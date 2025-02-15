PADI дает Сильвии Эрл новую должность

PADI имеет более 120 AmbassaDivers, которые представляют обучение агентство, но его последнее назначение имеет особый статус — морской биолог, океанограф и исследователь доктор Сильвия Эрл только что была названа первым почетным послом PADI Diver.

Сейчас Эрлу 89 лет, и его карьера включает в себя более 100 морских экспедиций, почти 10,000 200 часов, проведенных под водой, включая рекордные погружения, более 80 публикаций и лекций по проблемам океана в более чем XNUMX странах.

«Доктор Эрл олицетворяет все, за что выступает PADI, и мы отмечаем ее неизменную приверженность делу вдохновения будущих поколений дайверов и защитников природы», — говорит Кристин Валетт Вирт, директор по работе с брендом и членами PADI Worldwide.

Сильвия Эрл возле места обитания водолея во Флориде в 2012 году.

«В течение десятилетий она продолжала пробивать стеклянный потолок и показывать, что возможно, когда речь идет о поиске приключений и спасении океана.

«Для меня большая честь продолжить ее наследие как дайвера и защитника океана».

Программа PADI AmbassaDiver существует уже 10 лет, и выбранные ею дайверы являются частью глобальной команды, стремящейся поощрять свои сообщества изучать, исследовать и защищать подводный мир, сообщает агентство.

«Я с нетерпением жду возможности стать чемпионом PADI и воспользоваться этой честью, чтобы внушить уважение, любовь и заботу об океане, а также предоставить эффективные рекомендации по безопасности тем, кто ищет приключения под водой», — говорит Эрл, который считается одним из первых ученых, использовавших подводное плавание для непосредственного изучения морской жизни.

Сильвия Эрл в ранние годы (Эл Гиддингс)

Она была первой женщиной — главным научным сотрудником Национального управления океанографии и атмосферы США (НОАА), а позднее возглавил пятилетнюю программу экспедиций Sustainable Seas Expeditions совместно с Национальными морскими заповедниками NOAA.

Эрл совершила самое глубокое погружение на морское дно, возглавляя первую женскую команду акванавтов для проекта Tektite II в 1970 году. В 1985 году она совершила самое глубокое одиночное погружение среди женщин на глубину 1 км на борту Глубокий вездеход подводный аппарат, который она спроектировала совместно со своим мужем Грэмом Хоуксом.

Эрл в подводном аппарате DeepWorker

В 1992 году «Ее Глубина» основала компанию Deep Ocean Exploration & Research для разработки подводных аппаратов и других подводных технологий.

Она по-прежнему занята. В 2009 году она основала Миссия Голубой, посвященная созданию большего количества морских охраняемых территорий и обозначению того, что она называет «точками надежды». Она также является соорганизатором YouTube серия Погрузитесь в мир Лиз и Сильвии, с дочерью Лиз Тейлор и специальными гостями.

Среди наград: TIME МагазиныПервая премия «Герой планеты» в 1998 году, премия TED в 2009 году, премия ООН «Чемпион Земли» в 2014 году и премия Кена Бернса в 2024 году.

Подводная автограф-сессия в среде обитания Водолея (Кип Эванс)

«Звание PADI Emeritus AmbassaDiver доктора Эрл — это больше, чем просто звание. Оно станет мощным движением, которое объединит мировое сообщество дайверов, воздаст почести ее наследию и вдохновит других на объединение вокруг нашего общего видения исследования и защиты океана», — говорит Вирт.

Другой 12 PADI АмбассаДайверы Ожидается, что их также введут в должность вместе с Эрлом позднее в феврале.

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