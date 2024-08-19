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Неожиданный раскол больших белых акул на троих

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Большая белая акула (Элиас Леви)
Большая белая акула (Элиас Леви)

Новые инструменты секвенирования генов только что раскрыли тщательно охраняемый секрет: существует три разных вида больших белых акул, и, к несчастью для них, они не склонны смешиваться.

Белые акулы, населяющие северную часть Тихого океана, отличаются от акул южной части Тихого океана и Индийского океана, и обе группы отличаются от акул северной Атлантики и Средиземноморья.

Хотя все еще все принадлежат к виду Кархарадон Карчариас эти три группы были физически разделены во время «предпоследнего ледникового периода» между 240,000 130,000 и XNUMX XNUMX лет назад. В этот ледниковый период уровень моря и температура воды падали, а затем повышались, а океанские течения менялись, создавая невидимые барьеры для миграции акул.

Каждая группа развила свой собственный генетический профиль и остается изолированной от других, когда дело доходит до разведения. Поскольку этот процесс продолжается, и если каждая группа выживет, она в конечном итоге разовьется в отдельный вид. 

Исследователи из Северный университет в Норвегии под руководством профессоров Галис Хоарау и Лесли Ноубл сотрудничали с международной научной группой для изучения больших белых акул с, по их словам, беспрецедентными подробностями.

Они исследовали 106 образцов и использовали генетические маркеры, называемые SNP (однонуклеотидные полиморфизмы), для секвенирования полных геномов 17 из них, а также избранных частей геномов остальных. 

Каждую акулу можно было легко идентифицировать как принадлежащую к одной из трех популяций – за одним исключением, единственной гибридной акулой, которая демонстрировала комбинацию индо-тихоокеанских и северно-тихоокеанских генов. 

Угрозы для акул

Генетическая дивергенция, датируемая предпоследним ледниковым периодом, была отмечена и раньше у широкого круга видов. «Например, такое же расхождение было обнаружено у скатов манты в окрестностях Южной Африки в то же время», — говорит профессор Хоарау.

Но это открытие вызывает беспокойство у белых акул, поскольку каждая группа зависит от меньшей группы, передающей свои гены, чем считалось ранее, и потеря любой одной группы приведет к удалению из пула генов, которые вряд ли сохранились бы где-либо еще.

Команда Nord: профессор Галис Оарау, профессор Лесли Ноубл, Изабель Вагнер и Мартина Копп (Северный университет)
Команда Nord: профессор Галис Оарау, профессор Лесли Ноубл, Изабель Вагнер и Мартина Копп (Северный университет)

Считается, что за последние полвека глобальная популяция белых акул сократилась почти вдвое. Численность средиземноморской популяции продолжает резко сокращаться, поскольку акулы становятся приловом в рыболовстве, их естественная добыча — тунец и тюлени — сокращается, а загрязнение увеличивается. 

В окрестностях Кейптауна в Южной Африке и за пределами Калифорнии местные популяции сократились из-за хищничества косаток, незаконного использования акульих плавников и изменения климата, в то время как в окрестностях Австралии и восточно-капской провинции Южной Африки меры по борьбе с акулами, направленные на то, чтобы держать их подальше от пляжей, убивают многих.

Текущие указатели

Считается, что во время миграций отдельные акулы используют основные океанские течения в качестве указателей, придерживаясь определенных участков и потенциально сохраняя свое разделение.

«Недавние исследования указывают на то, что изменение климата приводит к изменению некоторых океанских течений, причем переломный момент, согласно прогнозам, изменит их силу и положение менее чем через 50 лет», — говорит профессор Ноубл.

«Если эти барьеры изменятся, линии могут скрещиваться чаще, но наши результаты показывают, что потомство может оказаться нежизнеспособным. Добавьте это к другим проблемам, и без переориентации управления природоохранной деятельностью перспективы этого высшего хищника и его экосистем выглядят менее чем многообещающими».

Профессор Ноубл говорит, что, используя новые инструменты «и сотрудничая с исследователями акул по всему миру, мы создали первое по-настоящему глобальное представление о связях в популяциях белых акул». Теперь команда надеется, что эти инструменты можно будет применить для изучения ряда других видов акул. Исследование опубликовано в Current Biology.

Также в Дивернете: Одинокая косатка убила большую белую акулу за 2 минуты, В Калифорнии выросли большие белые акулы, Когда охотник становится добычей, «Необычная» белая акула, вероятно, первый живой новорожденный, которого когда-либо видели

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
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На этой неделе в подкасте федеральный судья США распорядился о первых компенсационных выплатах за расходы, понесенные в результате гибели 34 человек, погибших в результате возгорания калифорнийского дайв-сафари Conception в 2019 году – хотя в состоянии ли его капитан Джерри Бойлан? оплатить счет остается неясным. Колыбели для молодых кораллов, предназначенные для отпугивания зубастых хищников, таких как рыбы-попугаи, могут быть использованы в рамках усилий по восстановлению рифов, пострадавших от таких тревожных событий, как обесцвечивание кораллов. Музей дайвинга в Госпорте был закрыт в 2024 году из-за реставрации своего «влажного здания, являющегося памятником архитектуры II*», но у него есть амбициозные планы вновь открыться со следующего июня, более сухого, и с новыми выставками.


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https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs-support/
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz07721y33xo
https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6p2rk2gkx4o
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00: 00 Введение
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Как проложить шланг сухого костюма? #askmarkanything @denisb8426 #askmark Привет, Марк! Недавно я совершил свои первые погружения в сухом костюме. На берегу у меня были некоторые дискуссии о прокладке шланга для накачивания сухого костюма. Мои более опытные приятели посоветовали мне надеть его поверх страховочной системы... так что только от 1-го этапа... под мышкой... до сухого костюма. Я видел много видео, где люди засовывают его ПОД ремни безопасности... Есть ли у вас причины сделать то или другое? С уважением из Германии. Гут Люфт! Денис #scuba #scubadiving #scubadiver ССЫЛКИ Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- -------------------------------------------------- ------------------------ НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, снаряжение для подводного плавания Веб-сайт с обзорами: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, веб-сайт с отчетами о путешествиях: https://www.godivingshow.com ➡️ Веб-сайт Единственное дайв-шоу в Соединенном Королевстве: https:/ /www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов -------------------------------------- --------------------------------------------- ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ. FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com — все необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

Как проложить шланг сухого костюма? #askmarkanything

@denisb8426
#askmark Привет, Марк! Недавно я совершил свои первые погружения в сухом костюме. На берегу у меня были некоторые дискуссии о прокладке шланга для накачивания сухого костюма. Мои более опытные приятели посоветовали мне надеть его поверх страховочной системы... так что только от 1-го этапа... под мышкой... до сухого костюма. Я видел много видео, где люди засовывают его ПОД ремни безопасности... Есть ли у вас причины сделать то или другое? С уважением из Германии. Гут Люфт! Денис

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист
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Как проложить шланг сухого костюма? @denisb8426 #askmark

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