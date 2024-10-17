Острая пища акул может стать спасением для водорослей

Не обращая внимания на эти шипы, некоторые акулы, похоже, не находят ничего более соблазнительного, чем полакомиться морским ежом, и исследователи из Австралии Университет Ньюкасла считают, что это открытие может оказаться жизненно важным для спасения лесов водорослей от массового истребления морскими ежами.

Длинноиглые морские ежи (Центростефан Роджерсии) отреагировали на потепление океана в Австралии, распространяясь на юг в воды Виктории и Тасмании.

Моря в регионе нагреваются почти в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру, а ежи пожирают водоросли и беспозвоночных на своем пути, резко сокращая при этом площадь водорослевого покрова для других морских обитателей.

Основным хищником морских ежей всегда считался восточный лангуст (Sagmariasus verreauxi), численность которых снизилась из-за чрезмерного вылова рыбы, но сейчас они восстанавливаются в этом районе. Однако присутствие омаров, похоже, не остановило вторжение морских ежей, поэтому ученые решили глубже изучить эти отношения хищник-жертва.

Что морские ежи Centrostephanus rodgersii могут сделать с водорослями (Джон Тернбулл)

Они были поражены тем, что обнаружили, когда привязали 100 морских ежей к блокам за пределами убежища лобстеров у Вуллонгонга, оставив несколько видеокамер, чтобы записывать то, что происходило в течение каждой из следующих 25 ночей. Для освещения сцены использовался красный фильтрованный свет, поскольку беспозвоночные не любят спектр белого света.

«Мы ожидали, что наши камеры запечатлеют, как омары едят морских ежей», — говорит исследователь-докторант Джереми Дэй, — «но на самом деле омары не проявили особого интереса к морским ежам и съели всего 4% из них. Их часто снимали проходящими прямо мимо морских ежей в поисках другой еды».

Гораздо больший интерес к морским ежам проявили бычьи акулы. «Обе рогатые акулы (Гетеродонтус галеатус) и акулы Порт-Джексона (H portusjacksonii) вошла в логово и съела 45% ежей», — сообщает Дэй. «Это говорит о том, что акулы были упущены из виду как хищники морских ежей в Новом Южном Уэльсе».

Привередливый едок: восточный лангуст (Ричард Линг)

По словам Дэя, акулы, похоже, не испытывали никаких проблем с поеданием крупных морских ежей, что они делали «иногда всего за несколько глотков». «Наши результаты показывают, что разнообразие хищников, поедающих крупных морских ежей, шире, чем мы думали, — и это может оказаться хорошей новостью для защиты наших лесов водорослей».

Оказалось, что на самом деле не было практически никаких эмпирических доказательств в пользу давнего убеждения, что лобстеры — это худший кошмар для оборванцев.

Хотя уже установлено, что среду обитания водорослей можно улучшить, защищая или восстанавливая хищников-ежей, ученые теперь считают, что защитники природы, возможно, поддерживали не того хищника. исследованиям только что был опубликован в Границы.

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