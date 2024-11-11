Крупнейший онлайн-ресурс для дайверов
Поиск
Закройте это окно поиска.

Поворот времени вспять: медузы, которые стареют в обратном направлении

Следите за нами в Google Новостях
Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку
В стрессовых условиях эта гребневая медуза может превращаться из взрослой особи в личинку (Джоан Дж. Сото-Энджел)
В условиях стресса эта гребневая медуза может превращаться из взрослой особи в личинку (Джоан Дж. Сото-Энджел)

Для тех дайверов, которые чувствуют свой возраст во время более сложных погружений и хотели бы повернуть время вспять, не исключайте такую ​​возможность. Кажется, что по крайней мере некоторые из существ, которых вы видели во время погружений, способны делать именно это, так что представьте, если бы их способность можно было бы воспроизвести!

Исследователи Джоан Сото-Энджел и Павел Буркхардт из Университет Бергена в Норвегии обнаружили, что вид гребневика, Мнемиопсис лейди, обладает способностью обращать свой жизненный цикл вспять, разворачиваясь из взрослой стадии в личиночную. Плохая новость в том, что для запуска этого процесса требуется сильный стресс. 

На самом деле другой вид, Турритопсис дорний, уже было известно, что он способен превращаться из взрослой медузы в полип, за что получил прозвище «бессмертная медуза», но новая находка показывает, что эта способность не уникальна.

«Мы показали, что зрелые дольчатые стадии М лейдии способны возвращаться в личиночную стадию цидиппида после периода стресса», — говорит Сото-Энджел. «Тот факт, что мы обнаружили новый вид, который использует эту своеобразную «машину для путешествий во времени», поднимает захватывающие вопросы о том, насколько широко распространена эта способность на животном древе жизни».

Необычные способности

Гребневые студни, или гребневики, ранее ассоциировался с регенерацией и другой необычной способностью: размножаться половым путем даже на личиночной стадии.

Когда Сото-Энжел заметил, что взрослый М лейдии желе, также известное как морской орех, исчезло из аквариума, оставив после себя только личинку, он и Буркхардт решили выяснить, могут ли они контролировать условия такого возвращения.

Покадровая съемка, демонстрирующая обратное развитие в лобэктомированном М лейдии медуза (Бергенский университет)

Чтобы добиться этого, 65 здоровых взрослых морских орехов содержались изолированно в резервуарах и голодали в течение двух недель, прежде чем их стали кормить только один раз в неделю, а затем каждые два дня. У пятнадцати взрослых орехов были хирургически удалены лопасти, что добавило еще один фактор стресса.

Желудки начали уменьшаться, те, у которых все еще были лопасти, впитывали их обратно в свои тела. «Наблюдать, как они медленно превращаются в типичную личинку цидиппида, как будто они возвращаются назад во времени, было просто захватывающе», — говорит Сото-Энджел.

«За несколько недель они не только изменили свои морфологические особенности, но и стали вести себя совершенно иначе, как личинки цидиппидов».

Древняя особенность

Эксперимент показал, что в то время как семь из 50 голодавших медуз полностью вернулись в состояние личинок, среди лобэктомированных и, следовательно, более стрессированных медуз это произошло с большей долей — шестью из 15.

Гребневики являются одними из самых ранних линий животных, поэтому считается, что обратное развитие может представлять собой древнюю особенность животного мира. 

«Эта захватывающая находка откроет дверь для многих важных открытий», — говорит Буркхардт. «Будет интересно раскрыть молекулярный механизм, управляющий обратным развитием, и что происходит с нервной сетью животного во время этого процесса».

Результаты исследования опубликованы в журнале Труды Национальной академии наук.

Также в Дивернете: 5 видов медуз, которые вы можете чаще видеть в нагревающихся морях Великобритании, Потепление и ветры перенесли инопланетных медуз в Великобританию, Глубокое желе с названием – образец не требуется

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
@adefrutos63 #askmark Как вы справляетесь с последующими погружениями, если последнее было очень стрессовым из-за нехватки воздуха? #scuba #scubadiving #scubadiver ССЫЛКИ Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

@adefrutos63
#askmark Как вы справляетесь с последующими погружениями, если последнее было очень стрессовым из-за нехватки воздуха?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист
ССЫЛКИ

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join
Покупка снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42ODgwQ0RBNTY1OTRERDQy

Возвращаетесь в воду после неудачного погружения? #AskMark #scuba

Ссылка на сайт Scuba.com: https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу. 00:00 Введение 01:19 Scuba.com 02:13 Распаковка 03:51 Характеристики 09:40 Обзор

Ссылка на сайт Scuba.com:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz


Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join
Покупка снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RjgyNkZCNjkwMkZDMzcz

Обзор фонарика OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical #Распаковка #Обзор

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join
Покупка снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FRUEzOUYxQTE4OEIyMTI3

Проводникам платили за граффити-кораллы #подводное плавание #новости #подкаст

Подписаться

БУДЕМ НА СВЯЗИ!

Получайте еженедельный обзор всех новостей и статей Divernet. Маска для подводного плавания
Мы не спамим! Прочтите наш политику конфиденциальности для дополнительной информации.

Подписаться
Уведомление о
гость

0 Комментарии
По голосам
Новые Старые
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Недавние комментарии
Рафаэль Нови Сетия h: Как правильно перевозить акваланг
Евгений: Четверо дайверов погибли после того, как их засосало в трубу
Дэниел Пир: Есть ли у вас проблемы с ушами во время дайвинга? Возможно, в этом проблема.
Стив Фаррар: Черный флот Бена Франклина
Бад продает: Корабли-призраки Великих озер, часть 2
Cвежие новости
Aggressor Adventures добавляет новый маршрут на лодке по Красному морю и рифу Эльба Aggressor Adventures добавляет новый маршрут на лодке по Красному морю и рифу Эльба
Детективы по расследованию крушений обнаружили торпедированный вооружённый пароход времен Первой мировой войны Детективы по расследованию крушений обнаружили торпедированный вооружённый пароход времен Первой мировой войны
Пожар на двух известных досках для дайвинга Пожар на двух известных досках для дайвинга
Успех английских морских водорослей обещает рост во всем мире Успех английских морских водорослей обещает рост во всем мире
Emperor Divers объявляет о новом партнерстве с Bilikiki Cruises Emperor Divers объявляет о новом партнерстве с Bilikiki Cruises
MAST вмешивается, чтобы спасти музейные экспонаты затонувших кораблей MAST вмешивается, чтобы спасти музейные экспонаты затонувших кораблей

Связаться с нами

Facebook X-твиттер Instagram Youtube Потоки

Фотографии без указания авторства на этом сайте являются собственностью фотографа.
Свяжитесь с журналом DIVER для получения информации.

Facebook X-твиттер Instagram Youtube Потоки

Copyright 2024 Рорк Медиа Лимитед, Все права защищены.