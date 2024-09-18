Наблюдение за мола-мола в Красном море стало местной новостью

Дэмиан Гроувс из Приключения с аквалангом недавно отправился в незабываемое путешествие на борту Император Элита, следуя по маршруту «Знаменитой пятерки» в Красном море, и был поражен не одним, а двумя наблюдениями за мола-мола, или рыбой-луной — редким гостем в египетских водах.

Поездка началась с невероятной удачи – игривая стая дельфинов присоединилась к группе не один, а два раза во время первого и второго погружения. Эти близкие взаимодействия очаровали гостей и подготовили почву для необычной недели.

Затем команда исследовала яркие рифы Рас-Мохаммеда и легендарные затонувшие корабли. Тистлегорм и Яннис Д., но настоящее волнение развернулось на островах Брат. Во время своего первого погружения на южном плато они столкнулись с обычными любознательными океаническими белоперыми акулами. Однако, когда они приблизились к станции очистки серых рифовых акул, Дамиан заметил что-то огромное, приближающееся. Сначала он с трудом мог различить форму, но вскоре понял, что это не одна, а две гигантские солнечные рыбы, или мола-мола. Эти редкие и величественные существа приблизились, обеспечив невероятную встречу для всей группы.

Посмотрите видеозапись Дамиана, на которой запечатлены два мола-мола.

Приключение достигло апогея на острове Биг-Бразер, где любопытная белоперая акула кружила прямо под поверхностью, пока дайверы готовились погрузиться в глубины. Грациозное, но внушительное присутствие акулы сделало вход захватывающим, когда команда скользнула в воду. Спускаясь к обломкам Numidiaим открылась прекрасная видимость, что позволило подробно изучить завораживающе красивые останки корабля.

Как раз когда группа заканчивала погружение, Дамиан заметил знакомую фигуру, появляющуюся из глубокой синевы. К его изумлению, это были те же две рыбы-луны, что и раньше, теперь зависшие на станции очистки. Эти гиганты океана с их своеобразными дискообразными телами и массивными плавниками, охватывающими почти три метра, легко скользили по воде. Каждый весил примерно 500 кг, их размер и близость затмевали все вокруг. Группа с благоговением наблюдала, как рыбы-чистильщики ухаживали за рыбой-луной, создавая завораживающее и редкое подводное зрелище, которое заворожило всех. Поскольку он уже сталкивался с рыбой-луной, этот опыт был беспрецедентным — он никогда не видел таких колоссальных экземпляров, особенно в чистых водах Красного моря.

Путешествие достигло захватывающего финала в Лас-Торонби, где группа получила редкую и незабываемую встречу – безмятежное десятиминутное плавание с грациозным дюгоням. Скользя по кристально чистой воде, дюгонь двигался без усилий, его большая, нежная форма прорезала спокойное море. Пока дайверы плыли рядом, они восхищались его медленными, размеренными движениями и чувством спокойствия, которое он источал. Мягкий солнечный свет, просачивающийся сквозь воду, освещал гладкую кожу дюгоня, добавляя почти потусторонней красоты моменту. Эта интимная встреча была идеальным способом завершить необычную неделю погружений в Красном море, оставив каждому дайверу воспоминания о волшебстве под волнами.

Наблюдение за мола-мола было настолько редким событием, что даже попало в новости в Хургаде!