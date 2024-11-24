Рыба, которая имеет вкус ног, голов и подбородков

Если вы когда-нибудь видели ныряющую морскую малиновку, то вы знаете, что у этой «ходячей» рыбы есть шесть ног, которые быстро двигаются вместе, помогая ей передвигаться по дну.

Теперь исследователи из Гарвардского университета выявили, что у некоторых морских малиновок эти ноги, которые на самом деле являются продолжениями грудных плавников, эволюционировали и стали выполнять гораздо более важные функции, чем просто передвижение, в том числе и «пробовать» пищу.

Работа по выявлению органов чувств, которые служат вспомогательными органами ходьбы морских малиновок, проводилась кафедрой молекулярной и клеточной биологии университета в сотрудничестве со Стэнфордским университетом.

Было замечено, что при движении по мягкому морскому дну морские малиновки останавливаются и царапают поверхность, чтобы выкопать зарытую добычу, например, моллюсков, и их ноги оказались чувствительными как к механическим, так и к химическим раздражителям. Когда ученые закапывали капсулы, содержащие отдельные химикаты, рыбы легко могли их найти.

Prionotus scitulus (Аник Грирсон)

Случайно во время исследования в лабораторию прибыла новая партия морских малиновок, и ученые с удивлением обнаружили, что у всех них отсутствует этот навык, — пока они не поняли, что вновь прибывшие особи представляют собой другой вид морских малиновок.

Те, кого они изучали, Прионотус каролинус или северный морской дрозд, имел лопатообразные ноги, покрытые выступами, называемыми сосочки, похожие на вкусовые рецепторы человека, в то время как некопающая рыба, P evolans (полосатая морская малиновка) имела стержневидные ноги без сосочки. Они использовали свои ноги только для передвижения и механического зондирования.

Сосочки Ученые говорят, что это относительно недавние эволюционные разработки. Северные морские малиновки встречаются только в западной части Атлантического океана, и все виды морских малиновок тесно связаны с морскими петухами.

Морские малиновки могут служить эволюционной моделью для развития признаков, поскольку генетические факторы транскрипции, контролирующие развитие их ног, также обнаружены в конечностях других животных, включая человека.

Второе исследование подробно рассмотрело факторы генной транскрипции, участвующие в развитии необычной черты морских малиновок, и исследователям удалось создать гибриды двух видов. Исследования были опубликованы в Current Biology здесь и здесь.

Слепая пещерная рыба

Незрячий Astyanax mexicanus, пещерная мексиканская тетра (H Zell)

Между тем, было обнаружено, что один вид слепых пещерных рыб компенсирует отсутствие зрения за счет увеличения количества и расположения вкусовых рецепторов от внутренней части рта до головы и подбородка.

Бледно-розовая, почти полупрозрачная мексиканская тетра (Астианакс мексиканский) эволюционировал в слепого в пещерах Пачон и Тинаха на северо-востоке Мексики, где зрение было бы потеряно в темноте. Только слабые очертания глазниц остались у этого вида, хотя в остальном он похож на серебристую зрячую рыбу, встречающуюся над землей.

Еще в 1960-х годах ученые установили, что у некоторых популяций слепых пещерных рыб имеются дополнительные вкусовые рецепторы на голове и подбородке, но генетические процессы, вызывающие это явление, ранее не изучались.

Биологи из Университета Цинциннати установили, что при рождении количество вкусовых сосочков у детенышей такое же, как у поверхностных рыб, но дополнительные вкусовые сосочки появляются с пяти месяцев и продолжают появляться до 18 месяцев — максимального возраста рыб, содержащихся в неволе.

По мере появления этих вкусовых рецепторов у рыб обостряется чувство вкуса, а это означает, что они проявляют меньший интерес к живой пище и больше — к, казалось бы, непривлекательным источникам питания, таким как гуано летучих мышей.

Команда теперь изучает, какие другие вкусы больше всего нравятся этим слепым рыбам. Их исследование опубликовано в журнале Коммуникационная биология.

Также в Дивернете: Прибытие к коралловым рифам: стаи синих роботов, Робот-улитка – и Император Дамбо, Ммм, вкус приятный – почему кораллы любят пластик