Неожиданный раскол больших белых акул на троих

Новые инструменты секвенирования генов только что раскрыли тщательно охраняемый секрет: существует три разных вида больших белых акул, и, к несчастью для них, они не склонны смешиваться.

Белые акулы, населяющие северную часть Тихого океана, отличаются от акул южной части Тихого океана и Индийского океана, и обе группы отличаются от акул северной Атлантики и Средиземноморья.

Хотя все еще все принадлежат к виду Кархарадон Карчариас эти три группы были физически разделены во время «предпоследнего ледникового периода» между 240,000 130,000 и XNUMX XNUMX лет назад. В этот ледниковый период уровень моря и температура воды падали, а затем повышались, а океанские течения менялись, создавая невидимые барьеры для миграции акул.

Каждая группа развила свой собственный генетический профиль и остается изолированной от других, когда дело доходит до разведения. Поскольку этот процесс продолжается, и если каждая группа выживет, она в конечном итоге разовьется в отдельный вид.

Исследователи из Северный университет в Норвегии под руководством профессоров Галис Хоарау и Лесли Ноубл сотрудничали с международной научной группой для изучения больших белых акул с, по их словам, беспрецедентными подробностями.

Они исследовали 106 образцов и использовали генетические маркеры, называемые SNP (однонуклеотидные полиморфизмы), для секвенирования полных геномов 17 из них, а также избранных частей геномов остальных.

Каждую акулу можно было легко идентифицировать как принадлежащую к одной из трех популяций – за одним исключением, единственной гибридной акулой, которая демонстрировала комбинацию индо-тихоокеанских и северно-тихоокеанских генов.

Угрозы для акул

Генетическая дивергенция, датируемая предпоследним ледниковым периодом, была отмечена и раньше у широкого круга видов. «Например, такое же расхождение было обнаружено у скатов манты в окрестностях Южной Африки в то же время», — говорит профессор Хоарау.

Но это открытие вызывает беспокойство у белых акул, поскольку каждая группа зависит от меньшей группы, передающей свои гены, чем считалось ранее, и потеря любой одной группы приведет к удалению из пула генов, которые вряд ли сохранились бы где-либо еще.

Команда Nord: профессор Галис Оарау, профессор Лесли Ноубл, Изабель Вагнер и Мартина Копп (Северный университет)

Считается, что за последние полвека глобальная популяция белых акул сократилась почти вдвое. Численность средиземноморской популяции продолжает резко сокращаться, поскольку акулы становятся приловом в рыболовстве, их естественная добыча — тунец и тюлени — сокращается, а загрязнение увеличивается.

В окрестностях Кейптауна в Южной Африке и за пределами Калифорнии местные популяции сократились из-за хищничества косаток, незаконного использования акульих плавников и изменения климата, в то время как в окрестностях Австралии и восточно-капской провинции Южной Африки меры по борьбе с акулами, направленные на то, чтобы держать их подальше от пляжей, убивают многих.

Текущие указатели

Считается, что во время миграций отдельные акулы используют основные океанские течения в качестве указателей, придерживаясь определенных участков и потенциально сохраняя свое разделение.

«Недавние исследования указывают на то, что изменение климата приводит к изменению некоторых океанских течений, причем переломный момент, согласно прогнозам, изменит их силу и положение менее чем через 50 лет», — говорит профессор Ноубл.

«Если эти барьеры изменятся, линии могут скрещиваться чаще, но наши результаты показывают, что потомство может оказаться нежизнеспособным. Добавьте это к другим проблемам, и без переориентации управления природоохранной деятельностью перспективы этого высшего хищника и его экосистем выглядят менее чем многообещающими».

Профессор Ноубл говорит, что, используя новые инструменты «и сотрудничая с исследователями акул по всему миру, мы создали первое по-настоящему глобальное представление о связях в популяциях белых акул». Теперь команда надеется, что эти инструменты можно будет применить для изучения ряда других видов акул. Исследование опубликовано в Current Biology.

Также в Дивернете: Одинокая косатка убила большую белую акулу за 2 минуты, В Калифорнии выросли большие белые акулы, Когда охотник становится добычей, «Необычная» белая акула, вероятно, первый живой новорожденный, которого когда-либо видели