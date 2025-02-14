Выплюнутый: почему киты не глотают людей

Прошло почти четыре года с тех пор, как американский аквалангист Майкл Паккард получил серьезные ушибы, проведя около 40 секунд в пасти кормящегося горбатого кита у побережья Кейп-Кода, штат Массачусетс. Поэтому венесуэльский каякер Адриан Симанкас на прошлой неделе мог считать себя счастливчиком: его выплюнули невредимым почти сразу после близкого столкновения с другим горбатым китом.

В отличие от Пакарда, 24-летний Симанкас находился на поверхности, когда его застал врасплох кит, и его опыт нахождения во рту был кратковременным, хотя в этом случае его засняли на видео с плота, который греб неподалеку его отец Делл.

Инцидент произошел 8 февраля в заливе Агила в Магеллановом проливе у побережья Патагонии в Чили.

Packard занимался дайвингом за омарами около 14 метров в глубину, как сообщается Диверне, когда он обнаружил, что пародирует Иону, но после того, как кит несколько раз покачал головой в знак недоверия, дайвер был выплюнут на поверхность и остался с памятной историей, которую ему предстоит рассказать.

К счастью, ему удалось провернуть впечатляющую операцию. регулятор восстановление, пока он все еще был поглощен китом.

Однако и он, и Симанкас были убеждены, что они умрут. Было слышно, как Делл Симанкас говорил своему сыну, который изначально думал, что на него напала косатка, сохранять спокойствие, когда он добрался до него после инцидента.

Делл Симанкас находит своего сына невредимым после встречи с китом (Dell Simancas)

Хотя все это длилось всего несколько секунд, Адриан сказал, что он, как и Паккард, осознавал силу челюстных мышц кита и ужасался перспективе быть проглоченным.

В заголовках также упоминается, что Симанкас был «проглочен» китом, но на самом деле ни один горбатый кит не смог бы проглотить человека, поскольку, несмотря на вместительную пасть, его горло не достигает ширины в 40 см, а в месте начала узкой глотки оно имеет размер кулака.

У кита также нет зубов, чтобы разрывать добычу. То же самое касается и большинства других китов, включая гигантов, таких как голубые киты, и даже у зубатых китов нет острого укуса.

Только кашалот который, имея глотку шириной 60 см и приспособленный для проглатывания гигантского кальмара, вполне мог бы съесть и человека, хотя такая перспектива крайне маловероятна.

Подобные физические встречи с крупными китообразными не только редки, но и всегда случайны, как это было обнаружено двумя женщинами, наблюдающими за китами, когда они гребли на байдарке у пляжа Авила в Калифорния в 2020 году. Они сами попали в заголовки газет, когда внезапно оказались в центре большого шара с приманкой после того, как горбатый кит сбросил их в воду.

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