Монти Холлс сотрудничает с HX в проекте The Big Blue Bag

Компания HX (ранее известная как Hurtigruten Expeditions) объявила о новом захватывающем партнерстве с известным морским биологом, телеведущим, обозревателем журнала Scuba Diver и GO Дайвинг Шоу любимый Монти Холлс называется Проект «Большой синий мешок».

Большой синий Мешок Проект (который будет осуществляться на суше в Великобритании) будет поддержан пожертвованием от HX Foundation — благотворительной организации, которая поддерживает, продвигает и стимулирует экологические и позитивные изменения в обществе в местах, куда заходит HX. Пожертвование будет направлено на финансирование пилотного проекта этой инновационной гражданской научной инициативы, которая, как надеются, произведет революцию в общественном участии в сохранении морской среды.

Большой синий Мешок Проект призван дать возможность людям всех возрастов и из всех слоев общества вносить непосредственный вклад в защиту водных путей и океанов. Участникам/сообществам на суше будет предоставлен специально разработанный «Big Blue Мешок', который содержит простые в использовании протоколы, позволяющие им собирать важные данные о состоянии здоровья морской среды, включая загрязнение микропластиком, биоразнообразие видов, температуру воды и прибрежный мусор. Собранные данные будут загружены в глобальную базу данных с открытым доступом, способствуя важным исследованиям, которые информируют усилия по охране природы по всему миру.

Один из Больших Голубых Мешок Проект «Большой синий» Сумки'

Это партнерство, о котором было объявлено на первой конференции Expedition Cruise Network (ECN), где Монти и председатель HX Foundation Тюдор Морган выступили в качестве «вдохновляющих спикеров», идеально соответствует миссии HX по защите морской жизни и повышению осведомленности об экологических проблемах, что также соответствует миссии HX Foundation. "Финансировать и сотрудничать с проектами, исследователями и энтузиастами по всему миру, которые помогают привнести знания, осведомленность и действия в наши уязвимые экосистемы. Проект демонстрирует подход к сохранению природы и здоровью океана, реализуемый на уровне сообщества.

Монти Холлс, основатель The Big Blue Мешок Project выразил свой энтузиазм: «Мы очень рады объединить усилия с HX и HX Foundation. Предоставляя инструменты и знания, необходимые для защиты наших морей, мы создаем глобальное движение океанских распорядителей. Это партнерство не только повысит осведомленность, но и даст возможность местным прибрежным сообществам в Великобритании взять на себя ответственность за свою морскую среду».

«Мы с нетерпением ждем начала работы и пожертвования от фонда HX, который будет основываться на первоначальной концепции, которую мы начали на острове Мэн (остров Мэн является биосферным заповедником ЮНЕСКО, входящим в программу «Человек и биосфера»), где сумки проходят испытания после первой сдачи крови в начале этого года».

Монти Холлс и Хлоя Каучман, исполнительный вице-президент по коммуникациям HX и член правления HX Foundation, представляют пилотный проект The Big Blue Bag на конференции ECN

Проект Big Blue Bag нацелен на расширение до общенациональной инициативы по всей Великобритании с долгосрочной целью глобального охвата, привнося гражданскую науку в прибрежные сообщества. Финансирование HX Foundation будет поддерживать развитие Интернет платформа и производство более 50 совместных брендов Big Blue Сумки, который будет распространен более чем в 50 различных сообществах по всей Великобритании.

Мероприятия проекта Big Blue Bag отражают аналогичную работу, которую HX уже проводит на кораблях для гостей, включая современные научные центры, практические занятия гражданской наукой во время всех своих путешествий, а также предоставление более 1,800 бесплатных ночей в каютах приглашенным ученым каждый год.

Управляющий директор HX Foundation Хенрик А. Лунд добавил: «Мы невероятно рады сотрудничать с Монти Холлсом в проекте The Big Blue Bag. Эта инициатива соответствует нашей цели как фонда по вовлечению общественности в усилия по сохранению, а также способствует нашей приверженности защите морской жизни. Проект является мощным инструментом как для образования, так и для действий, вдохновляя людей на оказание значимого влияния».

Это сотрудничество укрепляет лидерство HX Foundation в сохранении морской среды и представляет собой смелый шаг вперед в усилиях по сохранению, инициированных сообществом. При поддержке HX Foundation и экспертизе Монти Холлса проект Big Blue Bag Project готов стать одним из самых захватывающих гражданских научных движений Великобритании в 2025 году, обеспечивая ощутимые результаты для здоровья океана и биоразнообразия.

Фото кредит: Expedition Cruise Network: Сара Браун