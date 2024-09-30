Военно-морской флот выпустил на свободу 6 восстановленных черепах на Азорских островах

Королевский флот вернул в теплые воды Атлантики шесть редких головастых морских черепах, которые выздоровели после того, как их выбросило на берег Великобритании в состоянии «холодового шока» около 20 месяцев назад.

Экипаж патрульного корабля HMS Медвей освободила их у берегов Азорских островов по пути из Плимута в Карибское море для поддержки международных операций по борьбе с контрабандой наркотиков и оказания помощи пострадавшим от урагана островным сообществам.

В первые месяцы 2023 года Диверне сообщили о наводнении черепахи, подвергшиеся холодовому шоку выбросились на берег в Великобритании. Это было, когда полдюжины мальков были вынесены с Карибского моря или восточного побережья США сильными ветрами и атлантическими течениями. Они бы погибли, если бы их не выбросило на берег и не спасло.

Крупный план одной из черепах (Королевский флот)

Пятеро сошли на берег в Корнуолле и Девоне и были взяты под опеку персонала Newquay's. Голубой рифовый аквариум, в то время как шестой был восстановлен здоровьем Морской зоопарк Англси после того, как его нашли на пляже острова.

«Все черепахи прибыли в ослабленном состоянии — во многих случаях мы не были уверены, переживут ли они ночь», — рассказал куратор группы Blue Reef Aquarium Стив Матчетт.

«Все они были обезвожены и истощены. Это произошло из-за того, что они долгое время находились в состоянии холода и не могли нормально питаться/функционировать. Они все поправились, как только мы вывели их из начальных стадий».

Обучение уходу за черепахами от сотрудников аквариума Blue Reef для добровольцев-смотрителей морской пехоты Адама Уайтлоу и инженера-техника Райана Брукса (Королевский флот)

На ходу

Когда пришло время репатриировать черепах, которых звали Джейсон, Гордон, Перран, Хейл, Холли и Тонни, Королевский флот предложил свою помощь и погрузил их на борт. Медвей в ящиках вместе с обычным грузом — продовольствием, запасными частями для техники и наборами для оказания помощи в чрезвычайных ситуациях.

Команда собирается, чтобы посмотреть на освобождение черепахи (Королевский флот)

Черепахам не требовалось кормление на борту, только чтобы их контейнеры были чистыми и температура воды поддерживалась выше 20°C. Один из двух моряков, которые вызвались временно содержать черепах, инженер-техник Райан Брукс, описал их как «на удивление неприхотливые в обслуживании».

«Все, что нам действительно нужно сделать, это убедиться, что их клетки чистые, а сами черепахи счастливы, им уютно и влажно, что у них не пересыхает кожа и не появляются болезненные ощущения, — то есть, по сути, это означает, что нам нужно проверять их дважды в день», — сказал он.

Назад в море

МедвейЭкипаж RN собрался на палубе, чтобы посмотреть, как черепах возвращают в море у Азорских островов. «Как профессиональные моряки, многие из нас стремятся сделать все возможное, чтобы сократить потерю биоразнообразия в море», — сказал старший советник RN по защите морской среды Род Джонс.

Конец западного плавания головастой морской черепахи (Королевский флот)

«Встреча с морскими животными — одно из величайших удовольствий мореплавания, и если мы можем помочь, пусть даже немного, сделать это более вероятным в будущем, мы будем рады это сделать».

«Это то, к чему мы стремились с самого первого дня», — сказал Фрэнки Хобро, владелец морского зоопарка Англси, когда Тонни, черепаха, которую там лечили, была забрана. «Мы взволнованы и немного эмоциональны в счастливом смысле.

«Она также в очень, очень надежных руках. Замечательно видеть, с каким энтузиазмом и волнением команда ВМС и как они стремятся заботиться об этих черепахах – это прекрасно».

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