. работа впервые появилась on Диверне в 2021 году, когда вдохновленное Карибским морем произведение искусства Глубоко был выбран для проецирования на трех этажах магазина одежды на Оксфорд-стрит в Лондоне.

Она написала эту картину «как противоядие от уныния изоляции, вспоминая спокойные моменты, пережитые под волнами».

Паркер получила квалификацию дайвера на Британских Виргинских островах в 2006 году в возрасте 54 лет и вернулась в Великобританию, чтобы стать инструктором в следующем году. Многие из ее подводных картин были основаны на ее опыте дайвинга и регулярной фотосъемки в Гренаде.

Узнать больше о художнице на ее сайте, и больше о ADEX Голос Океана здесь.

Также в Дивернете: Аквалангист осветил Лондон голубым светом, Отец подводного искусства: Андре Лабан., Подводный фотограф, который не промокнет, Дайвер, который любит оставлять свой след