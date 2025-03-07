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Черепашьи танцы – и что это значит

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Как черепахи узнают, где найти еду? (Кен Ломанн / Кафедра биологии Университета Северной Каролины)
Как черепахи узнают, где найти еду? (Кен Ломанн / Кафедра биологии Университета Северной Каролины)

Любой дайвер, который может стать свидетелем того, как морская черепаха бешено вращается в воде, наблюдает инстинктивный «танец», когда животное пытается сориентироваться с помощью магнитного поля Земли.

Ученые из Университета Северной Каролины (UNC) в Чапел-Хилл только что опубликовали, по их мнению, новаторское исследование того, как черепахи ориентируются. 

Биолог и ведущий автор исследования Кайла Гофорт, недавно получившая докторскую степень в Университете Северной Каролины, выдвинула гипотезу о способности черепах многократно возвращаться в одни и те же места кормления, даже если для этого им придется проплыть полпути вокруг Земли.

«Кайла начала задаваться вопросом, сможем ли мы заставить черепах ассоциировать магнитную сигнатуру географической области с едой и, следовательно, воспроизвести этот танец черепах», — сказал профессор Кеннет Ломанн, который вместе со своей женой Кэтрин руководит лабораторией Ломанна на биологическом факультете. 

«Она действительно взяла на себя инициативу в этом», — сказал он об эксперименте Гофорта по проверке гипотезы. «Сначала я совсем не был уверен, сработает ли это, но мы были рады, что она попробовала — и все получилось на удивление хорошо».

Только что вылупившаяся черепаха (Кен Ломанн / Кафедра биологии Университета Северной Каролины)
Только что вылупившаяся головастая черепаха (Кен Ломанн / Кафедра биологии Университета Северной Каролины)

Команда приучила содержащихся в неволе головастых морских черепах к определенным магнитным полям, имитируя поля различных участков океана, неоднократно кормя черепах в одних местах и ​​не кормя в других.

При последующем воздействии полей, в которых они ранее питались, их дикое «черепашье-танцующее» поведение указывало на то, что они связывали магнитную сигнатуру с пищей.

При возбуждении от знакомого магнитного поля черепахи вытаскивали головы из воды, открывали рты, хлопали ластами и иногда начинали кружиться. 

По словам команды Гофорта, они используют свое «чувство магнитной карты», но также обладают «чувством магнитного компаса», которое позволяет им двигаться в определенных направлениях. 

Чувство карты или компаса?

Работая с кафедрой физики и астрономии UNC, команда исследовала воздействие радиочастотных осциллирующих магнитных полей на магнитные чувства черепах. Они были удивлены, обнаружив, что, хотя поля не оказывали никакого влияния на чувство карты, они нарушали способность черепах использовать компасное чувство и ориентироваться.

Детеныш в упряжке на службе у науки (Кен Ломанн / Кафедра биологии Университета Северной Каролины)
Детеныш в упряжке на службе у науки (Кен Ломанн / Кафедра биологии Университета Северной Каролины)

«Это говорит о том, что существуют два разных механизма для магнитной карты и компаса, и они могли развиваться независимо друг от друга», — сказал Гофорт.

В настоящее время она продолжает постдокторские исследования в Техасском университете A&M, чтобы глубже изучить эти процессы, хотя теперь вместо черепах она использует бабочек-монархов.

«Мы знаем, что для зрения у вас есть глаза, для обоняния — нос, а для слуха — уши, но для магнитного чувства подобных рецепторов не обнаружено, и механизм остается неизвестным», — говорит Гофорт.

Исследование только что был опубликован in Природа.

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@timpell49
#AskMark Марк, отличное видео, мне нравится ваш контент. Недавно я провел гидроиспытание своего баллона, он был заполнен воздухом. Как долго можно держать воздух в баллоне перед использованием? А в дайвинг-центре можно слить воздух и заправить его найтроксом?
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18-26 ЯНВАРЯ: Boot Düsseldorf (Международная выставка лодок)
1-2 ФЕВРАЛЯ: Дуйквакер
21-23 ФЕВРАЛЯ: Европейское дайвинг-шоу (EUDI)
21-23 ФЕВРАЛЯ: Выставка Diving Resort Travel (DRT), Малайзия
1-2 МАРТА: GO Diving Show (Шоу дайвинга в Великобритании)
15-16 МАРТА: Океанический фестиваль ADEX / OZTek Australia
28-30 МАРТА: Средиземноморское дайвинг-шоу
4-6 АПРЕЛЯ: Asia Dive Expo (ADEX)
22–25 МАЯ: выставка дайвинга в Таиланде (TDEX)
31 МАЯ – 1 ИЮНЯ: Шоу подводного плавания
13-15 ИЮНЯ: Малайзийская международная выставка дайвинга (MIDE)
6-7 СЕНТЯБРЯ: Шоу GO Diving ANZ
17-19 ОКТЯБРЯ: беседы о дайвинге
11-14 НОЯБРЯ: Выставка DEMA

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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00: 00 Введение
01:35 Реклама Scuba.com
02:35 Дуйквакер
03:15 ЕСДИ
04:23 по времени ДРТ
05:04 GO Diving Show Великобритания
06:24 АДЕКС ОЗТек
07:06 Средиземноморье
07:34 АДЕКС
08:21 ТДЭКС
08:51 Шоу подводного плавания
09:36 МИДЕ
10:06 GO Diving ANZ
11:09 Беседы о дайвинге
11:58 ДЕМА

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Предстоящие дайвинг-шоу в 2025 году #scubadiving #diveshow

Американский дайвер Баррингтон Скотт установил подтвержденный мировой рекорд Гиннесса по самому быстрому времени погружения с аквалангом на всех семи континентах. Городской совет Картахены заявил, что готовится ужесточить доступ к системе Куэва-дель-Агуа (водная пещера) на юге Испании после смерти 37-летней женщины-дайвера там 18 января. А строитель подводной среды обитания только что продлил рекорд по самому длительному времени, проведенному под водой. https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/ https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/ https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/ #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше, чтобы поддержать канал. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

Американский дайвер Баррингтон Скотт установил подтвержденный мировой рекорд Гиннесса по самому быстрому времени погружения с аквалангом на всех семи континентах. Городской совет Картахены заявил, что готовится ужесточить доступ к системе Куэва-дель-Агуа (водная пещера) на юге Испании после смерти 37-летней женщины-дайвера там 18 января. А строитель подводной среды обитания только что продлил рекорд по самому длительному времени, проведенному под водой.

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html
https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Испанская пещера закрыта после несчастного случая #подводное плавание #подкаст #новости

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