Второй конкурс изображений Underwater Awards Australasia стартует в июне 2025 года

Команда Подводные награды Австралии— главный конкурс подводной съемки, посвященный Австралазийскому региону, возвращается. Как и чрезвычайно успешный первый выпуск, конкурс 2025 года — это трехстороннее сотрудничество между давно существующими Подводная Австралазия, DPG, а также дистрибьютор оборудования для подводной съемки и снаряжения для дайвинга Изображения УВ.

Как и в прошлом году, кульминацией конкурса станет выставка в Go Diving Show ANZ в Сиднее, Австралия, в сентябре. На выставке снова будут представлены потрясающие металлические отпечатки финалистов Printing Partner ФотоМарт, который будет доступен для покупки. Половина выручки от Распечатать Продажи пойдут в Environmental Partners Австралийское общество охраны морской среды и Возьми 3 для моря.

Призы стоимостью более A $ 50,000 в общей сложности включает дайв-туры на лучшие курорты мира и сафари, а также новейшие подводные погружения. Фото и видеооборудование. Участники соревнуются за призы в категории 9, включая уникальная видеокатегория «Reels Showcase». Лучшее изображение или видео среди победителей категории получает награду «Лучшее шоу». В этом году в состав престижного жюри вошли Фото Судьи Тобиас Фридрих, Джейн Дженкинс, Мэтти Смит, Таня Хоупперманс, Скотт Портелли и Уильям Тан; и видео судьи Филип Гамильтон и Росс Лонг.

Конкурс приглашает увлеченных подводных фотографов со всего мира представить свои самые захватывающие и убедительные изображения и YouTube" target="_blank">видео из Австралазийского региона. Фотографам предлагается погрузиться в задачу запечатлеть суть этого необыкновенного мира, где каждый кадр рассказывает историю о тонком равновесии и захватывающей дух красоте, характеризующей наши океаны.

Конкурс открывается 1 июня и закрывается 20 июля 2025 г.. Победители будут объявлены во время церемонии награждения на выставке Go Diving Show ANZ, которая пройдет 6–7 сентября, а затем на UnderwaterCompetition.com. Результаты будут опубликованы медиа-партнерами по всему миру вскоре после этого. Плата за участие составляет 10 долларов США за каждое представленное изображение или видео.

Второй конкурс изображений Underwater Awards Australasia стартует в июне 2025 года 2

Узнайте больше на www.underwaterawards.com, и обязательно ознакомьтесь с 2024 победителей.