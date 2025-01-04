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Утешение в связи со смертью детеныша косатки – но не для J35

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Новая надежда с еще одним теленком, J62 (Майя Сирс)
Новая надежда с еще одним теленком, J62 (Майя Сирс)

Недавно родившаяся у косатки Талекуа в заливе Пьюджет-Саунд, штат Вашингтон, детеныш умер, и, как сообщается, скорбящая мать снова оставила тело у себя, как она сделала с предыдущим мертвым детенышем семь лет назад.

Исследователи из Центра исследований китов (КВР) сообщили, что мать, официально обозначенная как J35 среди стаи J косаток северо-запада Тихого океана, родила, но они также предупредили, что ее поведение и поведение ее детеныша J61 вызвало обеспокоенность по поводу здоровья, так как Диверне сообщил 27 декабря. 

«Смерть J61 особенно разрушительна не только потому, что она была самкой, которая могла бы когда-нибудь возглавить собственную линию, но и учитывая историю ее матери J35, которая к настоящему моменту потеряла двух из четырех зарегистрированных детенышей, оба из которых были самками», — заявил CWR.

Orca J35 с J61 (Майя Сирс)
Orca J35 не выжила (Майя Сирс)

Он добавил, что J35 впервые была замечена с использованием своей трибуны или плавник нести тело J61 в Новый год. О таком траурном поведении было известно, хотя ее действия в 2018 году, когда она преодолела расстояние в 1,600 км таким образом за 17 дней, привлекли международное внимание, поскольку были настолько экстремальными.

Стада косаток — это большие семьи, которые остаются вместе на всю жизнь. Скорбящие матери могут еще больше выражать свои эмоции, изменяя свои крики, уменьшая потребление пищи или замедляя свои движения, в то время как другие косатки в стае часто остаются поблизости, чтобы оказать поддержку. 

Нехватка лосося

Первому детенышу J35 сейчас 14 лет, а ее третий, родившийся в 2020 году, тоже жив. Они являются частью находящейся под угрозой исчезновения популяции южной резидентной косатки (SRKW), которая страдает от нехватки запасов чавычи, являющейся их основным источником пищи, в сочетании с последствиями загрязнения, шума судов и изменения климата.

Популяция сократилась до 75 особей, включая, как полагают, всего 23 самки, способные к размножению.

Рыболовство NOAA Ранее сообщалось, что состояние тела J35 выглядело «неудовлетворительным», что говорит о том, что она, возможно, не смогла накопить достаточно жира для успешной лактации, и что теленок, вероятно, родился преждевременно и не выглядел активным. 

Однако были основания для утешения в связи с потерей J35 в последний день 2024 года, поскольку подтвердилось рождение еще одной косатки SRKW, обозначенной как J62. Ее видели среди нескольких взрослых самок, но ее пол и личность матери еще не были установлены. «Детеныш выглядел физически и поведенчески нормальным», — сообщает CWS.

Исследователи планируют провести последующие наблюдения как за J35, так и за новым детенышем J62, насколько позволят условия и перемещения косаток. 

Также в Дивернете: Потерявшая близких косатка выплыла на поверхность с новым детенышем, Косатка похитила детеныша гринды?, Orca бьет рекорд – но какой ценой?, Дайверу принесли рекордный штраф за выпивку косатки

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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
01:20 Scuba.com
02:20 Продевание кулачкового ремня
04:15 БоуЛайн
06:42 Снятие ремней с плавников
08:19 Скользящий свинец
10:16 Молнии на спине
12:56 Складывание Регламентов
14:26 Мокрая шея

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