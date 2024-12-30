Фестиваль любителей океана 2025

Общегородской праздник сохранения океана и культуры

Крупнейшее в Австралии культурное и научное мероприятие, посвященное океану, Фестиваль любителей океана, возвращается уже пятый год с еще большим всплеском! Расширяясь за пределы своих культовых корней Бонди, фестиваль 2025 года охватит несколько локаций в Сиднее в течение марта, представляя разнообразный состав мероприятия, вдохновлённые океаном Целью мероприятия является чествование, просвещение и поощрение действий по сохранению здоровья океана.

Фестиваль превратит Сидней в оживленный центр идеи, искусство, музыка и действие. Будь то восход йога сессия на пляже Бонди а затем «наука в ваших пловцах» переговоры, a Парад мусора и эко рынков, or туры на пароме через гавань Сиднея подчеркивая усилия по восстановлению морской среды — здесь найдется что-то для каждого!

Фестиваль Volvo Ocean Lovers 2022 – пляж Бонди в Сиднее – Daniel Kukec Photography

Семьи могут насладиться практическим опытом мастерские и эко-рынки, гуляки могут танцевать на пляже под музыку музыкальных групп, в то время как любители океана ныряют глубже с экспертные группы на такие темы, как устойчивые морепродукты, Коренные знания о мореи альтернативы акульей сети.

Сиднейский рыбный рынок пройдут специальные мероприятия, в том числе кулинарные курсы с удостоенным наград шеф-поваром Люком Бурком и эксклюзивные закулисные туры. Угольный погрузчик в Северном Сиднее также будет предлагать развлечения в океане для детей, гарантируя, что город примет меры по сохранению океана.

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Для тех, кто любит приключения, есть возможность принять участие в Серая акула-нянька Валери Тейлор Перепись, бесплатные уроки дайвинга и эксклюзивные Документальные фильмы об океане в формате IMAX. Зрители могут встретиться с учеными-океанологиями или стать гражданским ученым и присоединиться к Морской Биоблиц общественное научное мероприятие в своем регионе.

Основатель фестиваля Анита Колни выразила свое волнение: «Страсть нашего сообщества любителей океана была ошеломляющей, побуждая нас расширяться по всему Сиднею и вдохновлять на реальные надежды и действия ради процветающей гавани и океана. Мы получили щедрую поддержку от правительства и местных советов, организаций и отдельных лиц, и мы в восторге от того, что представляем эту программу и приглашаем всех окунуться в наши мероприятия в марте. Вместе мы можем превратить рябь действий в волны долгосрочных изменений».

Фестиваль 2024 года стал знаменательным 70% участников оставить чувство более оптимистично, узнав о действенных способах защиты океана.

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«Распространяясь по всему Сиднею, мы можем усилить эту страсть, чтобы оказать действительно удивительное влияние на здоровье нашего любимого океана. Это не только укрепляет нашу миссию, но и помогает укрепить Сидней как величайший морской город в мире», — сказал Колни.

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Ознакомьтесь с датами мероприятий в течение марта, включая бесплатные фестивальные выходные 15 и 16 марта в Дарлинг-Харбор и 22 и 23 марта на пляже Бонди. Дополнительная информация: https://www.oceanloversfestival.com

Особенности:

Посетить . для получения более подробной информации и полной программы Фестиваля в том виде, в котором она будет представлена.

О фестивале любителей океана

Фестиваль любителей океана зародился в Бонди в 2019 году и проводится ежегодно с 2022 года. Фестиваль — это место, где можно увидеть «изменения моря» в многоканальной развлекательной программе, посвященной защите океана и инновационным решениям, а также прославить океан посредством идей, искусства, музыки, фильмов, науки и действий.

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