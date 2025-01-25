Строитель контейнеров провел 120 дней под водой

Прошло 18 месяцев с тех пор, как бывший американский водолаз-подводник доктор Джозеф Дитури побил мировой рекорд прожив в подводной среде обитания в течение 100 дней, и его рекорд, естественно, теперь был оспорен конкурентом, хотя и с меньшим упором на медицинскую науку и большим — на саму среду обитания.

Немецкий инженер-космонавт Рюдигер Кох отпраздновал завершение 120 дней подводной жизни шампанским и сигарой, когда он вышел из своей подводной капсулы площадью 30 кв. м у побережья Карибского моря в Панаме вчера (24 января). Книга рекордов Гиннеса Судья прибыл на место, чтобы проверить новый рекорд «подводного проживания человека при давлении окружающей среды».

Кох является соучредителем Океанские Строители, которая спроектировала и построила полностью функциональную подводную комнату, в которой он провел последние четыре месяца, наблюдая за рыбами.

Компания, базирующаяся в Панама-Сити, строит работающие на солнечной энергии дома под названием SeaPods, которые плавают на высоте 3 м над поверхностью океана и могут также поддерживать дополнительный модуль под поверхностью.

Подводная капсула Коха (Ocean Builders)

SeaPods у берегов Панамы (Ocean Builders)

Жилые помещения Коха, подвешенные на 11 м (на 2 м глубже, чем Дитури) к трубе с винтовой лестницей, были удобно обставлены и укомплектованы телевизором, компьютером, Интернетом и велотренажером. Единственным удобством, которого, по его словам, ему не хватало, была возможность принять душ.

Его семья и врач смогли легко попасть туда по лестнице, а за ним постоянно следили камеры, установленные для подтверждения того, что он оставался на глубине в течение всего своего добровольного пребывания.

Жизнеспособная среда

Кох, который сказал, что его цель — продемонстрировать, что подводный мир может обеспечить жизнеспособную среду для жизни человека, признался, что наслаждался временем, проведенным в своем временном доме. Он отснял более 1,000 часов видеоматериалов о морской жизни через иллюминатор.

Продолжительность его пребывания превзошла даже продолжительность пребывания экипажа самой продолжительной подводной лодки без поддержки (о которой нам известно), которая длилась 111 дней на подводной лодке Ее Величества. Warspite в Южной Атлантике в 1982/83 гг.

Дитури сообщил, что за 100 дней пребывания под водой его тело немного уменьшилось, но улучшились режим сна, уровень холестерина и другие показатели здоровья. Однако никакой подобной информации о физиологии Коха пока не было опубликовано.

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