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Более 100 врачей по дайвингу собрались на Бали на конференции по здоровью дайверов SPUMS

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Более 100 врачей по дайвингу собрались на Бали на конференции по здоровью дайверов SPUMS

Чандидаса, Бали, Индонезия: На этой неделе в Чандидасе на восточном побережье Бали прошла 53-я ежегодная научная конференция Южно-Тихоокеанского общества подводной медицины (SPUMS). Конференция, проходившая в Рамаяне Чандидасе, привлекла 150 делегатов и гостей, около 80 делегатов ныряли каждое утро перед дневными научными сессиями.

Ежегодно на научной конференции SPUMS докладчики выступают с докладами по важным вопросам здоровья и безопасности для любителей подводного плавания и дайвинга, а также по новым методам лечения заболеваний, связанных с дайвингом. В этом году оперативная и научная программа «Кислород — слишком мало, слишком много или в самый раз» была организована доктором Ксавье Врейдагом и доктором Ханной ван Ваарт. По словам организаторов:

«В этом году в центре внимания конференции — кислород в дайвинге и гипербарической медицине. Мы обсудим преимущества и риски кислорода при его недостатке (гипоксия), избытке (кислородная токсичность) или в нужном количестве (во время дайвинга или для лечения дайверов и болезней)».

Делегаты СПУМС 3851
Более 100 врачей-дайверов встречаются на Бали на конференции SPUMS по здоровью дайверов 5

На конференции также представлено сообщество специалистов по дайвингу на Бали: местный специалист по дайвингу Андреа Вильджая выступит перед делегатами с докладом о гипербарическом отделении Восточного Бали.

Основными докладчиками на конференции выступят доктор Брюс Деррик и доктор Питер-Ян Ой.

В настоящее время доктор Деррик является доцентом кафедры неотложной медицины и доцентом кафедры анестезиологии в Центре гипербарической медицины и физиологии окружающей среды в Университете Дьюка. Его исследования сосредоточены на использовании пищевого кетоза для смягчения кислородной токсичности центральной нервной системы.

Питер-Ян ван Ой — опытный врач-водолаз с более чем 30-летним опытом работы, в основном в Королевском флоте Нидерландов. В настоящее время он занимает должность руководителя отдела исследований, инноваций и образования в Центре водолазной медицины ВМС. Его исследования продвинули знания в таких областях, как функция легких у водолазов, кислородная токсичность и процедуры декомпрессии.

Руководители SPUMS д-р Ксавьер Врейдаг и д-р Ханна ван Ваарт 3840
Более 100 врачей-дайверов встречаются на Бали на конференции SPUMS по здоровью дайверов 6

Это не дебют SPUMS на Бали. Немногие места в южной части Тихого океана имеют достаточно большие конференц-залы для такого количества делегатов, а также дайвинг-центр с вместимостью 80 дайверов, и захватывающие погружения каждый день из одного места в другие, самые разные места для погружения.

Бали уже несколько раз выбирали местом проведения конференций, поскольку он может предоставить эти три ингредиента, а также потрясающие пейзажи, красочную и увлекательную культуру, вкусную еду и теплых, гостеприимных балийцев. Для многочисленных австралийских и международных делегатов и гостей, это также очень легко добраться и по разумной цене.

Все эти факторы способствовали большому числу участников в этом году и общему росту членства в SPUMS — теперь общество насчитывает более 430 членов.

Гигантская задача по организации погружений для более 80 человек каждый день в течение пяти дней в пяти знаковых местах для дайвинга на Бали: залив Туламбен, Амед, Чандидаса, Нуса-Пенида и Паданг-Бай — реализуется под руководством Bali Dive Academy.

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Более 100 врачей-дайверов встречаются на Бали на конференции SPUMS по здоровью дайверов 7

Размещение, конференц-залы, питание и дайвинг-услуги были организованы специализированным туристическим агентством Diveplanit Travel.

Саймон Маллендер из Diveplanit сказал: «Было здорово предоставить возможность провести погружение на Бали для этой большой группы влиятельных врачей-дайверов. Управление мероприятием такого масштаба ставит перед таким малым бизнесом, как наш, сложные задачи, но я с гордостью могу сказать, что команда справилась с этой задачей, внедрив инновации, которые также улучшают нашу повседневную деятельность».

Дебора Диксон-Смит добавляет: «Замечательно вернуться на Бали и увидеть, как этот проект, над которым мы работали целый год, воплощается в жизнь. Огромное спасибо также персоналу и руководству Ramayana и Bali Diving Academy, мы бы не смогли этого сделать без их внимания к деталям и постоянной поддержки. Я просто надеюсь, что смогу сама выбраться на несколько погружений!»

Делегатам был вручен сувенир на память о мероприятии: саронги с морским узором, созданные балийской художницей Симоной Томаселой из Sea Connection Art. seaconnectionart.com

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Более 100 врачей-дайверов встречаются на Бали на конференции SPUMS по здоровью дайверов 8

О Южно-Тихоокеанском обществе подводной медицины:

Южнотихоокеанское общество подводной медицины (SPUMS) возникло в результате неформальных дискуссий двух врачей из Школы подводной медицины Королевского австралийского флота. Они решили создать медицинское общество, которое будет заниматься вопросами, важными для любителей дайвинга. Они решили назвать его Южнотихоокеанским обществом подводной медицины. SPUMS было основано в кают-компании HMAS Penguin, Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия, в понедельник, 03 марта 1971 года, и насчитывает более 430 членов.

Цели Общества не изменились с момента его создания. Это:

  • продвигать и облегчать изучение всех аспектов подводной и гипербарической медицины.
  • предоставить информацию по подводной и гипербарической медицине.
  • способствовать общению между членами и издавать журнал.
  • ежегодно созывать членов на научную конференцию, а также проводить встречи и другие мероприятия для информирования и развития товарищества и дружбы среди членов.

О компании Diveplanit Travel:

Дайвпланит Трэвел является специализированным туристическим агентством и оптовым торговцем подводным плаванием.. Ее основатели Дебора Диксон-Смит и Саймон Маллендер — дайверы и страстные защитники океана, чья главная жизненная миссия — побудить больше людей увидеть своими глазами, насколько невероятен подводный мир, и, надеемся, больше заботиться о нем.

Специализируясь на индивидуальных дайвинг-турах, команда Diveplanit Travel гордится тем, что находит наилучшую комбинацию путешествий для каждого клиента, заботясь обо всем на пути — от авиабилетов и проживания до снаряжения для дайвинга и трансферов.

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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