Акулы покидают горячие коралловые рифы — птичий помет приносит только пользу

Согласно новому исследованию, проведенному Великобританией, серые рифовые акулы вынуждены покидать свою естественную среду обитания — коралловые рифы, поскольку высокая температура океана приводит к их обесцвечиванию.

Отказ от обитания на рифах в периоды экологического стресса приводит к более масштабным и частым миграциям в различные районы, а также к более длительным периодам отсутствия.

Такие эффекты наблюдались в течение 16 месяцев во время экстремального события Эль-Ниньо 2015-2016 годов, которое вызвало существенное обесцвечивание в исследуемом регионе – отдаленном архипелаге Чагос в Индийском океане. Ученые выразили обеспокоенность тем, что произойдет, когда обесцвечивание станет ежегодным явлением, что, как прогнозируется, произойдет уже с 2043 года.

Международную исследовательскую группу возглавили ученые-океанологи из Lancaster University и ZSL (Зоологическое общество Лондона) и финансируется Фонд Бертарелли. В период с 2013 по 2020 год они отслеживали перемещения акул, прикрепив акустические спутниковые трекеры к более чем 120 акулам и установив акустические приемники вокруг коралловых атоллов Чагос.

Было зарегистрировано более 714,000 XNUMX акустических обнаружений и, в сотрудничестве с Наблюдения Земли Ученые из Королевского колледжа Лондона объединили эти данные со спутниковыми данными, фиксирующими экологическую нагрузку на рифы.

Компромисс для акул

«Эти результаты являются одними из первых доказательств того, как изменение рифов в ответ на стресс окружающей среды, который становится все более экстремальным и частым, влияет на перемещение акул», — сказал главный исследователь доктор Дэвид Джейкоби из Ланкастерского университета.

«Серые рифовые акулы — обычные хищники, обитающие на рифах Индо-Тихоокеанского региона. Они отплывают от рифа в поисках пищи, но многим из них приходится решать, стоит ли покидать напряженные рифы.

«Столкнувшись с необходимостью компромисса, акулы должны решить, покинуть ли им относительную безопасность рифа и тратить больше энергии, чтобы оставаться в прохладе, или оставаться на рифе в неоптимальных условиях, но экономить энергию.

«Мы считаем, что многие предпочитают перебираться в более глубокие и прохладные воды, что вызывает беспокойство. На многих рифах по всему миру уже наблюдается значительное сокращение популяции акул из-за эксплуатации, и это открытие может усугубить эти тенденции».

Сложный баланс

«Как крупные хищники, серые рифовые акулы играют очень важную роль в экосистемах коралловых рифов», — сказал ведущий автор доктор Майкл Уильямсон из Института зоологии ZSL. «Они поддерживают тонко сбалансированную пищевую сеть на рифе, а также переносят питательные вещества на коралловые рифы из более глубоких вод, где они часто кормятся.

«Исчезновение акул и питательных веществ, которые они приносят, может повлиять на устойчивость рифов в периоды сильного экологического стресса».

«Поскольку изменение климата влечет за собой растущую неопределенность и все более частые экстремальные стрессовые события, важная экологическая роль, которую эти хищники играют на коралловых рифах, вероятно, изменится, поскольку они проводят больше времени вдали от рифов, к которым прикреплены», — сказал доктор Джейкоби.

«Последствия этого еще не полностью изучены, но, учитывая сложный баланс видов и трофических взаимодействий, происходящих на коралловых рифах, безусловно, произойдут существенные изменения».

Потоки питательных веществ

Положительным моментом стало то, что акустические приемники в определенных местах зафиксировали увеличение численности акул — одним из объяснений этого может быть гуано.

Недавние исследования на архипелаге Чагос показали, что некоторые рифы имеют более обильный поток питательных веществ из-за обитающих там морских птиц, что приводит к увеличению биомассы рыб и повышению устойчивости к многочисленным факторам стресса.

«Некоторые из наших приемников, которые наблюдали большее количество акул, также находились вблизи островов с популяциями морских птиц», — отметил доктор Уильямсон. исследовании, только что был опубликован в журнале Биология коммуникаций.

Также в Дивернете: Рифовые акулы подвергаются большей опасности, чем ожидалось, Дайверы поймали дремлющих серых рифовых акул, Сильно пострадал коралл Чагоса – и замечена первая молотилка, На глубине 90 метров: обесцвечивание кораллов идет глубоко