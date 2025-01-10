Подписки на журналы
Удалить рекламу за 3 фунта стерлингов в месяц
Вход

Египтяне спешат отреагировать на смертельный инцидент с акулой

Следите за нами в Google Новостях
Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку
Короткопёрая акула-мако (Марк Конлин / SWFSC)
Короткопёрая акула-мако (Марк Конлин / SWFSC)

В течение недели после смертельного инцидента с участием туриста и акулы на курорте Марса-Алам на Красном море 29 декабря научный комитет Египта Национальный институт океанографии и рыболовства (NIOF) опубликовал свой «окончательный отчет» по данному вопросу. 

Жертвами стали двое итальянских туристов: Джанлука Ди Джоя, 48 лет, умер, а 69-летний Пеппино Фаппани, который пытался ему помочь, получил укусы в руки и ноги, но не получил серьезных травм. Мужчины вошли в море около причала курорта Safaya, но за пределами обозначенной зоны для купания, и об инциденте было сообщено on Диверне.

Сейчас считается, что виновником нападения была акула мако, два вида которой — короткоплавниковая (Isurus oxyrinchus) и длинноперый (Исурус паукус), встречаются в Красном море, но редко вблизи пляжей. Оба находятся под угрозой исчезновения в мире. 

В отчете NIOF говорится, что инцидент, хотя и редкий, «не был неожиданным», учитывая присутствие хищных акул, особенно в мелководных прибрежных районах Красного моря, согласно сводкам в Египет

Агрессивное поведение мако объясняют чрезмерным выловом рыбы с судов как в природных заповедниках Красного моря, так и за его пределами, а также его пагубным воздействием на популяцию добычи, от которой зависят акулы.

«Существуют веские доказательства того, что этот инцидент не является случайностью, и даже если этот промысел будет полностью запрещен, нападения акул будут продолжаться в течение многих лет, пока естественные запасы рыбы не восстановятся», — говорится в отчете.

Это также указывает на опасность, которую представляет разрешение людям плавать в запрещенных местах, и предполагает, что в данном случае именно присутствие стаи дельфинов побудило акулу выйти на охоту. 

Красноморские дельфины-вертихвостки (Александр Васенин)
Красноморские дельфины-вертихвостки (Александр Васенин)

Тот факт, что жертва подверглась нападению, но ее тело не было съедено, считается существенным, поскольку, вероятно, свидетельствует о том, что акула инстинктивно защищалась от того, что она считала вторжением на свою кормовую территорию.

Он нападал на мужчин не менее пяти раз, что говорит о том, что он был в ярости из-за отсутствия добычи.

Рекомендации

В отчете четко указано, что необходимо провести дополнительные комплексные исследования поведения акул в сотрудничестве с государственными учреждениями и туристическим сектором, а также содержится ряд рекомендаций, направленных на сокращение числа инцидентов и усиление мер безопасности на туристических пляжах.

К ним относятся создание научной годичной программы мониторинга акул в прибрежных районах с использованием новейших методов отслеживания; семинары по повышению осведомленности об акулах для владельцев туристических проектов и капитанов судов; а также научные стипендии и программы послевузовского образования для подготовки специалистов по поведению акул и других «опасных морских организмов».

Необходимо сформировать комитет по управлению кризисными ситуациями, связанными с акулами, из представителей губернаторства Красного моря, Агентства по охране окружающей среды, Национального института охраны природы и природных ресурсов, а также органов безопасности и здравоохранения; необходимо усилить меры безопасности на море, разместив на причалах отелей обученный спасательный персонал, а также обеспечив бесперебойную поставку современного медицинского оборудования и быстроходных спасательных катеров.

Необходимо разработать план по управлению морскими отходами, регулированию рыболовства и борьбе с загрязнением морской среды, чтобы избежать изменения поведения акул и сохранить экологический баланс. И отчет подтвердил предыдущие предупреждения о том, что туши животных и органические отходы, выбрасываемые с проходящих судов, привлекают акул в прибрежные районы.

Чего не делать

Пользователям воды следует избегать: плавания без сопровождения; захода далеко от берега в глубокие, обрывистые места; входа в море на рассвете, закате или ночью, когда акулы ищут пищу; ношения украшений или блестящей одежды; входа в воду с открытыми ранами; кормления акул.

Комитет также рекомендует провести оценку запасов акул в сотрудничестве с соседними странами с целью разработки планов управления и поддержания экологического баланса.

Еще одно предложение — отделить рыболовную зону Красного моря от Суэцкого залива и запретить рыболовным судам находиться во всех частях Красного моря от рифа Ашрафи до границы Египта и Судана на юге. Вместо этого им будет разрешено работать за пределами территориальных вод Египта, а Большой краевой риф будет объявлен природным заповедником.

Смерть Ди Джойи стала первым случаем, связанным с акулами, после смерти 24-летний Русский ныряльщик с маской и трубкой в ​​Хургаде в июне 2023 года, предположительно, столкнулся с тигровой акулой. В 2022 году двое туристов погибли в результате предположительно также встреченных тигровых акул у берегов Хургады.

Также в Дивернете: Турист погиб в результате инцидента с акулой в Красном море, Смерть тигровой акулы в Хургаде, В смертях виновата самка тигровой акулы

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
@stevenwood1468 #ASKMARK методы, которые помогут вам научиться лучше использовать 5-миллиметровые перчатки и сухие перчатки? #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

@stevenwood1468
#ASKMARK методы, которые помогут вам научиться лучше использовать 5-миллиметровые перчатки и сухие перчатки?

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join

ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4xMUQ5ODk0Q0I0MjZBQjhG

Как мне работать с толстыми неопреновыми перчатками? #askmark #scuba

Партнерская ссылка Scuba.com: https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ---------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования. 00:00 Введение 01:00 Ласты Hands-Free 02:10 Оставьте кольца 03:34 Руки и ноги 04:56 Scuba.com 05:56 Маска и регуляторы 06:55 Посмотрите на BP/W 07:56 Дополнительные соединения 09:20 Охлаждающие уплотнители 10:05 Тестовое погружение 11:19 Ярлыки на снаряжении 12:22 Восковые молнии 13:41 Простые уплотнительные кольца 14:34 Удобный болт-защелка 15:21 Наденьте носки 16:07 Гирлянда

Партнерская ссылка Scuba.com:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join

ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.
00: 00 Введение
01:00 Плавники без помощи рук
02:10 Оставьте Кольца
03:34 Руки и ноги
04:56 Scuba.com
05:56 Маска и Регламент
06:55 Посмотрите на BP/W
07:56 Дополнительные суставы
09:20 Холодные тюлени
10:05 Тестовое погружение
11:19 Метки передач
12:22 Восковые молнии
13:41 Простые уплотнительные кольца
14:34 Удобный болтснап
15:21 Наденьте носки
16:07 Цепочка из ромашек

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4xQzNEQjU3NzFFNzQ1M0Q0

Полезные советы и хитрости для подводного плавания #подводное плавание #хитрости

@HelgiRu #askmark все ли регуляторы DIN одинаковы? Владелец одного магазина подводного плавания сказал мне, что европейские и американские регуляторы DIN отличаются. #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

@HelgiRu #askmark все ли регуляторы DIN одинаковы? Владелец одного магазина подводного плавания сказал мне, что европейские и американские регуляторы DIN отличаются.

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join

ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4xNkVFQkQwQzlCOTczN0FG

Отличается ли DIN в Европе и Америке? #AskMark #scubadiving

Подписаться

БУДЕМ НА СВЯЗИ!

Получайте еженедельный обзор всех новостей и статей Divernet. Маска для подводного плавания
Мы не спамим! Прочтите наш политику конфиденциальности для дополнительной информации.

Подписаться
Уведомление о
гость

0 Комментарии
По голосам
Новые Старые
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Недавние комментарии
Энтони: Дайверы планировали продать 448 древних артефактов
Стив Вайнман: Выжившим после IPO «настоятельно рекомендуется» прекратить ныряние
Джеймс Смит: Кусто ближе к «подводной космической станции»
томас шаков: Выжившим после IPO «настоятельно рекомендуется» прекратить ныряние
Лисс: Волшебный риф Нингалу
Cвежие новости
Египтяне спешат отреагировать на смертельный инцидент с акулой Египтяне спешат отреагировать на смертельный инцидент с акулой
У малазийского дайвинг-курорта отозвали лицензию У малазийского дайвинг-курорта отозвали лицензию
Aggressor Adventures добавляет второе судно для дайвинга на Багамах Aggressor Adventures добавляет второе судно для дайвинга на Багамах
Дайвинг-депутат проверяет результаты исследования кораблекрушений Дайвинг-депутат проверяет результаты исследования кораблекрушений
Станьте водолазным медицинским техником в 2025 году Станьте водолазным медицинским техником в 2025 году
Zero2Hero: выиграйте поездку на фридайвинг в Красное море! Zero2Hero: выиграйте поездку на фридайвинг в Красное море!
Свяжитесь с нами:
Facebook X-твиттер Instagram Youtube Потоки
Фотографии без указания авторства на этом сайте являются собственностью фотографа.
Свяжитесь с журналом DIVER для получения информации.
Facebook X-твиттер Instagram Youtube Потоки
Copyright 2025 Рорк Медиа Лимитед, Все права защищены.
Подарочные подписки
Подпишитесь за 3 фунта стерлингов в месяц