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Акула-самка появилась на свет в результате, по-видимому, непорочного зачатия

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Непорочное зачатие: Йоко, гигантская акула (Аквариум Шривпорта)
Непорочное зачатие: Йоко, гигантская акула (Аквариум Шривпорта)

В США из яйца гигантской акулы вылупился мальок, хотя в аквариуме, где она обитает, в течение как минимум трех лет не было самца акулы, который мог бы ее оплодотворить. 

Яйцо было впервые обнаружено группой специалистов по животноводству в Аквариум Шривпорта в Луизиане весной 2024 года, хотя он мог лежать незамеченным в резервуаре еще с февраля.

Обычно вылупление детенышей у гигантских акул занимает от девяти месяцев до года, и команда знала, что две самки, обитающие в этой среде обитания, не контактировали с самцами с момента начала пандемии COVID-2021 в начале XNUMX года.  

Раздувающиеся акулы (Цефалоциллиум вентриозум) — тип кошачьих акул, обитающих в прибрежных водах восточной части Тихого океана. Их название происходит от необычной способности акул раздувать свои тела воздухом или водой, чтобы запугивать хищников. 

За яйцом тщательно следили в карантинном помещении аквариума до тех пор, пока 3 января при содействии команды не вылупился детеныш.

Рождение, по-видимому, представляет собой либо редкий случай бесполого размножения, известного как партеногенез, либо оплодотворение, отложенное на длительный период после спаривания.

Через несколько месяцев команда ветеринаров сможет взять образец крови щенка для проведения анализа ДНК, чтобы выяснить, какое из этих необычных обстоятельств имеет место.

«Эта ситуация невероятна и показывает устойчивость этого вида», — сказал куратор живых животных аквариума Грег Баррик. «Мы очень рады в ближайшие месяцы подтвердить, был ли это действительно случай партеногенеза или это было отсроченное оплодотворение. Это действительно доказывает, что жизнь... находит выход».

Не на дисплее

Детеныш акулы-свелла по имени Йоко из онёко, слово на языке чумаш (индейцы) для обозначения акулы, как говорят, процветает. Однако известно, что акулы, рожденные в результате редких репродуктивных событий, сталкиваются со значительными проблемами со здоровьем, поэтому Йоко пока не выставляется напоказ и за ней продолжают пристально следить.

На вопрос, когда опасность для жизни отступит, Баррик ответил: Диверне: «Я не уверена, что мы когда-нибудь сможем расслабиться в этом плане, но мы определенно будем более уверены в себе после, может быть, ее первого дня рождения».

Йоко потребуется тщательное наблюдение в течение первого года ее жизни (Аквариум Шривпорта)
Йоко потребуется тщательное наблюдение в течение первого года ее жизни (Аквариум Шривпорта)

В прошлом году в аквариуме Северной Каролины обнаружили беременную самку-ската по имени Шарлотта, несмотря на то, что она не контактировала с самцом-скатом в течение восьми лет. Предполагалось, что это был либо случай партеногенеза, либо оплодотворение акулой.

Подписчики в социальных сетях, которые изначально праздновали беременность, стали нетерпеливыми и оскорбительными по отношению к сотрудникам аквариума, когда скат не смог родить ожидаемых детенышей. Позже она умерла после того, как выяснилось, что она не была беременна, а страдала репродуктивным заболеванием. 

Партеногенез был впервые зарегистрирован у комодских варанов в британских зоопарках в 2006 году, и иногда регистрировался у зебровых акул и рыб-пил, но остается редким у позвоночных. Почему это происходит и его триггеры остаются неизвестными.

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Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
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https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/
https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/
https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/
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@fredr1
#AskMark - привет, Марк. Спасибо за весь твой замечательный контент. Не мог бы ты обсудить все тонкости частичного и непрерывного смешивания (и «банкованного» - если это по-другому) найтрокса? Я знаю, что тебе нужен очищенный баллон 02 для PB, но не для CB? Ты можешь переключаться между воздухом и найтроксом, заправляться с CB или банкованным? Спасибо!
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