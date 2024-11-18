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Шафф собирается нырнуть с Мальдив с севера на юг

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Шафф Наим готовится к сквозному дайвинг-марафону через Мальдивы
Шафф Наим готовится к сквозному дайвинг-марафону через Мальдивы

Дайвинг инструктор Шафраз «Шафф» Наим в прошлом ставил перед собой рекордные задачи, и в этом феврале он планирует приступить к амбициозному, но увлекательному подводному начинанию — погружению через весь Мальдивский архипелаг.

Дайвинг-мероприятие Across Maldives 2025 организовано благотворительной организацией Ocean 6/50, соучредителем которой является Наим. Начиная с самой северной точки, Хаа Алиф Тураакуну, экспедиция с дайвинг-сафари направится на юг, чтобы достичь атолла Адду за запланированные 26 дней.

Маршрут на юг от Хаа Алифа Тураакуну до атолла Адду.
Маршрут на юг от Хаа Алифа Тураакуну до атолла Адду.

Поскольку по пути в ключевых точках каждого атолла будет совершаться не менее пары погружений продолжительностью 1-2 часа в день, а для быстрого передвижения будут использоваться DPV, Наим рассчитывает, что каждое из его 50+ погружений будет включать типичные расстояния в 8-10 км, что в общей сложности позволит охватить значительную площадь поверхности.

По его словам, цель состоит в том, чтобы собрать полезные научные данные об океане во время погружений, которые можно будет проанализировать и распространить в сотрудничестве с международными и местными партнерами.

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Океан 6/50 — это фонд, созданный для предоставления ресурсов и поддержки любителям и профессиональным дайверам Мальдив, в том числе обучение программы и семинары. Также направлена ​​на защиту подводных экосистем Мальдив.

По пути команда остановится на островах для проведения информационных сессий, направленных на «вдохновение жителей Мальдив и укрепление более глубокой связи с нашей природной экосистемой, мотивируя молодежь защищать и сохранять ее для будущих поколений».

Шафф Наим
Шафф Наим

Наим, бывший военный водолаз инструктор имеющий сертификаты TDI/SDI, PADI и SSI, проработавший 27 лет в индустрии дайвинга, в последнее время специализирующийся на подводная фотография.

Он установил азиатский рекорд по самому длительному погружению с аквалангом 50-часовое погружение в прямом эфире в 2022 году в ознаменование полувека существования Мальдивской Республики в индустрии дайвинга.

Для новой экспедиции он собрал команду из 26 водолазов технической поддержки с целым рядом дополнительных ролей — от медицинской поддержки до операторской работы, включая таких известных людей, как Бен Рейменантс, Майкл Мендуно и Саид Рашид.

Команда дайверов посетит лучшие места на атоллах по всему Мальдивскому архипелагу.
Команда дайверов посетит лучшие места на атоллах по всему Мальдивскому архипелагу.

Поездка будет совершена на Император Дева сафари с оборудованием для дайвинга, включая ребризер Divesoft CCR Liberty sidemount, Seacraft Ghost 2000 DPV и компенсатор плавучести XDeep Stealth 2.0 Tech. Узнайте больше о Через Мальдивы 2025 на месте экспедиции.

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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

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Обзор фонарика OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical #Распаковка #Обзор

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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Проводникам платили за граффити-кораллы #подводное плавание #новости #подкаст

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