Летающие макаронные монстры среди редкостей подводных гор

В ходе месячной экспедиции под руководством Институт океана Шмидта (СОИ).
Открытия были сделаны вдоль хребта Наска, в 1,450 км от побережья Чили, с использованием многолучевого эхолотного оборудования с исследовательского судна. Фалькор составить карту местности и более подробно изучить ее с помощью ROV Субастиан.
Ученые составили карту с высоким разрешением пока еще безымянной подводной горы, площадь которой составляет около 70 кв. км, и обнаружили, что она возвышается более чем на 3 км над морским дном, с глубины 4.1 км до чуть менее 1 км от поверхности.
Когда 4.5-километровый Субастиан совершил разведывательное погружение на одном из его хребтов и обнаружил сады губок и древние кораллы.
Команда также нанесла на карту и исследовала девять других в настоящее время незащищенных подводных гор, на одной из которых находится то, что было описано как нетронутый глубоководный коралловый сад площадью 800 кв. м, населенный такими существами, как морские окуни, офиуры и королевские крабы.
Команда также сделала первую запись живого выступления на камеру. Промахотеутис кальмар. Этот род настолько редок, что только три вида были описаны на основе нескольких мертвых образцов, найденных в сетях, несколько из которых были найдены в конце 19 века.
Другие раритеты включали первого Каспера осьминог можно увидеть в южной части Тихого океана. Обнаруженный в 2016 году, синий осьминог еще не был научно описан или официально назван, и он был замечен на глубине 4,443 м. Также были отмечены два наблюдения Батифиза сифонофоры, ака «летающие макаронные монстры».
В настоящее время рассматривается вопрос о признании хребта Наска и прилегающего к нему хребта Салас-и-Гомес охраняемой морской территорией открытого моря.
Это была третья экспедиция SOI в этом году на хребты Наска и Салас-и-Гомес, в ходе которой было исследовано около 25 подводных гор. В ходе предыдущих поездок в январе и феврале было зафиксировано более 150 ранее неизвестных видов, а также расширение ареалов обитания ранее не известных там животных.
До начала экспедиций было известно о 1,019 видах, обитающих в этой части Тихого океана, но теперь это число превысило 1,300 и продолжает расти.
Результаты будут отправлены Перепись океана— международный альянс под руководством Nippon Foundation и Nekton, призванный ускорить исследование и защиту океанической жизни.
Его исследователи и гидрографы из Центра прибрежных и океанических карт / Объединенного гидрографического центра при Университет Нью-Гемпшира присутствовали в экспедиции, которая проводила картографирование.
«Открытие новой подводной горы высотой почти 2 мили — почти в четыре раза выше Бурдж-Халифа — с яркой экосистемой было очень волнительным», — сказал соруководитель и исполнительный директор SOI доктор Джотика Вирмани.
«Только 26% морского дна было нанесено на карту с таким высоким разрешением, и каждая экспедиция Фалькор позволяет нам немного больше узнать о неизведанном морском дне и жизни на нашей родной планете».
Также в Дивернете: 100 ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ НОВЫХ ВИДОВ ОБНАРУЖЕНЫ В ГЛУБОКОЙ ЧАСТИ ЧИЛИ, ИДЕНТИФИЦИРОВАНЫ 4 НОВЫХ ВИДА ГЛУБОКОМОРСКИХ ОСЬМИНОГОВ, ГЛУБОКИЕ ПИТОМНИКИ ОСЬМИНОГА НА «ГРАНИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ», В ПОДЗЕМНЫЙ МИР: НОВАЯ ЭКОСИСТЕМА ОБНАРУЖЕНА ПОД ГОРЯЧИМИ КУРИЛЬЩИКАМИ