Египтяне спешат отреагировать на смертельный инцидент с акулой

В течение недели после смертельного инцидента с участием туриста и акулы на курорте Марса-Алам на Красном море 29 декабря научный комитет Египта Национальный институт океанографии и рыболовства (NIOF) опубликовал свой «окончательный отчет» по данному вопросу.

Жертвами стали двое итальянских туристов: Джанлука Ди Джоя, 48 лет, умер, а 69-летний Пеппино Фаппани, который пытался ему помочь, получил укусы в руки и ноги, но не получил серьезных травм. Мужчины вошли в море около причала курорта Safaya, но за пределами обозначенной зоны для купания, и об инциденте было сообщено on Диверне.

Сейчас считается, что виновником нападения была акула мако, два вида которой — короткоплавниковая (Isurus oxyrinchus) и длинноперый (Исурус паукус), встречаются в Красном море, но редко вблизи пляжей. Оба находятся под угрозой исчезновения в мире.

В отчете NIOF говорится, что инцидент, хотя и редкий, «не был неожиданным», учитывая присутствие хищных акул, особенно в мелководных прибрежных районах Красного моря, согласно сводкам в Египет.

Агрессивное поведение мако объясняют чрезмерным выловом рыбы с судов как в природных заповедниках Красного моря, так и за его пределами, а также его пагубным воздействием на популяцию добычи, от которой зависят акулы.

«Существуют веские доказательства того, что этот инцидент не является случайностью, и даже если этот промысел будет полностью запрещен, нападения акул будут продолжаться в течение многих лет, пока естественные запасы рыбы не восстановятся», — говорится в отчете.

Это также указывает на опасность, которую представляет разрешение людям плавать в запрещенных местах, и предполагает, что в данном случае именно присутствие стаи дельфинов побудило акулу выйти на охоту.

Красноморские дельфины-вертихвостки (Александр Васенин)

Тот факт, что жертва подверглась нападению, но ее тело не было съедено, считается существенным, поскольку, вероятно, свидетельствует о том, что акула инстинктивно защищалась от того, что она считала вторжением на свою кормовую территорию.

Он нападал на мужчин не менее пяти раз, что говорит о том, что он был в ярости из-за отсутствия добычи.

Рекомендации

В отчете четко указано, что необходимо провести дополнительные комплексные исследования поведения акул в сотрудничестве с государственными учреждениями и туристическим сектором, а также содержится ряд рекомендаций, направленных на сокращение числа инцидентов и усиление мер безопасности на туристических пляжах.

К ним относятся создание научной годичной программы мониторинга акул в прибрежных районах с использованием новейших методов отслеживания; семинары по повышению осведомленности об акулах для владельцев туристических проектов и капитанов судов; а также научные стипендии и программы послевузовского образования для подготовки специалистов по поведению акул и других «опасных морских организмов».

Необходимо сформировать комитет по управлению кризисными ситуациями, связанными с акулами, из представителей губернаторства Красного моря, Агентства по охране окружающей среды, Национального института охраны природы и природных ресурсов, а также органов безопасности и здравоохранения; необходимо усилить меры безопасности на море, разместив на причалах отелей обученный спасательный персонал, а также обеспечив бесперебойную поставку современного медицинского оборудования и быстроходных спасательных катеров.

Необходимо разработать план по управлению морскими отходами, регулированию рыболовства и борьбе с загрязнением морской среды, чтобы избежать изменения поведения акул и сохранить экологический баланс. И отчет подтвердил предыдущие предупреждения о том, что туши животных и органические отходы, выбрасываемые с проходящих судов, привлекают акул в прибрежные районы.

Чего не делать

Пользователям воды следует избегать: плавания без сопровождения; захода далеко от берега в глубокие, обрывистые места; входа в море на рассвете, закате или ночью, когда акулы ищут пищу; ношения украшений или блестящей одежды; входа в воду с открытыми ранами; кормления акул.

Комитет также рекомендует провести оценку запасов акул в сотрудничестве с соседними странами с целью разработки планов управления и поддержания экологического баланса.

Еще одно предложение — отделить рыболовную зону Красного моря от Суэцкого залива и запретить рыболовным судам находиться во всех частях Красного моря от рифа Ашрафи до границы Египта и Судана на юге. Вместо этого им будет разрешено работать за пределами территориальных вод Египта, а Большой краевой риф будет объявлен природным заповедником.

Смерть Ди Джойи стала первым случаем, связанным с акулами, после смерти 24-летний Русский ныряльщик с маской и трубкой в ​​Хургаде в июне 2023 года, предположительно, столкнулся с тигровой акулой. В 2022 году двое туристов погибли в результате предположительно также встреченных тигровых акул у берегов Хургады.

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