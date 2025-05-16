Наночастицы геля могут стать ключом к восстановлению коралловых рифов

Исследователи из Института океанографии Скриппса и Инженерной школы Джейкобса при Калифорнийском университете в Сан-Диего разработали гель из наночастиц, который увеличивает поселение личинок кораллов до 20 раз по сравнению с необработанными поверхностями, что может иметь ключевое значение для восстановления коралловых рифов.

Согласно докладу, опубликованному в Тенденции в биотехнологии, гель, называемый SNAP-X, наносится в качестве покрытия и выделяет привлекающие кораллы химикаты в течение месяца. Исследование финансировалось программой Reefence Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны, которая направлена ​​на разработку самовосстанавливающихся, гибридных биологических и инженерных структур, имитирующих рифы, для защиты побережья.

Доктор Самапти Кунду, научный сотрудник Института океанографии Скриппса, работает в лаборатории над SNAP-X (Фото предоставлено Эриком Джепсеном, Калифорнийский университет в Сан-Диего)

Дэниел Вангпрасеурт, старший автор исследования и морской биолог из Института Скриппса, пояснил: «Кораллы — это животные, и их личинки избирательно относятся к тому, где они собираются прикрепиться, потому что, как только они это сделают, они там застрянут.

«С помощью SNAP-X мы создали материал, который выделяет химические сигналы, сообщающие личинкам кораллов, что это хорошее место для жизни».

Он заключил: «Подход моей лаборатории заключается в объединении морской биологии с физикой и биоинженерией для разработки новых решений».