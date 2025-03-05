Распутался, но кашалот погиб у острова Скай

В последнее время британская водолазная служба спасения морской жизни работала сверхурочно, освобождая китов из якорной стоянки у западных островов Шотландии, отреагировав на четыре сообщения о происшествиях только за последние три месяца.

Последняя операция по спасению коснулась 15-метрового кашалота, который запутался в 20-метровом канате. Однако, несмотря на вмешательство BDMLR, ослабленное животное впоследствии выбросилось на берег и погибло у берегов Расая, небольшого острова между островом Скай и материком.

Пострадавший кит был первоначально замечен 27 февраля и сообщен в BDMLR, который отправил свою команду по освобождению крупных китов (LWDT) в место у восточного побережья острова Скай. Кит мог плавать только с трудом из-за того, что запутался, но плохая погода исключила любые немедленные попытки освободить его.

На следующий день с помощью лодок и беспилотников команда смогла увидеть, что вокруг кита было обернуто несколько линий, но погода не улучшилась настолько, чтобы позволить им приблизиться к нему до 1 марта.

В этот момент спасателям удалось перерезать пять витков веревки перед грудным плавником и один тянущийся за ним трос, который, по их словам, представлял собой самую серьезную часть запутывания.

Кашалот немедленно начал плыть быстрее и дальше, хотя вокруг его головы осталось как минимум два обмоток вместе с тянущейся леской. Спасатели BDMLR надеялись, что они со временем отпадут, но по мере ухудшения погоды они потеряли кита из виду.

Однако они заявили, что присутствие животного в заливе Раасай указывает на то, что оно страдает от необнаруженного заболевания и находится под угрозой выброса на берег – и их опасения оказались верными. Сообщалось, что кит умер 3 марта.

БДМЛР является частью Шотландский альянс по борьбе с запутываниемА дайвер, заметивший выбросившегося на берег или запутавшегося кита, может позвонить на экстренную линию BDMLR по телефону 01825 765546.

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