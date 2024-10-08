HMS OCToPUS вооружает водолазов для быстрого посева морской травы

По данным британской благотворительной организации Ocean Conservation Trust (OCT), инновационное устройство HMS OCToPUS, испытываемое дайверами, занимающимися охраной природы, продемонстрировало «многообещающие признаки успеха» после многих лет поиска эффективных методов восстановления лугов морской травы.

OCT фокусируется на сохранении морских водорослей посредством своей Программа «Голубые луга», целью которого является защита существующих русел и, в долгосрочной перспективе, восстановление многих из тех, которые были утрачены за последние десятилетия.

Компания утверждает, что вдохновение для HMS OCToPUS она черпала из гидропосева, процесса наземной посадки, предназначенного для быстрого распространения семян. Ее собственный метод Hydro Marine Seeding (HMS) представляет собой технологию, при которой семена морской травы впрыскиваются непосредственно в морское дно.

OCT поручил компании Absolute Product Design из Плимута разработать подпружиненное ручное устройство на основе пистолета для герметика, последняя часть названия OCToPUS происходит от «напорный подводный сеялка». Камера пистолета объемом 1.5 литра заполнена семенами Zostera marina, взвешенными в несущей среде.

Вооружены и готовы сеять (OCT)

За одно 20-минутное погружение один дайвер может использовать установку OCToPUS для инъекции 2,000 семян морской травы, сообщает OCT. Его команда по восстановлению среды обитания в океане уже использовала пушки для засевания 1.5 гектаров морского дна в проливе Солент и двух гектаров в Национальном морском парке Плимут-Саунд.

Продолжая наблюдение за местами восстановления, они сообщают, что предварительные признаки восстановления зарослей морских водорослей оказались положительными.

«Мы полностью сосредоточены на сублиторальных морских водорослях, и вместе с этим есть множество дополнительных проблем, которые возникают при работе под волнами», — сказала Амелия Ньюман, ведущий технический специалист по аквакультуре морских водорослей OCT. «Поэтому мы очень рады находиться на этом этапе с нашим новым устройством и начинаем видеть, как оно может революционизировать способ, которым OCT восстанавливает эту жизненно важную среду обитания.

3.5 гектара морского дна уже засеяно (OCT)

«Мы очень благодарны за поддержку одного из наших ключевых партнеров, компании Ørsted, и инженеров Absolute Product Design, которые сыграли основополагающую роль в разработке этого инновационного устройства».

«Луга морской травы — это высокоэффективные поглотители углерода, которые улучшают качество воды и обеспечивают пищей и убежищем многочисленные важные виды, такие как песчанка и сельдь», — сказал Самир Уитакер, ведущий специалист по биоразнообразию в Ørsted, компании по производству зеленой энергии. «Великобритания потеряла до 90% своей морской травы, но такие группы, как Ocean Conservation Trust, показали, что мы можем вернуть ее».

В партнерстве с Sonardyne, MarineSee, Voyis и Blue Robotics OCT заявляет, что также разработала специализированный ROV для дальнейшего расширения своих усилий по сохранению. Аппарат позволяет ему картировать морские водоросли в, как он говорит, беспрецедентной детализации, производя фотограмметрию высокого разрешения для отслеживания усилий по восстановлению и мониторинга устоявшихся русел.

Новый ROV (OCT)

По словам специалистов, точность ROV также позволит OCT лучше понять сезонные и годовые изменения в зарослях морской травы.

«Нам очень повезло проводить много времени в воде и на воде, но эта технология обещает гораздо более точный, подробный и эффективный способ мониторинга некоторых основных показателей здоровья морских водорослей», — сказал окт Менеджер проектов по сохранению природы Энди Кэмерон. «Это также означает, что мы можем использовать водолазов по-другому для вещей, которые ROV не может сделать».

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