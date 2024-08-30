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Летающие макаронные монстры среди редкостей подводных гор

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Редко встречающаяся Bathyphysa conifera или летающий макаронный монстр (ROV SuBastian / Институт океана имени Шмидта)
Редко встречающаяся Bathyphysa conifera или летающий макаронный монстр (ROV SuBastian / Институт океана имени Шмидта)

В ходе месячной экспедиции под руководством Институт океана Шмидта (СОИ).

Открытия были сделаны вдоль хребта Наска, в 1,450 км от побережья Чили, с использованием многолучевого эхолотного оборудования с исследовательского судна. Фалькор составить карту местности и более подробно изучить ее с помощью ROV Субастиан.

Руководитель ROV Майкл Рэй управляет SuBastian из Центра управления полетами (Миша Вальехо Прут: Институт океана имени Шмидта)
Руководитель ROV Майкл Рэй управляет Субастиан из центра управления полетами (Миша Вальехо Прут / Институт океана им. Шмидта)

Ученые составили карту с высоким разрешением пока еще безымянной подводной горы, площадь которой составляет около 70 кв. км, и обнаружили, что она возвышается более чем на 3 км над морским дном, с глубины 4.1 км до чуть менее 1 км от поверхности.

Когда 4.5-километровый Субастиан совершил разведывательное погружение на одном из его хребтов и обнаружил сады губок и древние кораллы. 

Команда также нанесла на карту и исследовала девять других в настоящее время незащищенных подводных гор, на одной из которых находится то, что было описано как нетронутый глубоководный коралловый сад площадью 800 кв. м, населенный такими существами, как морские окуни, офиуры и королевские крабы. 

Коралловые сады с офиурами, анемонами и рыбами Pentaceros richardsoni и Helicolenus lengerichi (ROV SuBastian / Институт океана имени Шмидта)
Коралловые сады с офиурами, анемонами и Пентацерос ричардсони и Helicolenus lengerichi рыба (ROV SuBastian / Институт океана им. Шмидта)
Королевский краб Poecilasma (ROV SuBastian / Институт океана им. Шмидта)
Poecilasma Королевский краб (ROV SuBastian / Институт океана им. Шмидта)
Золотой коралл (Chrysogorgia) с приземистым омаром Uroptychus, бентосным гребневиком Lyrocteis sp и морской звездой Calliaster (ROV SuBastian / Институт океана им. Шмидта)
Золотой коралл (Хрисогоргия) С Уроптих приземистый омар, бентосный Лироктеис гребневик и Каллиастер seastar (ROV SuBastian / Институт океана им. Шмидта)

Команда также сделала первую запись живого выступления на камеру. Промахотеутис кальмар. Этот род настолько редок, что только три вида были описаны на основе нескольких мертвых образцов, найденных в сетях, несколько из которых были найдены в конце 19 века. 

Первые кадры живого кальмара Promachoteuthis (ROV SuBastian / Институт океана имени Шмидта)
Первые кадры живого выступления Промахотеутис Кальмар (ROV SuBastian / Институт океана имени Шмидта)

Другие раритеты включали первого Каспера осьминог можно увидеть в южной части Тихого океана. Обнаруженный в 2016 году, синий осьминог еще не был научно описан или официально назван, и он был замечен на глубине 4,443 м. Также были отмечены два наблюдения Батифиза сифонофоры, ака «летающие макаронные монстры».

Впервые осьминог по прозвищу Каспер был замечен в южной части Тихого океана. Обнаруженный в 2016 году, он не был научно описан или официально назван, замечен на глубине 4,443 м (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)
Первый раз «Каспер» осьминог был замечен в южной части Тихого океана (ROV SuBastian / Институт океана имени Шмидта)
Морская жаба (Chaunacops coloratus) использует грудные плавники, чтобы упереться как в камни, так и в песок (ROV SuBastian / Институт океана имени Шмидта)
Морская жаба (Chaunacops колоратус) с грудными плавников укрепленный против камней и песка (ROV SuBastian / Институт океана им. Шмидта)
Большой бамбуковый коралл, содержащий бентосных гребневиков, морских желудей, морскую звезду и офиур (ROV SuBastian / Институт океана имени Шмидта)
Большой бамбуковый коралл, содержащий бентосных гребневиков, морских желудей, морскую звезду и офиур (ROV SuBastian / Институт океана имени Шмидта)

В настоящее время рассматривается вопрос о признании хребта Наска и прилегающего к нему хребта Салас-и-Гомес охраняемой морской территорией открытого моря.

Это была третья экспедиция SOI в этом году на хребты Наска и Салас-и-Гомес, в ходе которой было исследовано около 25 подводных гор. В ходе предыдущих поездок в январе и феврале было зафиксировано более 150 ранее неизвестных видов, а также расширение ареалов обитания ранее не известных там животных. 

Новая, пока еще безымянная подводная гора (ROV SuBastian / Институт океана имени Шмидта)
Пока еще не имеющая названия подводная гора – предложение команды находится на рассмотрении (Институт океана имени Шмидта)
Paragorgia (коралл-резинка), покрытый прикосновением Мидаса (Yellow Parazoanthidae) (ROV SuBastian / Институт океана Шмидта)
Жевательная резинка коралловая (Парагоргия) покрытый прикосновением Мидаса (желтый Паразоантиды) (ROV SuBastian / Институт океана имени Шмидта)
Приземистый омар из рода Sternostylus, предположительно, является недавно идентифицированным видом (ROV SuBastian / Институт океана имени Шмидта)
Приземистый омар в роду Стерностилюс, считается недавно идентифицированным видом (ROV SuBastian / Институт океана имени Шмидта)

До начала экспедиций было известно о 1,019 видах, обитающих в этой части Тихого океана, но теперь это число превысило 1,300 и продолжает расти. 

Результаты будут отправлены Перепись океана— международный альянс под руководством Nippon Foundation и Nekton, призванный ускорить исследование и защиту океанической жизни.

Его исследователи и гидрографы из Центра прибрежных и океанических карт / Объединенного гидрографического центра при Университет Нью-Гемпшира присутствовали в экспедиции, которая проводила картографирование.

«Открытие новой подводной горы высотой почти 2 мили — почти в четыре раза выше Бурдж-Халифа — с яркой экосистемой было очень волнительным», — сказал соруководитель и исполнительный директор SOI доктор Джотика Вирмани. 

«Только 26% морского дна было нанесено на карту с таким высоким разрешением, и каждая экспедиция Фалькор позволяет нам немного больше узнать о неизведанном морском дне и жизни на нашей родной планете».

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На этой неделе в подкасте федеральный судья США распорядился о первых компенсационных выплатах за расходы, понесенные в результате гибели 34 человек, погибших в результате возгорания калифорнийского дайв-сафари Conception в 2019 году – хотя в состоянии ли его капитан Джерри Бойлан? оплатить счет остается неясным. Колыбели для молодых кораллов, предназначенные для отпугивания зубастых хищников, таких как рыбы-попугаи, могут быть использованы в рамках усилий по восстановлению рифов, пострадавших от таких тревожных событий, как обесцвечивание кораллов. Музей дайвинга в Госпорте был закрыт в 2024 году из-за реставрации своего «влажного здания, являющегося памятником архитектуры II*», но у него есть амбициозные планы вновь открыться со следующего июня, более сухого, и с новыми выставками.


https://www.scubadivermag.com/still-free-conception-captain-ordered-to-pay-up/
https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs-support/
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz07721y33xo
https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6p2rk2gkx4o
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00: 00 Введение
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02:09 Уход за ногами перед погружением
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Как проложить шланг сухого костюма? #askmarkanything @denisb8426 #askmark Привет, Марк! Недавно я совершил свои первые погружения в сухом костюме. На берегу у меня были некоторые дискуссии о прокладке шланга для накачивания сухого костюма. Мои более опытные приятели посоветовали мне надеть его поверх страховочной системы... так что только от 1-го этапа... под мышкой... до сухого костюма. Я видел много видео, где люди засовывают его ПОД ремни безопасности... Есть ли у вас причины сделать то или другое? С уважением из Германии. Гут Люфт! Денис #scuba #scubadiving #scubadiver ССЫЛКИ Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- -------------------------------------------------- ------------------------ НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, снаряжение для подводного плавания Веб-сайт с обзорами: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, веб-сайт с отчетами о путешествиях: https://www.godivingshow.com ➡️ Веб-сайт Единственное дайв-шоу в Соединенном Королевстве: https:/ /www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов -------------------------------------- --------------------------------------------- ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ. FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com — все необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

Как проложить шланг сухого костюма? #askmarkanything

@denisb8426
#askmark Привет, Марк! Недавно я совершил свои первые погружения в сухом костюме. На берегу у меня были некоторые дискуссии о прокладке шланга для накачивания сухого костюма. Мои более опытные приятели посоветовали мне надеть его поверх страховочной системы... так что только от 1-го этапа... под мышкой... до сухого костюма. Я видел много видео, где люди засовывают его ПОД ремни безопасности... Есть ли у вас причины сделать то или другое? С уважением из Германии. Гут Люфт! Денис

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист
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YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS41QUU4MjI2RjNBNjFENEY3

Как проложить шланг сухого костюма? @denisb8426 #askmark

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