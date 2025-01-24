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Подводное плавание через 7 континентов принесло мировой рекорд

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Баррингтон Скотт ныряет на Мальте (Лиам Саммервилл)
Баррингтон Скотт ныряет на Мальте (Лиам Саммервилл)

Американский дайвер Баррингтон Скотт установил подтвержденный мировой рекорд Гиннесса по самому быстрому времени погружения с аквалангом на всех семи континентах.

Необходимо было превзойти установленный срок в 30 дней, однако Скотту, также известному как BJ, удалось совершить подвиг менее чем за 20 дней. Его кругосветное путешествие длилось 19 дней, 19 часов и 40 минут с 13 ноября по 3 декабря прошлого года.

На семи континентах: Скотт в Таиланде (Баррингтон Скотт / Bj.thetraveller)
Скотт в Таиланде (Баррингтон Скотт / Bj.thetraveller)

«Установление этого рекорда — больше, чем личное достижение, это свидетельство стойкости, исследования и красоты подводного мира нашей планеты», — говорит Скотт. «Я надеюсь, что это вдохновит других — особенно в черном сообществе — заняться водными видами спорта и приключениями».

Скотт, выступая за представительство в водных видах спорта, утверждает, что он стремится к повышению разнообразия в индустрии подводного плавания, в которой афроамериканцы составляют всего 5–8% рабочей силы.

Исцеление и цель

Скотт, тренер PADI Master Scuba Diver с 2021 года, также является профессиональным поваром, фридайвером, автором детских книг и фотографом. Он вырос в New YorkДо переезда в Финикс, штат Аризона, он жил в Бронксе, но сейчас большую часть времени проводит в Таиланде, который, по его словам, он выбрал в качестве своей базы из-за возможностей для дайвинга, а также культуры и красоты. 

По его словам, в детстве его завораживал мир природы, увиденный по таким телеканалам, как National Geographic и Discovery.

Проведя некоторое время в приемной семье и завершив военную службу в Афганистане в качестве полевого связиста в составе морской пехоты США, он описывает, как обрел «исцеление и цель» благодаря любви к подводному плаванию, которая началась у него в 2015 году. Он научился нырять на Багамах, и с тех пор этот вид спорта позволил ему побывать более чем в 35 странах.

Мировой рекорд Гиннеса
Новый мировой рекорд Гиннесса

Он намеревался собрать 50,000 XNUMX долларов США за счет спонсорской помощи и пожертвований для своего Книга рекордов Гиннеса и говорит, что его головокружительное путешествие по семи континентам подарило множество «уникальных» впечатлений от посещения разнообразных морских экосистем — от нетронутых вод Антарктиды до коралловых рифов Австралии.

По его словам, каждое погружение также подчеркивало актуальность сохранения морской среды.

«Одно из самых памятных погружений произошло в Гондурасе с друзьями, но эта экспедиция научила меня, что выход за рамки возможного может открыть двери для других», — говорит Скотт.

Он говорит, что планирует продолжать вдохновлять путешественников-одиночек и делиться советами о путешествиях через свой Instagram. Bj.thetraveller, выступая за устойчивый туризм и сохранение морской среды.

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На этой неделе в подкасте довольно убийственный отчет о Красном море после затопления Sea Story. Пара новых рекордов, включая фотосессию на глубине 50 м и рекорд расстояния подводной прогулки. А малазийский дайвинг-курорт официально лишился лицензии от правительства. https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/ https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/ https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/ https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/ https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/ #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций для каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

На этой неделе в подкасте довольно убийственный отчет о Красном море после затопления Sea Story. Пара новых рекордов, включая фотосессию на глубине 50 м и рекорд расстояния подводной прогулки. А малазийский дайвинг-курорт официально лишился лицензии от правительства.

https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/
https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/
https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/
https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/
https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/

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@fredr1 #AskMark - привет, Марк. Спасибо за весь твой замечательный контент. Можешь ли ты обсудить все тонкости частичного и непрерывного смешивания (и «банкованного» - если это по-другому) найтрокса? Я знаю, что тебе нужен очищенный баллон 02 для PB, но не для CB? Ты можешь переключаться между заправкой воздухом и найтроксом с CB или банкованным? Спасибо! #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

@fredr1
#AskMark - привет, Марк. Спасибо за весь твой замечательный контент. Не мог бы ты обсудить все тонкости частичного и непрерывного смешивания (и «банкованного» - если это по-другому) найтрокса? Я знаю, что тебе нужен очищенный баллон 02 для PB, но не для CB? Ты можешь переключаться между воздухом и найтроксом, заправляться с CB или банкованным? Спасибо!
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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