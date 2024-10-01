Nautilus будет распространять книги Dived Up

Базирующееся в Борнмуте издательство Dived Up Publications, специализирующееся на книгах о дайвинге, заключило партнерское соглашение с Nautilus Group для распространения своего каталога и заявляет, что этот шаг сделает его книги более доступными для магазинов, торгующих товарами для дайвинга, и других розничных продавцов.

Nautilus UK представляет более 20 брендов оборудования для дайвинга, поэтому имеет обширную дистрибьюторскую сеть и знание рынка дайвинга. Теперь он берет на себя ответственность за распространение, продажу и маркетинг книг Dived Up для дайвинг-торговли, что позволяет издателю сосредоточиться на создании контента.

«Мы рады приветствовать Dived Up Publications в нашем портфолио», — сказал Nautilus владелец Бретт Торп. «Их высококачественные книги по дайвингу — идеальное дополнение к нашему существующему ассортименту продукции. В мире цифровых медиа приятно иметь возможность предлагать высококачественные физические носители, которые будут с нами и через 50 лет».

нырнул вверхКаталог включает в себя руководства по местам погружений, подводную фото- и видеосъемку и снаряжение для дайвинга, а также биографии, морскую историю, ресурсы по идентификации морской жизни и ряд бортовых журналов. Главный редактор Алекс Гибсон говорит, что он также продвигает нишевые издания от других независимых издательств.

Последние выпуски включают Камеи Кораллового Треугольника: Биоразнообразие и Небольшое Большинство Алан Паудерхэм; Сокровища, затонувшие корабли и рассвет дайвинга в Красном море Говард Розенштейн; Управление операционными рисками в подводном плавании Клаудио Джино Феррери; и второе издание Ричарда Солтера Дайвинг на Гозо и Комино.

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