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Военно-морской флот выпустил на свободу 6 восстановленных черепах на Азорских островах

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Одна из головастых морских черепах выпущена у берегов Азорских островов (Королевский флот)
Одна из головастых морских черепах выпущена у берегов Азорских островов (Королевский флот)

Королевский флот вернул в теплые воды Атлантики шесть редких головастых морских черепах, которые выздоровели после того, как их выбросило на берег Великобритании в состоянии «холодового шока» около 20 месяцев назад.

Экипаж патрульного корабля HMS Медвей освободила их у берегов Азорских островов по пути из Плимута в Карибское море для поддержки международных операций по борьбе с контрабандой наркотиков и оказания помощи пострадавшим от урагана островным сообществам.

В первые месяцы 2023 года Диверне сообщили о наводнении черепахи, подвергшиеся холодовому шоку выбросились на берег в Великобритании. Это было, когда полдюжины мальков были вынесены с Карибского моря или восточного побережья США сильными ветрами и атлантическими течениями. Они бы погибли, если бы их не выбросило на берег и не спасло.

Крупный план одной из черепах (Королевский флот)
Крупный план одной из черепах (Королевский флот)

Пятеро сошли на берег в Корнуолле и Девоне и были взяты под опеку персонала Newquay's. Голубой рифовый аквариум, в то время как шестой был восстановлен здоровьем Морской зоопарк Англси после того, как его нашли на пляже острова.

«Все черепахи прибыли в ослабленном состоянии — во многих случаях мы не были уверены, переживут ли они ночь», — рассказал куратор группы Blue Reef Aquarium Стив Матчетт.

«Все они были обезвожены и истощены. Это произошло из-за того, что они долгое время находились в состоянии холода и не могли нормально питаться/функционировать. Они все поправились, как только мы вывели их из начальных стадий».

Уроки ухода за черепахами для добровольцев-хранителей черепах младшего лейтенанта Адама Уайтлоу и инженера-техника Райана Брукса (Королевский флот)
Обучение уходу за черепахами от сотрудников аквариума Blue Reef для добровольцев-смотрителей морской пехоты Адама Уайтлоу и инженера-техника Райана Брукса (Королевский флот)

На ходу

Когда пришло время репатриировать черепах, которых звали Джейсон, Гордон, Перран, Хейл, Холли и Тонни, Королевский флот предложил свою помощь и погрузил их на борт. Медвей в ящиках вместе с обычным грузом — продовольствием, запасными частями для техники и наборами для оказания помощи в чрезвычайных ситуациях.

Команда собирается, чтобы посмотреть на освобождение черепахи (Королевский флот)
Команда собирается, чтобы посмотреть на освобождение черепахи (Королевский флот)

Черепахам не требовалось кормление на борту, только чтобы их контейнеры были чистыми и температура воды поддерживалась выше 20°C. Один из двух моряков, которые вызвались временно содержать черепах, инженер-техник Райан Брукс, описал их как «на удивление неприхотливые в обслуживании».

«Все, что нам действительно нужно сделать, это убедиться, что их клетки чистые, а сами черепахи счастливы, им уютно и влажно, что у них не пересыхает кожа и не появляются болезненные ощущения, — то есть, по сути, это означает, что нам нужно проверять их дважды в день», — сказал он.

Назад в море

МедвейЭкипаж RN собрался на палубе, чтобы посмотреть, как черепах возвращают в море у Азорских островов. «Как профессиональные моряки, многие из нас стремятся сделать все возможное, чтобы сократить потерю биоразнообразия в море», — сказал старший советник RN по защите морской среды Род Джонс.

Конец западного плавания головастой морской черепахи (Королевский флот)
Конец западного плавания головастой морской черепахи (Королевский флот)

«Встреча с морскими животными — одно из величайших удовольствий мореплавания, и если мы можем помочь, пусть даже немного, сделать это более вероятным в будущем, мы будем рады это сделать».

«Это то, к чему мы стремились с самого первого дня», — сказал Фрэнки Хобро, владелец морского зоопарка Англси, когда Тонни, черепаха, которую там лечили, была забрана. «Мы взволнованы и немного эмоциональны в счастливом смысле.

«Она также в очень, очень надежных руках. Замечательно видеть, с каким энтузиазмом и волнением команда ВМС и как они стремятся заботиться об этих черепахах – это прекрасно».

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00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

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На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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