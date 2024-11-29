Новая компания берет на себя управление Scubaverse

Британская медиаплатформа для дайвинга Scubaverse объявила о своем приобретении новой компанией с ограниченной ответственностью Multiversal Media, описав это изменение как стратегический шаг, который будет включать обслуживание более широкого сектора рынка, чем подводное плавание с аквалангом.

Базирующаяся в Уэре Scubaverse Media в конце октября была ликвидирована с долгами более 80,000 XNUMX фунтов стерлингов, согласно Companies House, хотя ее веб-сайт оставался активным. Этот шаг направлен на «стимулирование дальнейших инвестиций и расширения как в нишевых секторах подводного плавания, так и на более широкие рынки дикой природы и путешествий на открытом воздухе», говорится в заявлении Scubaverse.

Компания Multiversal Media из Хаванта была зарегистрирована в середине сентября этого года ее директором Джеффри Притчеттом и описывается Scubaverse как динамичная медиакомпания, «посвященная объединению аудитории с миром отдыха на открытом воздухе». Она зарегистрирована как бизнес «допечатных и домедийных услуг».

«Благодаря возросшим ресурсам и расширенной команде Scubaverse готова погрузиться в разнообразные путешествия и приключения на свежем воздухе, создав комплексную платформу для искателей приключений и любителей природы», — заявили в компании. Подводное плавание.

«Объединение усилий с Multiversal Media открывает новые двери для Scubaverse», — сказал основатель компании Дэйв Александер, директор с 2013 года. «Это партнерство не только укрепляет нашу преданность сообществу дайверов, но и дает нам возможность исследовать инновационные возможности в сфере путешествий на открытом воздухе».

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