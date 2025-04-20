Впервые зафиксировано межвидовое убийство детенышей дельфинами

Первое сообщение о наблюдении за дельфинами-афалинами, объединившимися для убийства детеныша обыкновенного дельфина, поступило из залива Кардиган на западе Уэльса. Пассажиры и команда на лодке для наблюдения за дельфинами Ловец снов 18 апреля стал свидетелем редкого случая «межвидового детоубийства».

Прогулки на лодке по Нью-Ки организовал чартер для туристов по наблюдению за дельфинами совместно с благотворительной организацией Фонд Морского Дозора, а фотограф и гид по дикой природе Сара Мишель Уайер смогла сделать фотографии, в то время как стажер-исследователь SWF Дилан Кундли-Хьюз получил видеозапись нападения.

Пассажиры лодки наблюдали за обитателями залива Кардиган, когда заметили вдалеке большую стаю афалин.

Сначала они подумали, что дельфины гоняются друг за другом, но потом поняли, что они выбрасывают из воды что-то меньшее, предположительно рыбу или морского свинью, когда они выпрыгивали и плескались вокруг нее.

(Сара Мишель Уайер)

«Подойдя ближе, мы поняли, что это не крупный лосось, а, к нашему удивлению и печали, молодой дельфин-белобочка, который не смог пережить нападение», — сообщает New Quay Boat Trips.

Компания подчеркнула, что находившиеся на судне не могли и не должны были ничего делать, чтобы помешать естественному поведению животных, «как бы тяжело за этим ни было наблюдать».

По данным компании, дельфины-белобочки, которые не вырастают такими большими, как афалины, встречаются южнее в районе Пембрукшира, но редко в районе Нью-Ки. Теперь она задается вопросом, может ли враждебность местных афалин по отношению к детенышу объяснить их отсутствие.

(Сара Мишель Уайер)

Останки детеныша дельфина были найдены на лодке и Программа Великобритании по исследованию случаев выброса китообразных на берег проводил посмертный экспертиза.

Фонд Sea Watch Foundation регулярно отслеживает дельфинов залива Кардиган с точки зрения их природоохранного статуса и защиты. «Известно, что афалины, особенно самцы, преследуют морских свиней и детенышей других афалин, но не детенышей дельфинов-белобочек, что делает эту встречу «межвидовым инфантицидом», убийством детенышей одного вида представителями другого вида», — заявила благотворительная организация.

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