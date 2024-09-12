Британский дайвер дал имя первой в Африке пигмеевке

Это не первый случай, когда доктор Ричард Смит открывает новый морской вид, включая первого на африканском континенте карликового морского конька, но он описывает карликового морского конька трубалошадь, которую он сфотографировал в популярном месте для дайвинга в Южной Африке, заливе Содвана, назвав ее «маленьким чудом».

Эта миниатюрная рыбка «позволяет по-новому взглянуть на богатое, но часто упускаемое из виду крошечное морское биоразнообразие Африки», — говорит британский дайвер, который вместе с южноафриканским морским биологом доктором Лоу Клаассенсом и другими учеными из Группы специалистов МСОП по морским конькам, иглобрюхам и морским драконам (СПС СГ), теперь описал и дал название редкому существу.

Рыба-игла получила свое название Cylix nkosi, нкоси означает «король» или «вождь» на местном языке нгуни. Коронообразное костное образование над глазами, как считалось, придавало ему королевский вид.

Карликовая трубконогая лошадь в естественной среде обитания (© Ричард Смит / OceanRealmImages.com)

доктор Ричард Смит

Карликовая трубконогая лошадь Содваны вырастает не более чем на 5 см и является частью Сингнатиды Семейство, включающее морских коньков, морских игл и морских драконов, но его необычное расположение и отличительные черты делают его «миниатюрным морским коньком с изюминкой», говорит доктор Смит. Его ближайший родственник, Циликс тупареоманая, находится на расстоянии более 12,000 XNUMX км в Новой Зеландии.

Рыба-игла была замечена цепляющейся за губку на рифе 2 Mile на глубине около 22 м с помощью местного дайвера Кристо ван Яарсвельда. Она была классифицирована таксономистом Грэмом Шортом из Австралийского музея и Калифорния Академия наук и исследование команды только что был опубликован в Ихтиология и герпетология.

Скелеты сохранившейся женщины, отсканированные с помощью КТ (A) и мужской (B) образцы Cylix nkosi а также (C) их ближайший родственник, мужчина Циликс тупареоманая из Новой Зеландии (SPS SG)

«Находка такого вида побудила нас глубже изучить биоразнообразие Индийского океана», — говорит доктор Смит. «Ощущение, что это захватывающая пограничная территория для макроскопического природного сообщества — здесь, безусловно, можно сделать еще много удивительных открытий».

Именно в 2020 году члены Генсека СПС определили южноафриканскую Гиппокамп налу, первый карликовый морской конек, когда-либо найденный в африканских водах. Но оба вида и весь Сингнатиды Эта группа считается все более уязвимой к деятельности человека, особенно к последствиям изменения климата и разрушительному донному тралению.

Cylix nkosi с его «королевской» структурой головы (© Ричард Смит / OceanRealmImages.com)

Доктор Смит — профессиональный подводный фотограф, автор Мир внизу: Жизнь и времена неизвестных морских существ и коралловых рифови карликовый морской конек, являющийся центром внимания SG SPS.

Этот всемирный орган, в состав которого входят 43 международных эксперта, предоставляющих научное и техническое руководство правительствам и природоохранным органам, управляется Проект Морской Конек.

«Отмечая эту замечательную находку, мы в очередной раз вспоминаем о необходимости сохранения хрупкого баланса наших океанов, прежде чем эти хрупкие и ранее неизвестные виды исчезнут бесследно», — говорит доктор Смит.

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