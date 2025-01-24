Подводное плавание через 7 континентов принесло мировой рекорд

Американский дайвер Баррингтон Скотт установил подтвержденный мировой рекорд Гиннесса по самому быстрому времени погружения с аквалангом на всех семи континентах.

Необходимо было превзойти установленный срок в 30 дней, однако Скотту, также известному как BJ, удалось совершить подвиг менее чем за 20 дней. Его кругосветное путешествие длилось 19 дней, 19 часов и 40 минут с 13 ноября по 3 декабря прошлого года.

Скотт в Таиланде (Баррингтон Скотт / Bj.thetraveller)

«Установление этого рекорда — больше, чем личное достижение, это свидетельство стойкости, исследования и красоты подводного мира нашей планеты», — говорит Скотт. «Я надеюсь, что это вдохновит других — особенно в черном сообществе — заняться водными видами спорта и приключениями».

Скотт, выступая за представительство в водных видах спорта, утверждает, что он стремится к повышению разнообразия в индустрии подводного плавания, в которой афроамериканцы составляют всего 5–8% рабочей силы.

Исцеление и цель

Скотт, тренер PADI Master Scuba Diver с 2021 года, также является профессиональным поваром, фридайвером, автором детских книг и фотографом. Он вырос в New YorkДо переезда в Финикс, штат Аризона, он жил в Бронксе, но сейчас большую часть времени проводит в Таиланде, который, по его словам, он выбрал в качестве своей базы из-за возможностей для дайвинга, а также культуры и красоты.

По его словам, в детстве его завораживал мир природы, увиденный по таким телеканалам, как National Geographic и Discovery.

Проведя некоторое время в приемной семье и завершив военную службу в Афганистане в качестве полевого связиста в составе морской пехоты США, он описывает, как обрел «исцеление и цель» благодаря любви к подводному плаванию, которая началась у него в 2015 году. Он научился нырять на Багамах, и с тех пор этот вид спорта позволил ему побывать более чем в 35 странах.

Новый мировой рекорд Гиннесса

Он намеревался собрать 50,000 XNUMX долларов США за счет спонсорской помощи и пожертвований для своего Книга рекордов Гиннеса и говорит, что его головокружительное путешествие по семи континентам подарило множество «уникальных» впечатлений от посещения разнообразных морских экосистем — от нетронутых вод Антарктиды до коралловых рифов Австралии.

По его словам, каждое погружение также подчеркивало актуальность сохранения морской среды.

«Одно из самых памятных погружений произошло в Гондурасе с друзьями, но эта экспедиция научила меня, что выход за рамки возможного может открыть двери для других», — говорит Скотт.

Он говорит, что планирует продолжать вдохновлять путешественников-одиночек и делиться советами о путешествиях через свой Instagram. Bj.thetraveller, выступая за устойчивый туризм и сохранение морской среды.

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