Пол Тумер покидает Dive RAID International

Известный технический инструктор-тренер и исследователь Пол Тумер объявил о своем расставании с Dive RAID International, агентством по обучению дайвингу, которому он способствовал в том виде, в каком оно существует сегодня.

В своем заявлении Пол сказал: «С грустью сообщаю, что больше не участвую в Dive RAID International (RAID HQ). Это решение было принято нелегко и отражает взаимопонимание между RAID и мной. Я очень ценил свой вклад в рост и достижения RAID на протяжении многих лет. Однако теперь у нас разные взгляды на будущее, и мне пора выбирать новый путь.

«На данный момент я больше не в состоянии отвечать на запросы членов RAID, региональных офисов или представителей. Пожалуйста, направляйте любые вопросы в ваш местный офис RAID или напрямую в Dive RAID International. Контактная информация доступна на официальном сайте.

«Хотя я больше не работаю в RAID HQ, я не утратил страсть к работе в этой удивительной отрасли и буду продолжать преподавать и погружаться. Мои ребризеры, вероятно, будут теперь использоваться чаще, чем когда-либо.

«Конечно, я желаю ребятам из RAID всего наилучшего в будущем».

Пол на протяжении десятилетий является неотъемлемой частью сообщества дайверов и занимал престижные должности в таких гигантах отрасли, как PADI и SSI, и его уникальные навыки наверняка найдут новое применение в ближайшем будущем.