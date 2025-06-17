Seafari Diving запускает роскошную яхту Blue Marlin для сафари на Багамах

Компания Seafari Diving, которая управляет высококлассными судами для дайвинга в Египте и на Мальдивах, объявила о планах по запуску в следующем году ультрасовременного судна класса люкс для дайвинга Blue Marlin, которое изменит представление об подводном плавании на Багамах.

Это великолепное судно со стальным корпусом, полностью построенное водолазами для водолазов, предлагает идеальное сочетание комфорта, безопасности и первоклассных дайвинг-приключений.

Blue Marlin длиной 42 метра и шириной 14 метров был тщательно спроектирован, чтобы обеспечить непревзойденный опыт погружения. С четырьмя просторными палубами и 26 элегантно обставленными каютами судно вмещает до XNUMX гостей с максимальным комфортом. Варианты размещения включают две одноместные каюты, две каюты размера «king-size» и десять двухместных кают, все с ванными комнатами, видом на океан и индивидуально контролируемыми кондиционерами.

Роскошно обставленная двухместная каюта на Blue Marlin

На всем судне будет доступен высокоскоростной Wi-Fi-доступ в Интернет, а также бортовая интрасеть и развлекательная система.

Blue Marlin будет осуществлять пяти-, семи-, десяти- и 14-дневные маршруты, пролегая по самым захватывающим местам погружения на Багамах, уделяя особое внимание дайвингу с акулами мирового класса. Гости получат возможность погружаться вместе с акулами-молотами, тигровыми акулами и океаническими белоперыми акулами, исследуя яркие коралловые рифы, драматические обрывы, мистические голубые дыры, исторические затонувшие суда и многое другое в процветающих морских экосистемах Багамских островов.

Blue Marlin будет иметь просторную палубу для дайвинга

Разработанный с учетом безопасности и удобства дайверов, Blue Marlin может похвастаться просторной палубой для дайвинга, предлагающей достаточно места для хранения и подготовки снаряжения. На борту есть отдельная столовая с панорамным видом на океан и гостиная, которая предлагает захватывающие дух виды на открытое море, что обеспечивает идеальные места для отдыха между погружениями.

Кроме того, на судне имеется солнечная палуба с шезлонгами и бар на открытом воздухе с удобными сиденьями, что создает уютную атмосферу для гостей, желающих расслабиться после дня, проведенного за дайвингом.

Солнечная палуба на Blue Marlin

Судно оснащено современными системами безопасности и навигации и классифицируется как пассажирская яхта, что гарантирует соответствие самым высоким международным стандартам безопасности.

Погрузитесь в исключительное

Для улучшения дайвинговых впечатлений Blue Marlin будет поддерживаться двумя RIB, предлагать нитрокс и проводить курсы дайвинга. Судно дружелюбно к ребризерам и техническим погружениям и, благодаря партнерству с KISS Rebreathers US и Dive Talk, будет предлагать обучение и аренду новой системы ребризера DiveTalk GO!. Кроме того, гости получат доступ к высококачественному арендному оборудованию от Bare Sports и Atomic Aquatics.

Blue Marlin также построен с учетом принципов устойчивого развития. Судно будет оснащено очистными сооружениями и устройствами для снижения выбросов, чтобы обеспечить минимальное воздействие на окружающую среду, что соответствует обязательствам Seafari Diving по экологически сознательным операциям.

Уютный салон на борту Blue Marlin

«Мы построили Blue Marlin, чтобы предоставить дайверам, ищущим комфорт, приключения и первоклассный дайвинг, лучший опыт сафари», — сказал Жан Хенон, основатель Seafari. «С его роскошными удобствами, опытным экипажем и тщательно продуманными маршрутами мы с нетерпением ждем возможности приветствовать гостей на борту для незабываемых приключений на Багамах».

Blue Marlin уже открыт для бронирования, отправления начнутся в октябре 2026 года. Цены на круиз начинаются от $2,350. Для получения дополнительной информации и бронирования вашего дайвинг-приключения нажмите здесь.