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Скульптура для реки Кент – Гренада – скоро состоится розыгрыш призов для дайверов

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Аллювия (Джейсон деКайрес Тейлор)
Аллювия (Джейсон деКайрес Тейлор)

Скульптор, дайвер и фотограф Джейсон Декайрес Тейлор создал впечатляющие подводные инсталляции по всему миру, которыми могут насладиться любители подводного плавания с аквалангом и трубкой, но его последняя работа Аллювия затонул на очень мелководье недалеко от дома – в Кенте.

Изготовленная из переработанного стекла, светодиодов и морской нержавеющей стали, работа включает датчики мониторинга окружающей среды и освещается изнутри ночью. Она была установлена ​​в реке Стаур около моста Вестгейт в Кентербери 12 сентября.

Вдохновлено знаменитой картиной Милле, посвященной прерафаэлитам. Офелия, это изображение персонажа из пьесы Шекспира Гамлет Считается, что источником вдохновения для него послужило утопление в Стауре в XVI веке. 

Офелия Милле
Офелия Джона Милле

Скульптура заменяет несколько старых Аллювия статуи из Стаура. Тейлор согласился помочь Кентерберийскому мемориальному обществу отремонтировать их, но, обнаружив, что выемка грунта разбила их настолько, что они не подлежат восстановлению, он согласился заменить их чем-то более современным, сделанным им самим.

Скульптура «Наносы» (Джейсон Декайрес Тейлор)
Скульптура «Наносы» (Джейсон Декайрес Тейлор)

Аллювия относится к аллювиальным отложениям песка, оставленным колеблющимся уровнем воды в Стор. «По мере того, как река разливается и отступает в зависимости от времени года, а также по мере изменения освещения, скульптура трансформируется, сначала посредством игры теней и света, а затем постепенно, когда на ней и вокруг нее образуются тростник и водоросли», — говорит Тейлор. 

За эти годы Тейлор создал и другие работы в Великобритании как на поверхности, так и под ней, в том числе Rising Tide, Пластификатор, Перевернутое Одиночество и Тропа скульптур в казармах Челси

Мир, дрейфующий

В ожидании перехода: Мир в дрейфе (Джейсон ДеКайрес Тейлор)
Лодки, ожидающие затопления: Мир, дрейфующий (Джейсон ДеКейрес Тейлор)

Более типичная установка Тейлора для дайверов и любителей сноркелинга готовится к погружению у острова Карриаку, небольшого острова, входящего в состав Гренады. Работа была завершена, но ее размещение под водой было отложено в июле из-за смещенного приоритета ущерба, нанесенного этой части Карибского моря разрушительным ураганом пятой категории «Берил».

Так уж получилось, что работа Мир, дрейфующий был призван подчеркнуть уязвимость островов к последствиям изменения климата. Он состоит из монументальной флотилии из 30 двухтонных оригамиНа лодках в форме змеи плавали местные дети, которые выступили в роли моделей Тейлора и все они остались без крова из-за катастрофического шторма.

Теперь планируется начать установку в ближайшее время, в надежде, что она будет поощрять посетителей, особенно дайверов, вернуться на Карриаку, способствуя экономическому восстановлению острова и созданию нового заповедника для морской жизни.

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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

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На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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Проводникам платили за граффити-кораллы #подводное плавание #новости #подкаст

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