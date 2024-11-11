Поворот времени вспять: медузы, которые стареют в обратном направлении

Для тех дайверов, которые чувствуют свой возраст во время более сложных погружений и хотели бы повернуть время вспять, не исключайте такую ​​возможность. Кажется, что по крайней мере некоторые из существ, которых вы видели во время погружений, способны делать именно это, так что представьте, если бы их способность можно было бы воспроизвести!

Исследователи Джоан Сото-Энджел и Павел Буркхардт из Университет Бергена в Норвегии обнаружили, что вид гребневика, Мнемиопсис лейди, обладает способностью обращать свой жизненный цикл вспять, разворачиваясь из взрослой стадии в личиночную. Плохая новость в том, что для запуска этого процесса требуется сильный стресс.

На самом деле другой вид, Турритопсис дорний, уже было известно, что он способен превращаться из взрослой медузы в полип, за что получил прозвище «бессмертная медуза», но новая находка показывает, что эта способность не уникальна.

«Мы показали, что зрелые дольчатые стадии М лейдии способны возвращаться в личиночную стадию цидиппида после периода стресса», — говорит Сото-Энджел. «Тот факт, что мы обнаружили новый вид, который использует эту своеобразную «машину для путешествий во времени», поднимает захватывающие вопросы о том, насколько широко распространена эта способность на животном древе жизни».

Необычные способности

Гребневые студни, или гребневики, ранее ассоциировался с регенерацией и другой необычной способностью: размножаться половым путем даже на личиночной стадии.

Когда Сото-Энжел заметил, что взрослый М лейдии желе, также известное как морской орех, исчезло из аквариума, оставив после себя только личинку, он и Буркхардт решили выяснить, могут ли они контролировать условия такого возвращения.

Покадровая съемка, демонстрирующая обратное развитие в лобэктомированном М лейдии медуза (Бергенский университет)

Чтобы добиться этого, 65 здоровых взрослых морских орехов содержались изолированно в резервуарах и голодали в течение двух недель, прежде чем их стали кормить только один раз в неделю, а затем каждые два дня. У пятнадцати взрослых орехов были хирургически удалены лопасти, что добавило еще один фактор стресса.

Желудки начали уменьшаться, те, у которых все еще были лопасти, впитывали их обратно в свои тела. «Наблюдать, как они медленно превращаются в типичную личинку цидиппида, как будто они возвращаются назад во времени, было просто захватывающе», — говорит Сото-Энджел.

«За несколько недель они не только изменили свои морфологические особенности, но и стали вести себя совершенно иначе, как личинки цидиппидов».

Древняя особенность

Эксперимент показал, что в то время как семь из 50 голодавших медуз полностью вернулись в состояние личинок, среди лобэктомированных и, следовательно, более стрессированных медуз это произошло с большей долей — шестью из 15.

Гребневики являются одними из самых ранних линий животных, поэтому считается, что обратное развитие может представлять собой древнюю особенность животного мира.

«Эта захватывающая находка откроет дверь для многих важных открытий», — говорит Буркхардт. «Будет интересно раскрыть молекулярный механизм, управляющий обратным развитием, и что происходит с нервной сетью животного во время этого процесса».

Результаты исследования опубликованы в журнале Труды Национальной академии наук.

Также в Дивернете: 5 видов медуз, которые вы можете чаще видеть в нагревающихся морях Великобритании, Потепление и ветры перенесли инопланетных медуз в Великобританию, Глубокое желе с названием – образец не требуется