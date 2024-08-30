Летающие макаронные монстры среди редкостей подводных гор

В ходе месячной экспедиции под руководством Институт океана Шмидта (СОИ).

Открытия были сделаны вдоль хребта Наска, в 1,450 км от побережья Чили, с использованием многолучевого эхолотного оборудования с исследовательского судна. Фалькор составить карту местности и более подробно изучить ее с помощью ROV Субастиан.

Руководитель ROV Майкл Рэй управляет Субастиан из центра управления полетами (Миша Вальехо Прут / Институт океана им. Шмидта)

Ученые составили карту с высоким разрешением пока еще безымянной подводной горы, площадь которой составляет около 70 кв. км, и обнаружили, что она возвышается более чем на 3 км над морским дном, с глубины 4.1 км до чуть менее 1 км от поверхности.

Когда 4.5-километровый Субастиан совершил разведывательное погружение на одном из его хребтов и обнаружил сады губок и древние кораллы.

Команда также нанесла на карту и исследовала девять других в настоящее время незащищенных подводных гор, на одной из которых находится то, что было описано как нетронутый глубоководный коралловый сад площадью 800 кв. м, населенный такими существами, как морские окуни, офиуры и королевские крабы.

Коралловые сады с офиурами, анемонами и Пентацерос ричардсони и Helicolenus lengerichi рыба (ROV SuBastian / Институт океана им. Шмидта)

Poecilasma Королевский краб (ROV SuBastian / Институт океана им. Шмидта)



Золотой коралл (Хрисогоргия) С Уроптих приземистый омар, бентосный Лироктеис гребневик и Каллиастер seastar (ROV SuBastian / Институт океана им. Шмидта)

Команда также сделала первую запись живого выступления на камеру. Промахотеутис кальмар. Этот род настолько редок, что только три вида были описаны на основе нескольких мертвых образцов, найденных в сетях, несколько из которых были найдены в конце 19 века.

Первые кадры живого выступления Промахотеутис Кальмар (ROV SuBastian / Институт океана имени Шмидта)

Другие раритеты включали первого Каспера осьминог можно увидеть в южной части Тихого океана. Обнаруженный в 2016 году, синий осьминог еще не был научно описан или официально назван, и он был замечен на глубине 4,443 м. Также были отмечены два наблюдения Батифиза сифонофоры, ака «летающие макаронные монстры».

Первый раз «Каспер» осьминог был замечен в южной части Тихого океана (ROV SuBastian / Институт океана имени Шмидта)

Морская жаба (Chaunacops колоратус) с грудными плавников укрепленный против камней и песка (ROV SuBastian / Институт океана им. Шмидта)

Большой бамбуковый коралл, содержащий бентосных гребневиков, морских желудей, морскую звезду и офиур (ROV SuBastian / Институт океана имени Шмидта)

В настоящее время рассматривается вопрос о признании хребта Наска и прилегающего к нему хребта Салас-и-Гомес охраняемой морской территорией открытого моря.

Это была третья экспедиция SOI в этом году на хребты Наска и Салас-и-Гомес, в ходе которой было исследовано около 25 подводных гор. В ходе предыдущих поездок в январе и феврале было зафиксировано более 150 ранее неизвестных видов, а также расширение ареалов обитания ранее не известных там животных.

Пока еще не имеющая названия подводная гора – предложение команды находится на рассмотрении (Институт океана имени Шмидта)

Жевательная резинка коралловая (Парагоргия) покрытый прикосновением Мидаса (желтый Паразоантиды) (ROV SuBastian / Институт океана имени Шмидта)

Приземистый омар в роду Стерностилюс, считается недавно идентифицированным видом (ROV SuBastian / Институт океана имени Шмидта)

До начала экспедиций было известно о 1,019 видах, обитающих в этой части Тихого океана, но теперь это число превысило 1,300 и продолжает расти.

Результаты будут отправлены Перепись океана— международный альянс под руководством Nippon Foundation и Nekton, призванный ускорить исследование и защиту океанической жизни.

Его исследователи и гидрографы из Центра прибрежных и океанических карт / Объединенного гидрографического центра при Университет Нью-Гемпшира присутствовали в экспедиции, которая проводила картографирование.

«Открытие новой подводной горы высотой почти 2 мили — почти в четыре раза выше Бурдж-Халифа — с яркой экосистемой было очень волнительным», — сказал соруководитель и исполнительный директор SOI доктор Джотика Вирмани.

«Только 26% морского дна было нанесено на карту с таким высоким разрешением, и каждая экспедиция Фалькор позволяет нам немного больше узнать о неизведанном морском дне и жизни на нашей родной планете».

Также в Дивернете: 100 ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ НОВЫХ ВИДОВ ОБНАРУЖЕНЫ В ГЛУБОКОЙ ЧАСТИ ЧИЛИ, ИДЕНТИФИЦИРОВАНЫ 4 НОВЫХ ВИДА ГЛУБОКОМОРСКИХ ОСЬМИНОГОВ, ГЛУБОКИЕ ПИТОМНИКИ ОСЬМИНОГА НА «ГРАНИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ», В ПОДЗЕМНЫЙ МИР: НОВАЯ ЭКОСИСТЕМА ОБНАРУЖЕНА ПОД ГОРЯЧИМИ КУРИЛЬЩИКАМИ