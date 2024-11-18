Шафф собирается нырнуть с Мальдив с севера на юг

Дайвинг инструктор Шафраз «Шафф» Наим в прошлом ставил перед собой рекордные задачи, и в этом феврале он планирует приступить к амбициозному, но увлекательному подводному начинанию — погружению через весь Мальдивский архипелаг.

Дайвинг-мероприятие Across Maldives 2025 организовано благотворительной организацией Ocean 6/50, соучредителем которой является Наим. Начиная с самой северной точки, Хаа Алиф Тураакуну, экспедиция с дайвинг-сафари направится на юг, чтобы достичь атолла Адду за запланированные 26 дней.

Маршрут на юг от Хаа Алифа Тураакуну до атолла Адду.

Поскольку по пути в ключевых точках каждого атолла будет совершаться не менее пары погружений продолжительностью 1-2 часа в день, а для быстрого передвижения будут использоваться DPV, Наим рассчитывает, что каждое из его 50+ погружений будет включать типичные расстояния в 8-10 км, что в общей сложности позволит охватить значительную площадь поверхности.

По его словам, цель состоит в том, чтобы собрать полезные научные данные об океане во время погружений, которые можно будет проанализировать и распространить в сотрудничестве с международными и местными партнерами.

Океан 6/50 — это фонд, созданный для предоставления ресурсов и поддержки любителям и профессиональным дайверам Мальдив, в том числе обучение программы и семинары. Также направлена ​​на защиту подводных экосистем Мальдив.

По пути команда остановится на островах для проведения информационных сессий, направленных на «вдохновение жителей Мальдив и укрепление более глубокой связи с нашей природной экосистемой, мотивируя молодежь защищать и сохранять ее для будущих поколений».

Шафф Наим

Наим, бывший военный водолаз инструктор имеющий сертификаты TDI/SDI, PADI и SSI, проработавший 27 лет в индустрии дайвинга, в последнее время специализирующийся на подводная фотография.

Он установил азиатский рекорд по самому длительному погружению с аквалангом 50-часовое погружение в прямом эфире в 2022 году в ознаменование полувека существования Мальдивской Республики в индустрии дайвинга.

Для новой экспедиции он собрал команду из 26 водолазов технической поддержки с целым рядом дополнительных ролей — от медицинской поддержки до операторской работы, включая таких известных людей, как Бен Рейменантс, Майкл Мендуно и Саид Рашид.

Команда дайверов посетит лучшие места на атоллах по всему Мальдивскому архипелагу.

Поездка будет совершена на Император Дева сафари с оборудованием для дайвинга, включая ребризер Divesoft CCR Liberty sidemount, Seacraft Ghost 2000 DPV и компенсатор плавучести XDeep Stealth 2.0 Tech. Узнайте больше о Через Мальдивы 2025 на месте экспедиции.

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