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Акулы покидают горячие коралловые рифы — птичий помет приносит только пользу

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Серая рифовая акула (библиотека изображений NOAA)
Серая рифовая акула (Кевин Лино / Библиотека изображений NOAA)

Согласно новому исследованию, проведенному Великобританией, серые рифовые акулы вынуждены покидать свою естественную среду обитания — коралловые рифы, поскольку высокая температура океана приводит к их обесцвечиванию.

Отказ от обитания на рифах в периоды экологического стресса приводит к более масштабным и частым миграциям в различные районы, а также к более длительным периодам отсутствия.

Такие эффекты наблюдались в течение 16 месяцев во время экстремального события Эль-Ниньо 2015-2016 годов, которое вызвало существенное обесцвечивание в исследуемом регионе – отдаленном архипелаге Чагос в Индийском океане. Ученые выразили обеспокоенность тем, что произойдет, когда обесцвечивание станет ежегодным явлением, что, как прогнозируется, произойдет уже с 2043 года.

Международную исследовательскую группу возглавили ученые-океанологи из Lancaster University и ZSL (Зоологическое общество Лондона) и финансируется Фонд Бертарелли. В период с 2013 по 2020 год они отслеживали перемещения акул, прикрепив акустические спутниковые трекеры к более чем 120 акулам и установив акустические приемники вокруг коралловых атоллов Чагос.

Было зарегистрировано более 714,000 XNUMX акустических обнаружений и, в сотрудничестве с Наблюдения Земли Ученые из Королевского колледжа Лондона объединили эти данные со спутниковыми данными, фиксирующими экологическую нагрузку на рифы.

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Компромисс для акул

«Эти результаты являются одними из первых доказательств того, как изменение рифов в ответ на стресс окружающей среды, который становится все более экстремальным и частым, влияет на перемещение акул», — сказал главный исследователь доктор Дэвид Джейкоби из Ланкастерского университета. 

«Серые рифовые акулы — обычные хищники, обитающие на рифах Индо-Тихоокеанского региона. Они отплывают от рифа в поисках пищи, но многим из них приходится решать, стоит ли покидать напряженные рифы.

«Столкнувшись с необходимостью компромисса, акулы должны решить, покинуть ли им относительную безопасность рифа и тратить больше энергии, чтобы оставаться в прохладе, или оставаться на рифе в неоптимальных условиях, но экономить энергию.

«Мы считаем, что многие предпочитают перебираться в более глубокие и прохладные воды, что вызывает беспокойство. На многих рифах по всему миру уже наблюдается значительное сокращение популяции акул из-за эксплуатации, и это открытие может усугубить эти тенденции».

Сложный баланс

«Как крупные хищники, серые рифовые акулы играют очень важную роль в экосистемах коралловых рифов», — сказал ведущий автор доктор Майкл Уильямсон из Института зоологии ZSL. «Они поддерживают тонко сбалансированную пищевую сеть на рифе, а также переносят питательные вещества на коралловые рифы из более глубоких вод, где они часто кормятся. 

«Исчезновение акул и питательных веществ, которые они приносят, может повлиять на устойчивость рифов в периоды сильного экологического стресса».

«Поскольку изменение климата влечет за собой растущую неопределенность и все более частые экстремальные стрессовые события, важная экологическая роль, которую эти хищники играют на коралловых рифах, вероятно, изменится, поскольку они проводят больше времени вдали от рифов, к которым прикреплены», — сказал доктор Джейкоби. 

«Последствия этого еще не полностью изучены, но, учитывая сложный баланс видов и трофических взаимодействий, происходящих на коралловых рифах, безусловно, произойдут существенные изменения».

Потоки питательных веществ

Положительным моментом стало то, что акустические приемники в определенных местах зафиксировали увеличение численности акул — одним из объяснений этого может быть гуано.

Недавние исследования на архипелаге Чагос показали, что некоторые рифы имеют более обильный поток питательных веществ из-за обитающих там морских птиц, что приводит к увеличению биомассы рыб и повышению устойчивости к многочисленным факторам стресса. 

«Некоторые из наших приемников, которые наблюдали большее количество акул, также находились вблизи островов с популяциями морских птиц», — отметил доктор Уильямсон. исследовании, только что был опубликован в журнале Биология коммуникаций.

Также в Дивернете: Рифовые акулы подвергаются большей опасности, чем ожидалось, Дайверы поймали дремлющих серых рифовых акул, Сильно пострадал коралл Чагоса – и замечена первая молотилка, На глубине 90 метров: обесцвечивание кораллов идет глубоко

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02:13 Распаковка
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https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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