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Строитель контейнеров провел 120 дней под водой

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Рудигер Кох в свой последний день под Карибским морем (Ocean Builders)
Рудигер Кох в свой последний день под Карибским морем (Ocean Builders)

Прошло 18 месяцев с тех пор, как бывший американский водолаз-подводник доктор Джозеф Дитури побил мировой рекорд прожив в подводной среде обитания в течение 100 дней, и его рекорд, естественно, теперь был оспорен конкурентом, хотя и с меньшим упором на медицинскую науку и большим — на саму среду обитания.

Немецкий инженер-космонавт Рюдигер Кох отпраздновал завершение 120 дней подводной жизни шампанским и сигарой, когда он вышел из своей подводной капсулы площадью 30 кв. м у побережья Карибского моря в Панаме вчера (24 января). Книга рекордов Гиннеса Судья прибыл на место, чтобы проверить новый рекорд «подводного проживания человека при давлении окружающей среды». 

Кох является соучредителем Океанские Строители, которая спроектировала и построила полностью функциональную подводную комнату, в которой он провел последние четыре месяца, наблюдая за рыбами.

Компания, базирующаяся в Панама-Сити, строит работающие на солнечной энергии дома под названием SeaPods, которые плавают на высоте 3 м над поверхностью океана и могут также поддерживать дополнительный модуль под поверхностью.

Подводный модуль (Ocean Builders)
Подводная капсула Коха (Ocean Builders)
SeaPods у берегов Панамы (Ocean Builders)
SeaPods у берегов Панамы (Ocean Builders)

Жилые помещения Коха, подвешенные на 11 м (на 2 м глубже, чем Дитури) к трубе с винтовой лестницей, были удобно обставлены и укомплектованы телевизором, компьютером, Интернетом и велотренажером. Единственным удобством, которого, по его словам, ему не хватало, была возможность принять душ.

Его семья и врач смогли легко попасть туда по лестнице, а за ним постоянно следили камеры, установленные для подтверждения того, что он оставался на глубине в течение всего своего добровольного пребывания.

Жизнеспособная среда

Кох, который сказал, что его цель — продемонстрировать, что подводный мир может обеспечить жизнеспособную среду для жизни человека, признался, что наслаждался временем, проведенным в своем временном доме. Он отснял более 1,000 часов видеоматериалов о морской жизни через иллюминатор.

Продолжительность его пребывания превзошла даже продолжительность пребывания экипажа самой продолжительной подводной лодки без поддержки (о которой нам известно), которая длилась 111 дней на подводной лодке Ее Величества. Warspite в Южной Атлантике в 1982/83 гг.

Дитури сообщил, что за 100 дней пребывания под водой его тело немного уменьшилось, но улучшились режим сна, уровень холестерина и другие показатели здоровья. Однако никакой подобной информации о физиологии Коха пока не было опубликовано. 

Также в Дивернете: Уменьшившийся, но лучше спящий, Dr Deep Sea снова появляется на поверхности, Протей: подводная среда обитания будущего, Лиза Труитт: Вдохните жизнь в Протея, Секрет раскрыт: дайвинг-сайт в Великобритании теперь называется «ГЛУБОКИЙ кампус»

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
На этой неделе в подкасте довольно убийственный отчет о Красном море после затопления Sea Story. Пара новых рекордов, включая фотосессию на глубине 50 м и рекорд расстояния подводной прогулки. А малазийский дайвинг-курорт официально лишился лицензии от правительства. https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/ https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/ https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/ https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/ https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/ #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций для каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

На этой неделе в подкасте довольно убийственный отчет о Красном море после затопления Sea Story. Пара новых рекордов, включая фотосессию на глубине 50 м и рекорд расстояния подводной прогулки. А малазийский дайвинг-курорт официально лишился лицензии от правительства.

https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/
https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/
https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/
https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/
https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/

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@fredr1
#AskMark - привет, Марк. Спасибо за весь твой замечательный контент. Не мог бы ты обсудить все тонкости частичного и непрерывного смешивания (и «банкованного» - если это по-другому) найтрокса? Я знаю, что тебе нужен очищенный баллон 02 для PB, но не для CB? Ты можешь переключаться между воздухом и найтроксом, заправляться с CB или банкованным? Спасибо!
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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