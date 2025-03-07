Черепашьи танцы – и что это значит

Любой дайвер, который может стать свидетелем того, как морская черепаха бешено вращается в воде, наблюдает инстинктивный «танец», когда животное пытается сориентироваться с помощью магнитного поля Земли.

Ученые из Университета Северной Каролины (UNC) в Чапел-Хилл только что опубликовали, по их мнению, новаторское исследование того, как черепахи ориентируются.

Биолог и ведущий автор исследования Кайла Гофорт, недавно получившая докторскую степень в Университете Северной Каролины, выдвинула гипотезу о способности черепах многократно возвращаться в одни и те же места кормления, даже если для этого им придется проплыть полпути вокруг Земли.

«Кайла начала задаваться вопросом, сможем ли мы заставить черепах ассоциировать магнитную сигнатуру географической области с едой и, следовательно, воспроизвести этот танец черепах», — сказал профессор Кеннет Ломанн, который вместе со своей женой Кэтрин руководит лабораторией Ломанна на биологическом факультете.

«Она действительно взяла на себя инициативу в этом», — сказал он об эксперименте Гофорта по проверке гипотезы. «Сначала я совсем не был уверен, сработает ли это, но мы были рады, что она попробовала — и все получилось на удивление хорошо».

Только что вылупившаяся головастая черепаха (Кен Ломанн / Кафедра биологии Университета Северной Каролины)

Команда приучила содержащихся в неволе головастых морских черепах к определенным магнитным полям, имитируя поля различных участков океана, неоднократно кормя черепах в одних местах и ​​не кормя в других.

При последующем воздействии полей, в которых они ранее питались, их дикое «черепашье-танцующее» поведение указывало на то, что они связывали магнитную сигнатуру с пищей.

При возбуждении от знакомого магнитного поля черепахи вытаскивали головы из воды, открывали рты, хлопали ластами и иногда начинали кружиться.

По словам команды Гофорта, они используют свое «чувство магнитной карты», но также обладают «чувством магнитного компаса», которое позволяет им двигаться в определенных направлениях.

Чувство карты или компаса?

Работая с кафедрой физики и астрономии UNC, команда исследовала воздействие радиочастотных осциллирующих магнитных полей на магнитные чувства черепах. Они были удивлены, обнаружив, что, хотя поля не оказывали никакого влияния на чувство карты, они нарушали способность черепах использовать компасное чувство и ориентироваться.

Детеныш в упряжке на службе у науки (Кен Ломанн / Кафедра биологии Университета Северной Каролины)

«Это говорит о том, что существуют два разных механизма для магнитной карты и компаса, и они могли развиваться независимо друг от друга», — сказал Гофорт.

В настоящее время она продолжает постдокторские исследования в Техасском университете A&M, чтобы глубже изучить эти процессы, хотя теперь вместо черепах она использует бабочек-монархов.

«Мы знаем, что для зрения у вас есть глаза, для обоняния — нос, а для слуха — уши, но для магнитного чувства подобных рецепторов не обнаружено, и механизм остается неизвестным», — говорит Гофорт.

Исследование только что был опубликован in Природа.

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