Spookfish — новый вид глубоководных химер

Обнаружен новый вид химеры или акулы-призрака, по-видимому, обитающий исключительно в глубоких водах вокруг Австралии и Новой Зеландии.

Открытие было сделано учеными из Национального института водных и атмосферных исследований (NIWA), Королевского научно-исследовательского института, и теперь этот вид описан доктором Бритом Финуччи из NIWA Fisheries как Харриотта авиа, австралазийская узконосая рыба-призрак.

Считалось, что эта редкая рыба является частью единого глобально распространенного вида, пока исследования не показали, что она генетически и морфологически отличается от своих сородичей.

Образцы были собраны для изучения во время исследовательских работ по заказу Fisheries New Zealand в районе Чатем-Райз, тихоокеанского региона, который простирается примерно на 1,000 км к востоку недалеко от Южного острова.

Посвящается бабушке.

Доктор Финуччи дала рыбе-призраку научное название в память о ее бабушке. «Авиа на латыни означает бабушка», — сказала она. «Я хотела отдать ей дань уважения, потому что она с гордостью поддерживала меня на протяжении всей моей научной карьеры.

«Химеры также являются довольно древними родственниками — бабушками и дедушками — рыб, и я подумал, что это название им очень подходит».

Доктор Брит Финуччи выбрал имя Харриотта авиа для новой химеры в честь ее бабушки (NIWA)

Акулы-призраки, ака Рыба-крыса, рыба-кролик или рыба-слон — хрящевые и близкие родственники акул и скатов. У них гладкая кожа без чешуи, а их зубы, похожие на клювы, служат для питания креветками и моллюсками.

Харриотта авиа уникален благодаря своей удлиненной, узкой и приплюснутой морде; длинному, тонкому туловищу; большим глазам и очень длинным, широким грудным плавникам плавников», — сказал доктор Финуччи. «Это прекрасный шоколадно-коричневый цвет.

«Призрачные акулы, подобные этой, в основном обитают на дне океана, на глубине до 2,600 м. Их среда обитания затрудняет их изучение и наблюдение, а это значит, что мы мало что знаем об их биологии или статусе угрозы, но это делает такие открытия еще более захватывающими».

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