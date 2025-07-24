Кинофестиваль Ocean Film Festival готовится к туру по Великобритании

Ежегодный мировой тур Ocean Film Festival запланирован на 30 британских площадок с сентября по ноябрь.

В программе семь короткометражных фильмов, каждый из которых будет представлен ведущим. Организаторы сообщают, что каждый показ даёт шанс выиграть призы, связанные с океаном.

Звездой шоу для дайверов в этом году является получасовой Погружение во тьму Джилл Хайнерт, по праву считающаяся одним из величайших в мире дайверов-спелеологов.

Джилл Хайнерт в фильме «Погружение во тьму»

Документальный фильм, рассказывающий об экспедициях — от обследования самых длинных пещер мира в Мексике до открытия гигантских айсберговых пещер в Антарктиде — включает в себя откровенные интервью и воспоминания, иллюстрирующие, что путешествие Хайнерта — это в равной степени и внутреннее исследование, и преодоление физических барьеров.

Марианна Авантюрье в аквабалете

Короткометражный фильм, посвященный фридайвингу, 5 мин. Аквабалет, демонстрирует подводное выступление Марианны Авентюрье, снятое во Французской Полинезии.

Косатки в Арктике

Косатки в Арктике (9 мин) рассказывает о группе исследователей, наблюдающих за крупнейшим в мире скоплением косаток, в то время как Souls (11 мин) рассказывает истории шести людей – исследователей, ученых и подводных фотографов.

Дайвер в Душах

Здесь довольно много информации о серфинге в его различных проявлениях: Позволь мне жить (17 мин.) с участием серфера с большими волнами Тома Лоу из Корнуолла, а также Астронавт в океане (11 мин) рассказывает о бодиборде Шейне Акермане, который хочет доказать, что его цель – некрутой брат серфинга.

Мы, серферы (37 мин.) Действие фильма происходит в прибрежных городах Либерии и, как говорят, доказывает, что «иногда самая действенная гуманитарная помощь — это не просто выживание, а создание моментов чистой, преобразующей радости».

We The Surfers (Hand Studio / Frechou & Bourbon)

«Фестиваль фильмов об океане — это больше, чем просто кинофестиваль; это праздник голубого сердца нашей планеты», — говорит директор тура Нелл Тисдейл. «Цель фестиваля — вдохновить на более глубокую связь с морем, дать возможность глубоко погрузиться в сердце наших океанов и в жизнь тех, кто ими дорожит».

«Независимо от того, являетесь ли вы заядлым любителем океана, любителем серфинга по выходным или тем, кто восхищается тайнами морских глубин, этот фестиваль обещает незабываемое кинематографическое путешествие».

Кинофестиваль Ocean Film Festival зародился в Австралии и уже 12-й год проходит в Великобритании. Он стартует в Эдинбурге 6 сентября и завершится 22 ноября в Норидже. Чтобы узнать о всех 30 датах и забронировать билеты, посетите сайт Океанский кинофестиваль сайт.

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