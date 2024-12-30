Подарочные подписки
Удалить рекламу за 3 фунта стерлингов в месяц
Вход

Фестиваль любителей океана 2025

Следите за нами в Google Новостях
Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку
Фестиваль любителей океана 2025

Общегородской праздник сохранения океана и культуры

Крупнейшее в Австралии культурное и научное мероприятие, посвященное океану, Фестиваль любителей океана, возвращается уже пятый год с еще большим всплеском! Расширяясь за пределы своих культовых корней Бонди, фестиваль 2025 года охватит несколько локаций в Сиднее в течение марта, представляя разнообразный состав мероприятия, вдохновлённые океаном Целью мероприятия является чествование, просвещение и поощрение действий по сохранению здоровья океана.

Фестиваль превратит Сидней в оживленный центр идеи, искусство, музыка и действие. Будь то восход йога сессия на пляже Бонди а затем «наука в ваших пловцах» переговоры,Парад мусора и эко рынков, or туры на пароме через гавань Сиднея подчеркивая усилия по восстановлению морской среды — здесь найдется что-то для каждого!

Копия будки акулы
Фестиваль Volvo Ocean Lovers 2022 – пляж Бонди в Сиднее – Daniel Kukec Photography

Семьи могут насладиться практическим опытом мастерские и эко-рынки, гуляки могут танцевать на пляже под музыку музыкальных групп, в то время как любители океана ныряют глубже с экспертные группы на такие темы, как устойчивые морепродуктыКоренные знания о мореи альтернативы акульей сети.

Сиднейский рыбный рынок пройдут специальные мероприятия, в том числе кулинарные курсы с удостоенным наград шеф-поваром Люком Бурком и эксклюзивные закулисные туры. Угольный погрузчик в Северном Сиднее также будет предлагать развлечения в океане для детей, гарантируя, что город примет меры по сохранению океана.

Йога 3 копия
Фестиваль любителей океана 2025 5

Для тех, кто любит приключения, есть возможность принять участие в Серая акула-нянька Валери Тейлор Перепись, бесплатные уроки дайвинга и эксклюзивные Документальные фильмы об океане в формате IMAX. Зрители могут встретиться с учеными-океанологиями или стать гражданским ученым и присоединиться к Морской Биоблиц общественное научное мероприятие в своем регионе.

Основатель фестиваля Анита Колни выразила свое волнение: «Страсть нашего сообщества любителей океана была ошеломляющей, побуждая нас расширяться по всему Сиднею и вдохновлять на реальные надежды и действия ради процветающей гавани и океана. Мы получили щедрую поддержку от правительства и местных советов, организаций и отдельных лиц, и мы в восторге от того, что представляем эту программу и приглашаем всех окунуться в наши мероприятия в марте. Вместе мы можем превратить рябь действий в волны долгосрочных изменений».

Фестиваль 2024 года стал знаменательным 70% участников оставить чувство более оптимистично, узнав о действенных способах защиты океана.

Рифовый разговор
Фестиваль любителей океана 2025 6

«Распространяясь по всему Сиднею, мы можем усилить эту страсть, чтобы оказать действительно удивительное влияние на здоровье нашего любимого океана. Это не только укрепляет нашу миссию, но и помогает укрепить Сидней как величайший морской город в мире», — сказал Колни.

Изображение 1
Фестиваль любителей океана 2025 7

Ознакомьтесь с датами мероприятий в течение марта, включая бесплатные фестивальные выходные 15 и 16 марта в Дарлинг-Харбор и 22 и 23 марта на пляже Бонди. Дополнительная информация: https://www.oceanloversfestival.com

Особенности:

Посетить . для получения более подробной информации и полной программы Фестиваля в том виде, в котором она будет представлена.

О фестивале любителей океана

Фестиваль любителей океана зародился в Бонди в 2019 году и проводится ежегодно с 2022 года. Фестиваль — это место, где можно увидеть «изменения моря» в многоканальной развлекательной программе, посвященной защите океана и инновационным решениям, а также прославить океан посредством идей, искусства, музыки, фильмов, науки и действий.

О фонде IMC Pacific

IMC Trading — ведущая мировая торговая фирма, в основе которой лежат технологии. IMC считает, что компании и те, кто работает на них, должны вносить вклад в лучшее общество. Поэтому они отдают время, талант и деньги, чтобы обогащать жизнь людей в сообществах, где они живут и работают, уделяя особое внимание образованию. Через Pacific Foundation они делают пожертвования для воздействия, поддерживая благотворительные организации и организации, которые разделяют приверженность помощи молодым людям в развитии их полного потенциала.

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
Испытайте Freebreathe, первое в своем роде устройство для подводных исследований. Персональное портативное устройство для сноркелинга, которое дает вам доступ к неограниченному запасу воздуха на глубине до 15 футов под поверхностью воды за счет силы движения вашего тела. #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

Испытайте Freebreathe, первое в своем роде устройство для подводных исследований. Персональное портативное устройство для сноркелинга, которое дает вам доступ к неограниченному запасу воздуха на глубине до 15 футов под поверхностью воды за счет силы движения вашего тела.
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join

ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5GMzY4RDIwMjU1MkMwOTRB

Подводный набор Freebreathe на #DEMA

Партнерская ссылка Scuba.com: https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa #scuba #scubadiving #scubadiver Стать поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу. 00:00 Введение 01:20 Scuba.com 02:20 Продевание кулачкового ремня 04:15 BowLine 06:42 Снятие ремней ласт 08:19 Скользящий груз 10:16 Молнии на спине 12:56 Складные регуляторы 14:26 Мокрая шея

Партнерская ссылка Scuba.com:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join
Покупка снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
01:20 Scuba.com
02:20 Продевание кулачкового ремня
04:15 БоуЛайн
06:42 Снятие ремней с плавников
08:19 Скользящий свинец
10:16 Молнии на спине
12:56 Складывание Регламентов
14:26 Мокрая шея

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FN0MwOEIwNDJFMDI5RDhB

Еще больше проблем, с которыми сталкиваются дайверы, на @scubacom #scuba #tips #howto

Корпус для смартфона Divolk для подводной трансляции в реальном времени #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

Корпус смартфона Divolk для подводной трансляции в реальном времени
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join

ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yQUYyOTAwNjkwNDE5QjlE

Подводный корпус для смартфона Divolk для трансляции в реальном времени на выставке #DEMA

Подписаться

БУДЕМ НА СВЯЗИ!

Получайте еженедельный обзор всех новостей и статей Divernet. Маска для подводного плавания
Мы не спамим! Прочтите наш политику конфиденциальности для дополнительной информации.

Подписаться
Уведомление о
гость

0 Комментарии
По голосам
Новые Старые
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Недавние комментарии
Дэниел Фелпс: Дайверы планировали продать 448 древних артефактов
Стив Фентон: Инструктор по дайвингу съел инкриминирующую SD-карту
Питер: Хэл Уоттс: Кончина мистера Скубы
Найджел: Великобритания выражает «серьёзную обеспокоенность» безопасностью водолазных лодок в Красном море
Дон В.: Великобритания выражает «серьёзную обеспокоенность» безопасностью водолазных лодок в Красном море
Cвежие новости
Фестиваль любителей океана 2025 Фестиваль любителей океана 2025
Дайверы планировали продать 448 древних артефактов Дайверы планировали продать 448 древних артефактов
Потерявшая близких косатка выплыла на поверхность с новым детенышем Потерявшая близких косатка выплыла на поверхность с новым детенышем
На месте древнего кораблекрушения в Средиземном море найдено 10,000 XNUMX керамических изделий На месте древнего кораблекрушения в Средиземном море найдено 10,000 XNUMX керамических изделий
Семья девочки хочет получить ответы о смерти во время подводного плавания на Мальдивах Семья девочки хочет получить ответы о смерти во время подводного плавания на Мальдивах
Инструктор по дайвингу съел инкриминирующую SD-карту Инструктор по дайвингу съел инкриминирующую SD-карту
Свяжитесь с нами:
Facebook X-твиттер Instagram Youtube Потоки
Фотографии без указания авторства на этом сайте являются собственностью фотографа.
Свяжитесь с журналом DIVER для получения информации.
Facebook X-твиттер Instagram Youtube Потоки
Copyright 2024 Рорк Медиа Лимитед, Все права защищены.
Подарочные подписки
Подпишитесь за 3 фунта стерлингов в месяц