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Наблюдение за мола-мола в Красном море стало местной новостью

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Мола Мола

Дэмиан Гроувс из Приключения с аквалангом недавно отправился в незабываемое путешествие на борту Император Элита, следуя по маршруту «Знаменитой пятерки» в Красном море, и был поражен не одним, а двумя наблюдениями за мола-мола, или рыбой-луной — редким гостем в египетских водах.

Поездка началась с невероятной удачи – игривая стая дельфинов присоединилась к группе не один, а два раза во время первого и второго погружения. Эти близкие взаимодействия очаровали гостей и подготовили почву для необычной недели.

Затем команда исследовала яркие рифы Рас-Мохаммеда и легендарные затонувшие корабли. Тистлегорм и Яннис Д., но настоящее волнение развернулось на островах Брат. Во время своего первого погружения на южном плато они столкнулись с обычными любознательными океаническими белоперыми акулами. Однако, когда они приблизились к станции очистки серых рифовых акул, Дамиан заметил что-то огромное, приближающееся. Сначала он с трудом мог различить форму, но вскоре понял, что это не одна, а две гигантские солнечные рыбы, или мола-мола. Эти редкие и величественные существа приблизились, обеспечив невероятную встречу для всей группы.

YouTube видео
Посмотрите видеозапись Дамиана, на которой запечатлены два мола-мола.

Приключение достигло апогея на острове Биг-Бразер, где любопытная белоперая акула кружила прямо под поверхностью, пока дайверы готовились погрузиться в глубины. Грациозное, но внушительное присутствие акулы сделало вход захватывающим, когда команда скользнула в воду. Спускаясь к обломкам Numidiaим открылась прекрасная видимость, что позволило подробно изучить завораживающе красивые останки корабля.

Как раз когда группа заканчивала погружение, Дамиан заметил знакомую фигуру, появляющуюся из глубокой синевы. К его изумлению, это были те же две рыбы-луны, что и раньше, теперь зависшие на станции очистки. Эти гиганты океана с их своеобразными дискообразными телами и массивными плавниками, охватывающими почти три метра, легко скользили по воде. Каждый весил примерно 500 кг, их размер и близость затмевали все вокруг. Группа с благоговением наблюдала, как рыбы-чистильщики ухаживали за рыбой-луной, создавая завораживающее и редкое подводное зрелище, которое заворожило всех. Поскольку он уже сталкивался с рыбой-луной, этот опыт был беспрецедентным — он никогда не видел таких колоссальных экземпляров, особенно в чистых водах Красного моря.

Путешествие достигло захватывающего финала в Лас-Торонби, где группа получила редкую и незабываемую встречу – безмятежное десятиминутное плавание с грациозным дюгоням. Скользя по кристально чистой воде, дюгонь двигался без усилий, его большая, нежная форма прорезала спокойное море. Пока дайверы плыли рядом, они восхищались его медленными, размеренными движениями и чувством спокойствия, которое он источал. Мягкий солнечный свет, просачивающийся сквозь воду, освещал гладкую кожу дюгоня, добавляя почти потусторонней красоты моменту. Эта интимная встреча была идеальным способом завершить необычную неделю погружений в Красном море, оставив каждому дайверу воспоминания о волшебстве под волнами.

Наблюдение за мола-мола было настолько редким событием, что даже попало в новости в Хургаде!

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00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

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На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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Проводникам платили за граффити-кораллы #подводное плавание #новости #подкаст

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