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Shearwater и Avelo представляют Jetpack на выставке Scuba Show

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Авело

Инновационная система дайвинга Avelo Labs уже имеет связи с Shearwater после компьютер бренд запустил Avelo Mode на своих устройствах, но на мероприятии на выставке Scuba Show в Лонг-Бич, Калифорния, в прошлые выходные две новаторские компании представили Jetpack избранной группе представителей отрасли.

Известный своей надежностью и многофункциональностью компьютеры для дайвингаВ настоящее время компания Shearwater расширяет свою деятельность, занимаясь разработкой и производством специализированного оборудования для дайвинга, и первым в этом ряду станет реактивный ранец Shearwater Jetpack для Avelo.

Новый Shearwater Jetpack специально создан для максимального комфорта и раскрытия полного потенциала системы Avelo. Он оснащен встроенным контролем давления газа и бесшовной интеграцией с Shearwater компьютеры для дайвинга используя Режим Авело, что позволяет осуществлять точное отслеживание газа, прогнозирование плавучести и анализ производительности в режиме реального времени.

Это открытие последовало за объявлением о стратегическом партнерстве в области НИОКР между Shearwater и Avelo Labs в конце 2024 года, объединяющем технический опыт и превосходство продукции Shearwater с новаторскими инновациями Avelo. Система Avelo бросает вызов десятилетиям условностей в проектировании подводного снаряжения, заменяя тяжелые, сложные установки оптимизированной, интуитивно понятной системой, построенной на двух ключевых инновациях — Hydrotank и Jetpack.

Авело
Инновационная система Avelo

«Shearwater была основана с интенсивным фокусом на предоставлении мощных, простых и надежных решений для технических дайверов», — сказал Джейсон Леггатт, генеральный директор Shearwater Research. «Наша цель — действительно развивать сообщество технических дайверов в долгосрочной перспективе, и для этого индустрия должна предоставлять лучшие впечатления от погружений, чтобы дайверы с большей вероятностью посвящали себя своему дайвинг-путешествию.

«Shearwater сделала свой первый шаг в любительском дайвинге с линейками Peregrine и Tern, но никаких революционных инноваций в этой категории не было — до сих пор. Наше сотрудничество с Avelo — это не отход от наших корней; это дополнение. Мы предоставляем технические возможности Shearwater и приверженность совершенству продукции, чтобы помочь создать просто лучший опыт погружения — созданный лучше с самого начала».

Реактивный ранец Shearwater для дайвинга Avelo предлагает центрам дайвинга и инструкторам новый захватывающий способ взаимодействия с дайверами, предоставляя им дифференцированный, насыщенный данными опыт, который стимулирует прогресс и сохранение знаний.

«Как человек, выросший на преподавательской стороне дайвинга, я своими глазами видел разочарования, с которыми сталкиваются многие дайверы», — сказал Авиад Кахана, генеральный директор Avelo Labs. «У меня всегда был врожденный настрой на то, чтобы бросать вызов статус-кво. Я все время спрашивал: почему акваланг такой тяжелый? Почему мы не можем улучшить этот опыт? Эти вопросы привели к созданию системы Avelo. Наше партнерство с Shearwater — это следующий шаг в реализации этого видения».

Демонстрационные образцы концептуального реактивного ранца Shearwater Jetpack были представлены во время его мирового дебюта на выставке Scuba Show, а окончательная конфигурация и полный набор функций будут объявлены вместе с планами коммерческого использования на выставке DEMA 2025 в Орландо, штат Флорида. 

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
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@jaketarren
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Как установить цилиндр Sidemount?

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▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
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Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RkJGOTAwRDhCOEQ1RjIy

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