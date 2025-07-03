Оливье Леже демонстрирует новое произведение искусства – Посол

Новая работа художника Оливье Леже, изображающего морскую дикую природу, вдохновлена ​​одним из наших подводных героев.

Картины Оли, известные своей тщательной детализацией, рассказывают истории о нашей голубой планете — от ее чудес до угроз, с которыми она сталкивается, и работы, проводимой для ее защиты.

В своей последней работе «Посол» Оли приглашает нас погрузиться в одну из самых важных и часто упускаемых из виду сред обитания в Великобритании — луга морских водорослей.

Эти прибрежные места обитания жизненно важны для многих из наших морских существ, включая одно из самых харизматичных созданий, морского конька, который зависит от морской травы для укрытия, охоты и размножения. Для некоторых дайверов эти плавно покачивающиеся луга — привычное зрелище, но более 90% морской травы Великобритании исчезло.

Вокруг нашего побережья ведутся работы по сохранению того, что осталось. Чтобы узнать больше, Оли присоединился Проект Seagrass и Фонд дикой природы Северного Уэльса — подводное плавание в Портдинллене, посещение питомника, посадка семян и общение с учеными, специалистами по охране природы и волонтерами из числа местных жителей о том, что для них значит морская трава и почему она важна для всех нас.

Этот морской конек носит с собой свой дом из водорослей, полный скрытых сокровищ, среди которых есть некоторые из его самых знаковых и важных обитателей — от паучьих крабов до каракатиц, от кошачьих акул до трески.

Она — посол. Она понимает, как много зависит от лугов морской травы и как важно защищать их будущее.

Посол доступен как Распечатать от Оливье .. Оли также примет участие в выставке GO Diving Show в марте 2026 года.

Оливье Леже демонстрирует новое произведение искусства - Ambassador 2

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