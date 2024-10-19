В Великобритании впервые вывели розовых морских вееров

Надежды на будущее розового морского веера, горгонарии, знакомой дайверам юго-западной Англии и южного Уэльса, усилились после известия о том, что ее впервые вывели в Великобритании.

Подвиг был достигнут в Проект Коралл лабораторный аквариум в музее и садах Хорнимана на юге Лондона, где обитают местные виды кораллов умеренного климата Эуникелла бородавчатая говорят, что он хорошо размножается.

Розовые морские веера, которые также могут иметь белый или оранжевый цвет, встречаются в прибрежных водах от западной Ирландии и юго-западной Британии до берегов Западной Африки и Средиземноморья, но считаются находящимися под угрозой исчезновения в Великобритании и занесены в Красный список МСОП как уязвимые виды во всем мире.

Они обитают в водах глубиной от 10 до 50 м до северного Пембрукшира и на востоке до Портленд-Билла, и распространены в некоторых частях южного Девона и Корнуолла, островах Силли и Ланди. Они также присутствуют на южном и западном побережьях Ирландии, хотя распространены только в заливах Голуэй и Донегол.

Выпуск яиц розового морского веера (Джейми Крэггс / Музей Хорнимана)

Аквалангисты из Университет Эксетера кораллы, собранные для проекта по нересту с затонувшего судна у берегов Тейнмута на юге Девона, в рамках исследования аспирантки Кайлы Уитли Корнблум Эуникелла бородавчатая воспроизведение.

«Совершенно невероятно наблюдать, как выбрасываются яйца и плавают личинки», — сказал Корнблум. «Это новаторское достижение, которое дает нам долгожданную возможность расширить наши знания о размножении кораллов умеренного климата, особенно о развитии и расселении личинок — ключевых областях, выделенных в предыдущих работах нашей группы, но не наблюдавшихся до сих пор.

«Это большой шаг в нашем понимании вида и сохранения розового морского веера».

Эуникелла бородавчатая Колонии обильно разветвляются и вырастают до высоты 25-50 см под прямым углом к ​​преобладающим течениям. Однако рост происходит со спокойной скоростью 1 см в год.

В Великобритании кораллы находятся под защитой Закона о дикой природе и сельской местности 1981 года и, как «объект природоохранного значения», могут иметь морские природоохранные зоны (MCZ), предназначенные для них.

Руководителями докторской диссертации Корнблума являются профессор Эксетера Джейми Стивенс и доктор Джейми Крэггс, главный куратор аквариума в Horniman и ведущий научный сотрудник Project Coral. «Это первый раз, когда этот вид был выведен и выращен в Великобритании, и это большой шаг вперед в деле сохранения вида», — сказал Крэггс. «Замечательно видеть, как личинки теперь начинают приживаться и превращаться в молодых морских вееров».

Сообщается, что в прошлом году в Лиссабонском океанариуме Португалии успешно развели розовых морских вееров.

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