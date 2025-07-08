Английские морские коньки появляются в толпе

Одним из морских видов, который, судя по всему, процветает в Англии этим летом, является морской конек, хотя преданные своему делу волонтеры, которые помогли добиться этой ситуации, были бы признательны, если бы другие дайверы воздержались от того, чтобы увидеть это своими глазами.

В первую неделю июля аквалангисты из Морской конек Траст провели исследование на юго-западном побережье в рамках своей работы над документальным фильмом и были поражены, обнаружив не менее 17 морских коньков в одном месте. Около половины из них были самцами, и большинство из них, предвещая хорошее будущее популяции, были беременны.

Только однажды эксперты фонда видели большее количество морских коньков за одно погружение, что был 22 зафиксировано в заливе Стадленд в 2020 году в конце карантина из-за COVID, как сообщается на Диверне В то время фонд подсчитал, что они составляли менее половины от общего числа морских коньков, обитающих на этом месте, хотя в течение нескольких недель население рассеялось.

Основатель и генеральный директор Seahorse Trust Нил Гаррик-Мейдмент руководил последним погружением и первым заметил морских коньков. Он отвечал за получение двух видов, обитающих в Британии, колючих (Гиппокамп гуттлатуs) и короткорылый морской конек (H гиппокамп). находится под защитой Закона о дикой природе и сельской местности 2008 года.

Два морских конька, замеченных во время недавнего исследовательского погружения (Нил Гаррик-Мейдмент / Seahorse Trust)

Незаконно активно искать эти охраняемые виды, ныряя или плавая с маской и трубкой без лицензий Marine Management Organisation (MMO), в соответствии с которыми водолазы Seahorse Trust имеют право работать. Однако, любой водолаз, который случайно наткнулся на морского конька, должен сообщить о наблюдении чтобы его можно было отразить в Национальной базе данных морских коньков (NSD).

Успех эко-швартовки

Фонд Seahorse Trust основал British Seahorse Survey в 1994 году, сделав его самым продолжительным в мире непрерывным исследованием такого рода. Данные наблюдений поступают в NSD, часть Всемирной базы данных морских коньков.

Фактором, который теперь, по-видимому, приносит пользу британским морским конькам, являются экологические причалы, установленные фондом Seahorse Trust, Boatfolk и Studland Bay Marine Partnership для предотвращения повреждения среды обитания морских водорослей якорями и цепями лодок.

Эко-швартовки используют эластичные стояки вместо цепей и поднимаются вместе с приливом, чтобы предотвратить волочение по морскому дну. Система дорогая, ее содержание обходится примерно в 100,000 XNUMX фунтов стерлингов в год, хотя плата за швартовку для пользователей лодок и пожертвования помогают покрыть расходы.

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