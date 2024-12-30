Фестиваль любителей океана 2025

Общегородской праздник сохранения океана и культуры
Крупнейшее в Австралии культурное и научное мероприятие, посвященное океану, Фестиваль любителей океана, возвращается уже пятый год с еще большим всплеском! Расширяясь за пределы своих культовых корней Бонди, фестиваль 2025 года охватит несколько локаций в Сиднее в течение марта, представляя разнообразный состав мероприятия, вдохновлённые океаном Целью мероприятия является чествование, просвещение и поощрение действий по сохранению здоровья океана.
Фестиваль превратит Сидней в оживленный центр идеи, искусство, музыка и действие. Будь то восход йога сессия на пляже Бонди а затем «наука в ваших пловцах» переговоры, a Парад мусора и эко рынков, or туры на пароме через гавань Сиднея подчеркивая усилия по восстановлению морской среды — здесь найдется что-то для каждого!
Семьи могут насладиться практическим опытом мастерские и эко-рынки, гуляки могут танцевать на пляже под музыку музыкальных групп, в то время как любители океана ныряют глубже с экспертные группы на такие темы, как устойчивые морепродукты, Коренные знания о мореи альтернативы акульей сети.
Сиднейский рыбный рынок пройдут специальные мероприятия, в том числе кулинарные курсы с удостоенным наград шеф-поваром Люком Бурком и эксклюзивные закулисные туры. Угольный погрузчик в Северном Сиднее также будет предлагать развлечения в океане для детей, гарантируя, что город примет меры по сохранению океана.
Для тех, кто любит приключения, есть возможность принять участие в Серая акула-нянька Валери Тейлор Перепись, бесплатные уроки дайвинга и эксклюзивные Документальные фильмы об океане в формате IMAX. Зрители могут встретиться с учеными-океанологиями или стать гражданским ученым и присоединиться к Морской Биоблиц общественное научное мероприятие в своем регионе.
Основатель фестиваля Анита Колни выразила свое волнение: «Страсть нашего сообщества любителей океана была ошеломляющей, побуждая нас расширяться по всему Сиднею и вдохновлять на реальные надежды и действия ради процветающей гавани и океана. Мы получили щедрую поддержку от правительства и местных советов, организаций и отдельных лиц, и мы в восторге от того, что представляем эту программу и приглашаем всех окунуться в наши мероприятия в марте. Вместе мы можем превратить рябь действий в волны долгосрочных изменений».
Фестиваль 2024 года стал знаменательным 70% участников оставить чувство более оптимистично, узнав о действенных способах защиты океана.
«Распространяясь по всему Сиднею, мы можем усилить эту страсть, чтобы оказать действительно удивительное влияние на здоровье нашего любимого океана. Это не только укрепляет нашу миссию, но и помогает укрепить Сидней как величайший морской город в мире», — сказал Колни.
Ознакомьтесь с датами мероприятий в течение марта, включая бесплатные фестивальные выходные 15 и 16 марта в Дарлинг-Харбор и 22 и 23 марта на пляже Бонди. Дополнительная информация: https://www.oceanloversfestival.com
Особенности:
- 1–31 марта – Серия показов фильмов IMAX Ocean
- 2 марта - Уборка пляжа Роуз-Бэй в рамках Дня чистоты в Австралии
- 5 марта - Серия «Океан: краски и брызги» каждую среду марта
- 5 и 12 марта – Экскурсия на лодке «Морские птицы — морские пейзажи», с билетами, Круговая набережная (Закажите Здесь)
- 6 – 19 марта – Мировой тур Ocean Film Festival – различные места и даты (бронирование здесь)
- 8 марта - Первые нации с Люком Бурком из Rockpool, рыбные рынки Сиднея (Закажите Здесь)
- 8 марта – Перепись серых акул-нянек Валери Тейлор
- 12 марта - Серия «Океан: краски и брызги»
- 14 марта - Студенческая выставка морских наук
- 16 марта - Шоу мусора, Дарлинг-Харбор
- 19 марта – AMCS Deep Blue Screen Film & Panel Talk
- 19 марта - Серия «Океан: краски и брызги»
- 20 марта - Саммит Blue Solutions в ANMM
- 21 марта - Школьные экскурсии
- 22 марта - Воплощение действий для создания разговора об изменениях (Бесплатно, зарегистрируйтесь здесь)
- 22 марта - Йога на рассвете на пляже с Rare Studio Bondi (Бесплатно, зарегистрируйтесь здесь)
- 22 марта - Океанские приключения с дайвером Дэйвом, погрузчиком угля в Северном Сиднее (Закажите Здесь)
- 22 марта - Чистка пляжа Big Bondi Beach с Take 3 for the Sea, (бесплатно, зарегистрируйтесь здесь)
- 22-23 марта – Кинопрограмма фестиваля Ocean Lovers в павильоне Bondi
- 22 – 23 марта – Беседы любителей океана в зале High Tide Room (Бесплатно, зарегистрируйтесь здесь)
- 22 – 23 марта – Живая музыка на сцене Sunshine и рынков,.
- 22 – 23 марта – бесплатные детские мероприятия, Фестивальный центр и семинары для взрослых в павильоне Бонди
- 23 марта - Расширение цели и возможностей с Мишель Бойд (Закажите Здесь)
- 26 марта - Экологическая игровая группа – Защита океана, Северный Сидней Угольный погрузчик (Закажите Здесь)
- 26 марта - Серия «Океан: краски и брызги»
- 30 марта - Филе рыбы, Рыбные рынки Сиднея (Закажите Здесь)
Посетить . для получения более подробной информации и полной программы Фестиваля в том виде, в котором она будет представлена.
О фестивале любителей океана
Фестиваль любителей океана зародился в Бонди в 2019 году и проводится ежегодно с 2022 года. Фестиваль — это место, где можно увидеть «изменения моря» в многоканальной развлекательной программе, посвященной защите океана и инновационным решениям, а также прославить океан посредством идей, искусства, музыки, фильмов, науки и действий.
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